Отстоять рекорд: россияне бьются на чемпионате мира. LIVE

Трансляция
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13:55
Первым делом посмотрим женский баттерфляй. Там могла бы выступить россиянка Арина Суркова, но она не прошла квалификацию.
13:50
Сегодня пройдут сразу шесть финалов:
1) 50 м баттерфляем (женщины) 2) 50 м вольным стилем (мужчины) 3) 100 м баттерфляем (мужчины) 4) 200 м на спине (женщины) 5) 800 м вольным стилем (женщины) 5) смешанная эстафета 4х100 м вольным стилем
13:45
Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата мира по водным видам спорта.