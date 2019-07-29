Вылетел с трассы: жуткая гибель российского гонщика

Страшной трагедией омрачился очередной турнир по автогонкам «Московская миля», который проходил с 27 по 28 июля на аэродроме Быково. В первый день соревнований скоропостижно скончался российский гонщик Сергей Боричев.

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Пилот на своем суперкаре участвовал в отборочном заезде по драг-рейсингу (спринтерская гонка на 402 м, где главным является способность ускоряться) и не справился со своим автомобилем.

Авто вылетело за пределы трассы и врезалось в огороженную бетонными блоками телевизионную вышку. В результате столкновения машина Боричева загорелась, а сам гонщик получил тяжелейшие травмы. Прибывшие на место происшествия спасательные службы и медики помочь пилоту не сумели, и он скончался на месте, не приходя в сознание.

Организаторы соревнований выступили с кратким заявлением по поводу инцидента и высказали родственникам погибшего слова соболезнования.

«Врачи сделали все возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм сохранить его жизнь не удалось. Организаторы выражают соболезнования родным и близким Сергея»,

— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте турнира.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил дело и уже начал расследование. В рамках доследственной проверки сотрудники СК изъяли автомобиль, в котором находился Боричев, чтобы изучить его на предмет исправности, а также обратились к организаторам «Московской мили» и реквизировали документы на проведение соревнований.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, планируется назначение автотехнической», — приводит РИА «Новости» слова представителей ГСУ СК по Московской области.

Организацией «Московской мили — 2019» занимались правительство Москвы, а также Youtube-канал о спортивных суперкарах DSC OFF при поддержке Центра организации дорожного движения.

В турнире принимали участие более 70 гонщиков, чьи автомобили способны набирать мощность от 400 до 2000 лошадиных сил.

Главным форматом соревнования является парный заезд суперкаров на дистанции около 1 километра, а именно — на 804 метра. Кроме того, в 2019 году организаторы турнира включили укороченный формат на дистанции 402 метра. По словам комиссара по безопасности мероприятия Александра Старостина, у гонщиков, чьи автомобили набирают крайне высокую скорость, имеются в распоряжении еще 800 метров для торможения.

Сергей Боричев и его соперник участвовали в заезде по драгрейсингу на дистанции 402 метра. Сам формат соревнования заключается в том, чтобы на прямой трассе финишировать первым. При этом соперник Боричева сошел с дистанции в самом начале: гонщик не сумел стартовать и не прошел отбор.

Боричев же спустя десять секунд после своего старта разогнался до 311 км/ч, но в итоге вылетел с трассы. Специалисты отмечают, что гонщик во время переключения скорости не сумел удержать руль, в результате чего автомобиль сильно занесло.

Для гонщика, который занимает 34-е место в рейтинге Dragtimes, «Московская миля — 2019» стала вторым соревнованием за год. Ранее, 2 июня, он выступил на своем автомобиле на турнире Unlim 500+. Тогда же он показал лучший результат на отметке 1/4 мили, набрав скорость в 247,33 км/ч.

Несмотря на повышенное внимание к мерам безопасности — в частности, созданию специального покрытия на трассе, которое обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, — организаторы мероприятия утверждают, что большая ответственность лежит и на самих гонщиках, которые, по словам ведущего YouTube-канала DSC OFF Гурама Инцкирвели, иногда не соблюдают меры безопасности. Как считает организатор «Московской мили», это связано с контингентом автолюбителей, которые ездят по городу на высокой скорости. Желание переформировать уличные гонки в легальные соревнования побудило организаторов создать «Московскую милю».

«Очень много молодых людей грешат нарушением скоростного режима. Задача наша — убрать гонки с улиц на площадки»,

— приводит слова Инцкирвели телеканал «360».

Примечательно, что за участие в гонках платят сами автолюбители. Согласно правилам, каждый гонщик должен внести сумму не менее 20 тысяч рублей за один автомобиль. Данный формат нередко критикуется другими любителями суперкаров, которые считают, что у организаторов мероприятия имеется лишь коммерческий интерес.