Главная битва чемпионата мира: Ефимова против Кинг. LIVE

1500 м вольным стилем. Здесь борьба за медали идет без россиян.
Эх... Кинг берет золото, итальянка ей чуть-чуть уступила — серебро у Пилато. А вот Юлия Ефимова пришла лишь лишь третьей. Вновь мы без первого места на дистанции, где можно было рассчитывать на победу.
А у нас 50 м брассом: супербитва представительницы США Лили Кинг и нашей Юлии Ефимовой. Будет очень жарко!
Южноафриканец Ваддел пришел к финишу первым... Рылов и Колесников — третьи! Но как близки к золоту были наши парни. Очень обидно!
Итак, первый финал: за золото в 50 м на спине будут биться сразу двое россиян! Евгений Рылов и Клемент Колесников.
Сегодня разыгрываются следующие финалы: 50 м на спине, 1500 м вольным стилем, 400 м комплексом, 4х100 комплексом – мужчины; 50 м брассом, 50 м вольным стилем, 400 м комплексом, 4х100 м комплексом – женщины.
Добрый воскресный день! На чемпионате мира по водным видам спорта проходит последний соревновательный день.