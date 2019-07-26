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Отстоять рекорд: россияне бьются на чемпионате мира. LIVE

Чемпионат мира по водным видам спорта. Россияне бьются за золото. ОНЛАЙН

В корейском Кванджу проходят финалы по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта. Медали разыгрываются на дистанции 50 м вольным стилем и 100 м баттерфляем среди мужчин, а также на 50 м баттерфляем, 200 м на спине и 800 м вольным стилем среди женщин. В предыдущий день Антон Чупков установил мировой рекорд на 200 м брассом, и теперь другие россияне пытаются поддержать его почин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заплывов.
Трансляция
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13:55

Первым делом посмотрим женский баттерфляй. Там могла бы выступить россиянка Арина Суркова, но она не прошла квалификацию.

13:50

Сегодня пройдут сразу шесть финалов:

1) 50 м баттерфляем (женщины) 2) 50 м вольным стилем (мужчины) 3) 100 м баттерфляем (мужчины) 4) 200 м на спине (женщины) 5) 800 м вольным стилем (женщины) 5) смешанная эстафета 4х100 м вольным стилем

13:45

Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата мира по водным видам спорта.