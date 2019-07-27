Травмы и конфликты: куда катится «Реал»

Унижение в дерби

«Для нас это был товарищеский матч, в то время как для соперника — нет», — это одна из фраз Зинедина Зидана на послематчевой пресс-конференции после провального мадридского дерби против «Атлетико».

Это был всего лишь предсезонный Международный кубок чемпионов, а игра проходила в американском Ист-Рутерфорде, но вряд ли самый крупный счет в истории дерби столицы Испании может быть оправдан невысоким статусом самого поединка.

Красноречивее всего об отношении главного тренера «королевского клуба» к этому поражению говорит его поведение: Зидан сразу же пошел на пресс-конференцию к журналистам, не заглянув в раздевалку к ожидавшей его команде. После общения с прессой специалист отправился в автобус, предпочтя остудить голову и не наговорить лишнего.

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Команда все тоже прекрасно понимает, иначе ее капитан Серхио Рамос не сказал бы журналистам емкое: «Мы облажались».

«Реал» действительно оказался абсолютно не готов к дерби, хотя надо знать наставника «матрасников» Диего Симеоне, его команду и их отношение к землякам-врагам, чтобы понимать — «Атлетико» в любом случае не стал бы отбывать номер.

Неудивительно, что главной движущей силой команды был форвард-забияка Диего Коста, который отличился уже на 45-й секунде, в итоге оформил покер, а на 64-й минуте отправился отдыхать после жесткой стычке с Дани Карвахалем, которого испанский бразилец умышленно рубанул по ноге за жесткий фол того на Тома Лемаре.

Впрочем, и после удаления Косты «Атлетико» разрывал своего соперника на белые лоскуты. Да, «Реал» сам мог бы забить больше трех мячей, но справедливым казался скорее счет 7:1, который был на табло на 85-й минуте, а не итоговые 7:3.

«Атлетико» был прекрасен, а юный 128-миллионный португалец Жоау Феликс оформил +1+2 и временами издевался над звездынми соперниками, показав, что вполне способен стать заменой сбежавшему в «Барселону» Антуану Гризманну, чей номер унаследовал.

Мощная кампания

А что же «Реал»? Когда Флорентино Перес уговаривал Зинедина Зидана после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от амстердамского «Аякса» вернуться в клуб, ожидалось, что под руководством французского специалиста у «сливочных» снова наступят золотые времена.

Когда концовка сезона у команды все равно вышла смазанной, казалось, что это вполне естественно — летом команду ждала назревшая перестройка, а тот факт, что Зизу выбил главным условием возвращения свой полный контроль над трансферной деятельностью, говорил в пользу светлого будущего.

В трансферы «Реал» действительно вложился этим летом очень серьезно. Еще до окончания прошлого сезона были подписаны бразильский вундеркинд Родриго Гоэс и другой бразилец, центральный защитник «Порту» Эдер Милитао.

Летом же «королевский клуб» оформил переход главной трансферной цели Зидана, купив Эдена Азара у «Челси» за €100 млн, а также подписал забившего 17 мячей в Бундеслиге форварда «Айнтрахта» Луку Йовича за €60 млн и левого защитника «Лиона» и сборной Франции Ферлана Менди еще за €48 млн!

«Сливочные» продолжают попытки подписать еще так необходимого своему главному тренеру французского центрального полузащитника Поля Погба и вроде бы даже наконец близки к тому, чтобы уломать «Манчестер Юнайтед» согласиться на сделку, но даже без этого трансфера состав в распоряжении Зидана сейчас очень сильный, и провалу не будет оправданий.

Растущий лазарет

Вот только без проблем не обошлось, причем проблем довольно серьезных. Уже четыре футболиста команды, на которых рассчитывал тренер, получили травмы разной степени тяжести.

Сначала выбыл молодой и талантливый Браим Диас, купленный зимой за €15 млн у «Манчестер Сити». Клуб хотел отдать его в аренду, но Зидан отверг идею, потому что планирует использовать Диаса в основной команде.

Но повреждение юного вингера меркнет на фоне разрыва крестообразной связки Марко Асенсио. Атакующий полузащитник сборной Испании получил травму в предыдущем матче Международного кубка чемпионов против лондонского «Арсенала», успев перед этим забить гол.

В ближайшие восемь-девять месяцев Асенсио мы на поле точно не увидим, а значит в приближающемся сезоне Зизу придется обойтись без креативного хавбека, на которого он очень рассчитывал.

И уже после этого на месяц выбыл Менди, так подстегнувший своим трансфером совсем расслабившегося в прошлом году бразильца Марсело, а против «Атлетико» сломался еще и Йович, замененный после столкновения с голкипером «матрасников» Яном Облаком из-за повреждения лодыжки.

Все это, мягко говоря, не нравится французскому наставнику «королевского клуба», который уже заметил, что эпидемия травм его беспокоит.

Внутренние проблемы

Но проблемы не только в травмах. Сама по себе перестройка в любом клубе — процесс болезненный. Когда речь идет о таком коллективе, как мадридский «Реал», все усложняется.

До прошлого сезона Зидан за два с половиной года работы с командой выиграл все три Лиги чемпионов (впервые в истории одному клубу удалось сделать это трижды подряд) и один чемпионат Испании, а также множество всяких Суперкубков.

Команда очевидно потеряла мотивацию, а еще потеряла Криштиану Роналду, и в потому после ухода Зидана в добровольную отставку, «сливочные» вполне ожидаемо сильно сдали. Может быть, даже слишком сильно.

Теперь все это тому же Зидану приходится собирать и заставлять работать заново. Но пока в коллективе остаются деструктивные элементы, как Гарет Бэйл, находящийся ни там, ни тут, сплоченную банду сколотить крайне непросто.

Непроста сейчас и ситуация с вратарями. Тибо Куртуа говорит, что наконец в команде очевидно, кто первый номер, и через день пропускает пять мячей. И все это на фоне любви фанатов к Кейлору Навасу, которого не удалось продать, из-за чего он, видимо, остается в команде...

Мадриду всегда нужен результат. Результат здесь и сейчас, но уверенность придет команде только с официальными победами, зато вот такие поражения ее подрывают. Зинедин Зидан среди прочего сказал, что «Реал» проведет успешный сезон, что команде нужно забыть поражение и двигаться дальше. С последним трудно поспорить, а вот насчет первого...

Для французского специалиста предстоящий год будет еще более сложным, чем все предыдущие в клубе, пусть он и добился тут невероятных успехов ранее. И если Зидан построит вторую великую команду вслед за той, что взяла три ЛЧ подряд, он сможет претендовать на статус величайшего в истории тренера. Ни больше, ни меньше.