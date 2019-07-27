Стройка не задалась: в доме футболиста нашли труп

Невеселое лето

Межсезонье для многих футболистов Английской премьер-лиги оказалось богато на события. Количество происшествий уже зашкаливает за рамки обычного. Дважды отличился бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж, у которого сначала ограбили дом в США, украв собаку (полиция нашла ее через пару дней), а затем самого игрока догнала история со ставками, из-за чего он получил дисквалификацию на шесть недель и денежный штраф.

Стало известно, что Джоуи Бартон, когда-то один из самых ненавидимых соперниками и болельщиками британских футболистов, а теперь примерно такой же тренер, предстанет перед судом за атаку на тренера «Барнсли», случившуюся по ходу прошлого сезона.

Попал в историю и много лет игравший в АПЛ испанец Сеск Фабрегас, ныне являющийся партнером Александра Головина в «Монако», который значительно превысил скорость на дороге, за что был лишен водительских прав на полгода.

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И все же все эти истории меркнут рядом с теми, что в последние несколько дней произошли с действующими игроками лондонского «Арсенала».

Криминальная короткометражка

Накануне в лондонском районе Голдерс Грин, когда Месут Озил подвозил своего одноклубника и друга Сеада Колашинаца, к дорогому джипу бывшего плеймейкера сборной Германии подъехали двое грабителей на скутерах.

Мужчины подскочили к машине и попытались открыть дверь со стороны водителя. Очевидно, одетые в кожаные костюмы и закрывавшие лицом шлемами преступники прекрасно знали, чей это автомобиль, и действовали целенаправленно.

Ну а дальше события стали развиваться столь непредсказуемым образом, что по этому эпизоду можно было бы снять как минимум остросюжетный короткометражный фильм.

Полной неожиданностью для разбойников стали действия Колашинаца. Боснийский защитник, выросший в брутальном районе и детства носящий прозвище «Танк», выскочил из машины и с кулаками бросился на преступников, несмотря на ножи в их руках, и поочередно отогнал обоих.

Ozil's car got attacked and Kolasinac was there defending him. Astonishing scenes! pic.twitter.com/Nep2CoP1J8 — TheFootballCommunity (@Footy_Community) 25 июля 2019 г.

Как сообщает Daily Mail, после этого защитник вернулся в автомобиль, а находившийся за рулем Озил вдавил педаль газа в пол, вот только преступники прыгнули на свои скутеры и бросились в погоню.

Закончилась она тоже нетривиально. Являющийся этническим турком полузащитник примчал к турецкому ресторану Likya и залетел в его здание, бросив машину посреди дороги.

Стоило мужчинам на скутерах подъехать к внедорожнику и броситься к его дверям, как из заведения вывалила целая толпа турецких друзей Месута, являющихся сотрудниками ресторана, и в итоге она обратила грабителей в бегство.

Полиция Лондона тут же объявила план-перехват, но так никого и не обнаружила, хотя и перекрыла все близлежащие улицы.

«Поступил сигнал, что два подозреваемых на мотоциклах пытались ограбить человека, управлявшего автомобилем. Водителю и его его пассажиру удалось уйти целыми и невредимыми. Они добрались до ресторана в районе Голдерс Грин, где их опросили полицейские», — прокомментировала ситуацию полиция столицы Великобритании через свою пресс-службу.

«Озил выглядел испуганным — так выглядел бы любой человек, если бы его преследовали с ножами. Вы не ожидаете увидеть такое в середине дня. Если бы из ресторана не выбежали люди, я не знаю, что бы они с делали с Озилом, — рассказал британским СМИ свидетель Азука Алинтах. — Нападавшие не снимали шлемы и носили топы с длинными рукавами в такую жаркую погоду. Это привлекало внимание».

Чуть позже великолепно проявивший себя Колашинац выложил в своем твиттере фотографию, на которой они с Озилом куда-то идут, смеясь, в клубной экипировке и подписал ее: «Мы в порядке».

Труп на стройке

Не до смеха сейчас другому полузащитнику «Арсенала» — египтянину Мохамеду Эль-Ненни. Пока он завершает свой отпуск после не принесшего радости Кубка Африки, пришло тревожное сообщение.

В строящемся загородном доме, принадлежащем игроку английского клуба, был обнаружен труп неизвестного мужчина.

Наткнулся на тело отец Эль-Ненни, который и позвонил по соответствующему номеру, и прибывшая на место уголовная полиция уже начала расследование, изучая место на предмет криминала.

Пока не известно, что будет с этим делом дальше, но отпуск египетскому футболисту данная история точно испортит.