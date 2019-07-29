Позади Китая и США: россияне взяли 16 медалей на ЧМ

28 июля в Кванджу (Южная Корея) подошел к концу чемпионат мира по водным видам спорта, ставший одним из самых успешных турниров для сборной России по плаванию за последнее время.

Наша команда выиграла 16 медалей из 42 разыгранных комплектов (больше только у Китая и США) и обновила национальный рекорд по количеству наград, завоеванных на первенстве планеты. В активе россиян три золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. Самым успешным чемпионатом мира для сборной России так и остается турнир 1994 года. На нем россияне выиграли 11 наград (четыре золотых, пять серебряных и две бронзовые медали) из 32 комплектов.

Чемпионами мира стали Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине).

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Серебро в активе Ефимовой (100 м брассом), Рылова (50 и 100 м на спине), Олега Костина (50 м баттерфляем), Андрея Минакова (100 м баттерфляем) и мужской сборной России в эстафетах 4х100 м и 4х200 м вольным стилем.

Бронзовыми же медалями ЧМ наша команда обязана Дарье Васькиной (50 м на спине), Ефимовой (50 м брассом), Мартину Малютину (200 м вольным стилем), Владиславу Гриневу (100 м вольным стилем), Клименту Колесникову (50 м на спине) и мужской сборной России в комбинированной эстафете.

Что касается последнего дня соревнований, то его, как и весь турнир в целом, украсило

противостояние нашей Юлии Ефимовой и американки Лили Кинг на дистанции 50 м брассом. В упорной борьбе представительница США взяла золото, тогда как россиянка довольствовалась лишь бронзой. Что, к слову, ничуть Юлю не расстроило: сказались золото и серебро в других заплывах вкупе с отсутствием подготовки к данной дистанции.

«Вначале у меня хорошо шла скорость. И он мне, наоборот, сказал, что такими темпами я 200 м не доплыву. А сейчас он спрашивает: помнишь, как у тебя полмесяца назад получался «полтинник»? Теперь надо так же проплыть». Но как?! После сотни и двухсотметровки сделать это сложно. Но «полтинник» — неолимпийская дистанция. И да, это лотерея. Счастлива, что все равно попадаю в тройку почти постоянно.

О Токио-2020 я начала думать сразу после Рио-2016. Видела новости, что нашу сборную допустили до Игр под флагом России. Счастлива. Надеюсь, за этот год ничего не изменится и проблем не будет», — приводила слова Ефимовой «Российская газета».

Стоит отметить, что под напором россиян не устоял и один мировой рекорд. Это Антон Чупков на дистанции 200 м брассом показал прекрасный результат — 2.06,12. Прежний рекорд принадлежал японцу Иппею Ватанабе и австралийцу Мэттью Уилсону (2.06,67).

«Это моя вторая победа на чемпионатах мира. Я стал чемпионом мира в Будапеште, это была первая медаль — и золотая. И сегодня опять золото, еще и с мировым рекордом. Я счастлив. Что касается моего первого мирового рекорда… у меня просто нет слов. Просто очень счастлив. Спасибо тренеру, семье, российской команде», — не скрывал эйфории пловец.

Порадовался результатам в Южной Корее и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Подводя итоги форума, он отметил, что ЧМ-2019 выдался куда более богатым на медали, нежели мировое первенство 2017 года. В Будапеште россияне взяли три золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды.

«Приятно, что мы улучшили результат прошлого чемпионата мира. Результаты наших ребят стабильно улучшаются. Довольно уверенно выглядели молодые спортсмены — Андрей Минаков, Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Вековищев. Потенциал у ребят огромный, и я уверен, что в будущем они будут выступать еще лучше.

У нас было много обидных четвертых мест: в комбинированной эстафете, где не смогла выступить Юлия Ефимова, в воскресном заплыве на 50 метров на спине, где на старте у Климента Колесникова соскользнула нога, и он проиграл лидерам метр с лишним. Парень до этого показывал лучшее время — без этой ошибки он вполне мог завоевать золото. Но Колесников молодец, в таких условиях в итоге доплыл до бронзы. Это говорит о том, что есть немало дисциплин, где мы еще можем прибавить», — цитируют Сальникова «Известия».

Как итог, россияне набрали уверенный ход: показав отличные результаты в Южной Корее, наши пловцы заявили о себе как об одних из главных фаворитов Олимпийских игр. Благо, что до них осталось совсем чуть-чуть: главный турнир четырехлетия пройдет летом 2020 года в Токио.

И будет прекрасно, если российские атлеты подойдут к Играм с такими же подготовкой и настроем.