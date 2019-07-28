«Буду судиться»: вдова Дадашева нашла виновного в смерти мужа

Трагическая смерть российского боксера Максима Дадашева в последние недели остается самым обсуждаемым событием в бойцовском мире. Некоторое время назад стало известно, что Федерация бокса России (ФБР) подаст в суд на американских организаторов ставшего последним для Дадашева поединка, а Атлетическая комиссия штата Мэриленд (MSAC) проведет проверку обстоятельств боя, приведших к смерти спортсмена.

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Решительно намерена действовать и вдова погибшего боксера Елизавета Апушкина. Она заявила о намерении судиться с рефери поединка ее мужа против пуэрториканца Субриэля Матиаса Кенни Шевалье, который, по ее мнению, виновен в смерти Дадашева. В инстаграме Апушкина написала, что рефери обязан был остановить бой, так как видел состояние Максима.

«Макс никогда не сдался бы, это его мечта, его жизнь… Именно поэтому в ринге есть рефери! Именно он должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что спортсмен будет идти до конца!»

— уверена Апушкина.

Напомним, что поединок за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF) был остановлен только после 11-го раунда, к которому Дадашев пропустил уже более 300 ударов. Россиянин с трудом добрался до своих угловых, после чего Шевалье поинтересовался, сможет ли он продолжить бой, а тренер боксера Бадди Макгирт выбросил полотенце, попросив о прекращении встречи.

«Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра! Если бы тренер не остановил бой, рефери бы вызвал его и на 12-й раунд. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу! Я буду судиться с Атлетической комиссией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери в ринге»,

— написала вдова спортсмена.

Дадашев почувствовал себя плохо в подтрибунном помещении и потерял сознание. В больнице у него диагностировали тяжелый отек мозга и провели экстренную трепанацию, удалив спортсмену часть черепа. Кровоизлияние было остановлена, а спустя некоторое время спал и отек.

Врачи прогнозировали, что Максим еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако вскоре Дадашев впал в кому, а его сердце остановилось спустя несколько дней в результате возникших осложнений.

Как стало известно позднее из заключения оперировавшего россиянина врача, Дадашев по ходу поединка перенес инсульт. В сообщении в официальном аккаунте спортсмена в инстаграме отмечалось, что он, испытывая «страшную, нечеловеческую боль и теряя ориентацию, продемонстрировал силу духа, волю к победе и характер воина».

Супруга Дадашева также пояснила, что ее муж никогда бы сам не принял решение закончить бой. Апушкина сказала, что иного мнения придерживаются люди, которые далеки от профессионального спорта.

«Хочу ответить всем, кто пишет в комментариях: «Надо было сдаться, остался бы жив».

Те, кто пишет подобные комментарии, наверное, очень далеки от спорта! Я имею в виду не занятия в спортзале, поверьте, они не имеют ничего общего с большим спортом — спортом высших достижений! Там нет места слабости, трусости, там не существует понятия боли и усталости, там нет слов «не могу, не справлюсь».

Они воины, они гладиаторы, они сверхлюди, если хотите! Они никогда не сдаются, они привыкли к боли, их воля, их дух намного сильнее человеческих возможностей! Они избранные!» — ответила жена спортсмена.

В ФБР придерживаются точки зрения, что организаторы боксерского вечера допустили серьезные нарушения, которые могли стоить жизни Дадашеву. Согласно заявлению организации, не была проверена подлинность медицинских документов, а боксеру не была оказана первая медицинская помощь в ринге, поскольку не было льда и прочего.

Более того, Максиму пришлось самостоятельно покидать зал, так как возле «квадрата» отсутствовали медицинские носилки, что недопустимо правилами международных боксерских организаций.

В профессиональной карьере 28-летний россиянин успел одержать 13 побед (11 — нокаутом), а также завоевать и защитить пояс чемпиона Североамериканской боксерской федерации (NABF). Поражение от Матиаса стало первым и последним в его жизни. У Максима Дадашева остались жена и маленький сын.