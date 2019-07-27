«Думала о смерти»: взлеты и падения Амины Зариповой

Амина Зарипова родилась 10 августа 1976 года в небольшом городке Чирчик, в Узбекистане. Семья будущей чемпионки мира была многодетной, родители много работали, чтобы обеспечить Амину и ее братьев и сестер. Времени заниматься девочкой у них практически не было.

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Зарипова с самого детства была очень гибкой и прыгучей. Заниматься гимнастикой она могла начать уже в семь лет. Тогда девочка пошла в школу и вместе с одноклассницами посещала гимнастический кружок. Однако в дело вмешались родители. Однажды Зарипова травмировалась из-за неудачного катания на аттракционах и получила запрет от семьи заниматься каким-либо спортом.

Зарипова вновь вернулась в гимнастику, когда ей было десять. Примечательно, что талант девочки был замечен совершенно случайно. Амина с матерью тогда приехала в Ташкент за покупками. Тогда ее тренер увидела будущую спортсменку и посоветовал отвести талантливую девочку на тренировку. Работать гимнастка начала под руководством Нины Каплан.

Когда Амине было 12, ей предложили перейти из обычной школы в спортивную, чтобы больше времени уделять тренировкам. Тогда перспектива смены обстановки очень пугала юную гимнастку, также Зарипова боялась долгой и изнурительной работы. Она даже хотела бросить спорт. Но спортсменка переборола себя и стала тренироваться в усиленном режиме.

После распада СССР Зарипова перебралась в Москву, где перешла в команду Ирины Винер. Специалист фактически заменила девочке семью, однако контакт у тренера и гимнастки наладился не сразу.

Зарипова была хоть и одаренной спортсменкой, но очень строптивой, что часто приводило к конфликтам со строгой Винер. Наставница требовала результаты, а Амина считала, что умрет от боли и усталости. Часто девочка устраивала бунты и даже хамила. Однако тренер знала больное место своей воспитанницы – гимнастка не хотела возвращаться в родной город. Поэтому в дело шли угрозы, после чего Амина отступала.

Несмотря на напряженные отношения между тренером и ученицей, в 1992 году Винер включила Зарипову в состав сборной России. А в 1993 году на чемпионате мира в Аликанте гимнастка завоевала свои первые медали. Она принесла две бронзовые награды — в командных состязаниях и в многоборье. По воспоминаниям спортсменки, бронза далась ей адским трудом — Амина работала по 12 часов в сутки. А перед самим выступлением она и вовсе впала в ступор. Спасла вновь Винер, которая вцепилась ей в ухо. Боль отрезвила гимнастку, и она выступила.

Следующий год принес Зариповой три медали мирового первенства в Париже — две бронзы и одно серебро, а также золото европейского первенства в Салониках. 1995 год стал еще более успешным для Амины. С чемпионата мира она вернулась трехкратной победительницей: она первенствовала в упражнениях с мячом и булавой, а также взяла золото в командных выступлениях. На этом же ЧМ Зарипова завоевала серебро.

1996 год ознаменовался трагедией. Пусть гимнастка выиграла еще одно золото на чемпионате мира, стала победительницей чемпионата Европы, но ей не покорился главный старт ее жизни.

На Олимпийских играх в Атланте Амина оказалась лишь четвертой в индивидуальном многоборье.

«Олимпиада была самой заветной мечтой. Но наш вид спорта специфичен: в нем можно проиграть, даже не сделав ни единой ошибки. В Атланте я оказалась в небольшой группе гимнасток, не допустивших грубых ошибок. И заняла четвертое место. Я тогда всерьез думала о смерти», — призналась легендарная гимнастка потом.

Последним крупным соревнованием в спортивной карьере Амины стал чемпионат мира в 1997 году. Она выиграла золотую медаль в командных соревнованиях и приняла решение о завершении карьеры. Сама она потом призналась, что хотела убежать от гимнастики как можно дальше. Зарипова пыталась работать журналистом, комментатором и даже открывала свой бизнес, но безуспешно.

В 1999 году 23-летняя Амина вернулась в спорт, но уже в качестве тренера. В 2002 году чемпионка окончила Российскую государственную академию физической культуры.

Самой известной подопечной Зариповой является Маргарита Мамун. Именно она в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро смогла сделать то, что не удалось ее наставнице 20 лет назад. Мамун стала обладательницей золотой медали в индивидуальном многоборье.

«Олимпийскими чемпионами не рождаются, олимпийскими чемпионами становятся. Сейчас я абсолютно уверена в этом. Становятся адским трудом, адской пахотой. Если сейчас оборачиваться назад и вспоминать все пережитое, могу точно сказать, что Рита заслужила свою победу больше, чем кто другой», — поделилась после победы Мамун на Играх Зарипова.

Личная жизнь именитой гимнастки сложилась удачно. В 2000-м году Амина познакомилась с лидером группы «Несчастный случай» Алексеем Кортневым, а уже спустя два года пара сыграла свадьбу. Выбор Зариповой не одобряла Винер, поскольку считала, что Алексей, который старше гимнастки на десять лет, вовсе не пара для нее.

Однако Зарипова и Кортнев в браке до сих пор и воспитывают трех детей.