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Главная битва чемпионата мира: Ефимова против Кинг. LIVE

ЧМ по водным видам спорта. Плавание. Финалы. ОНЛАЙН

На чемпионате мира по водным видам спорта проходит последний соревновательный день. Юлия Ефимова и другие российские пловцы и пловчихи бьются за медали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:20

1500 м вольным стилем. Здесь борьба за медали идет без россиян.

14:16

Эх... Кинг берет золото, итальянка ей чуть-чуть уступила — серебро у Пилато. А вот Юлия Ефимова пришла лишь лишь третьей. Вновь мы без первого места на дистанции, где можно было рассчитывать на победу.

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14:12

А у нас 50 м брассом: супербитва представительницы США Лили Кинг и нашей Юлии Ефимовой. Будет очень жарко!

14:07

Южноафриканец Ваддел пришел к финишу первым... Рылов и Колесников — третьи! Но как близки к золоту были наши парни. Очень обидно!

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14:05

Итак, первый финал: за золото в 50 м на спине будут биться сразу двое россиян! Евгений Рылов и Клемент Колесников.

13:55

Сегодня разыгрываются следующие финалы: 50 м на спине, 1500 м вольным стилем, 400 м комплексом, 4х100 комплексом – мужчины; 50 м брассом, 50 м вольным стилем, 400 м комплексом, 4х100 м комплексом – женщины.

13:45

Добрый воскресный день! На чемпионате мира по водным видам спорта проходит последний соревновательный день.