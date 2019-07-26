Без счетов и заграницы: Тарасов пострадал из-за алиментов

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отныне не имеет права пользоваться своими счетами и покидать пределы России.

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Как сообщает «СтарХит»,

спортсмен уже долгое время не может погасить задолженность по алиментам перед своей бывшей женой Оксаной Пономаренко и 10-летней дочкой. На данный момент долг футболиста перед экс-супругой составляет более 8 млн руб. Незадолго до этого решения был наложен арест и на новую машину футболиста, стоимость которой превышает 10 млн руб.

Как заявил адвокат Оксаны Сергей Жорин, столь крупная сумма накопилась за то время, пока игрок подавал апелляции на предыдущие решения суда.

«Дмитрий несколько раз обжаловал вердикт суда, который обязал его перечислить 7 млн рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери. За это время долги только копились: сумма неуклонно растет и составляет уже больше 8 млн», — отметил адвокат.

Представитель бывшей жены Тарасова также рассказал о том, что заставило судебных приставов пойти в отношении Дмитрия на крайние меры.

«В прошлый понедельник Тарасов проиграл в очередной раз и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал. Судя по всему, этот факт и вынудил судебных приставов пойти на крайние меры»,

— подытожил Жорин.

Сам футболист уже выложил в своем инстаграме видеообращение, в котором назвал эту информацию «враньем от и до».

«Мы только что прилетели из Рима (там игрок проходил восстановление после операции на колене. — «Газета.Ru»). Был шокирован новостями о том, что якобы скрываюсь от долга, назначенного мне судом. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и чисто физически не мог сделать перевод. В ближайшее время, после выходных, я обязательно отдам свой долг», — заверил Тарасов, также пообещав обязательно встретиться с Жориным и переговорить с ним.

Стоит отметить, что судебные разбирательства по вопросу алиментов длятся у Тарасова больше года. Еще в начале марта бывшая жена экс-хавбека «Локомотива» Оксана раскрывала новые подробности своих непростых отношений с футболистом.

В частности, бывшая супруга футболиста красно-зеленых заявила, что тот отказался не только от выплат алиментов на содержание их общего ребенка, но и от общения со своей дочерью.

Напомним, что брак Тарасова и Пономаренко был скоротечным. В 2009 году у супругов родилась дочь, а уже в 2011-м пара распалась. С тех пор полузащитник ежемесячно выплачивал алименты, однако переводил одну и ту же фиксированную сумму — без учета индексации, вследствие чего у него накопился внушительный долг. Спустя какое-то время Оксана это заметила и через адвокатов потребовала возместить ущерб.

Суд по данному делу встал на сторону экс-возлюбленной спортсмена, обязав спортсмена ежемесячно перечислять на воспитание их дочери 480 тысяч рублей. Тарасов с данным вердиктом остался не согласен, в связи с чем решил обжаловать решение суда, и разбирательства продолжились.

О своей старшей дочери Дмитрий говорит с теплотой, опровергая слова экс-супруги о своем неучастии в воспитании девочки. Спортсмен уверяет, что именно бывшая жена препятствует их общению с ребенком.

«Не видеться с дочерью моя инициатива? Разумеется, не моя. Я стучался в эту дверь очень долго. Но она либо не отвечает, либо отвечает через неделю. Я пытался раз, второй, третий, пятый. Но это же ее выбор.

Люди пишут: он бросил свою дочку. Это не так, абсолютно. Для нее дверь в мой дом, в мою семью всегда будет открыта», — уверяет Тарасов.

Стоит отметить, что совсем недавно у бывшего игрока красно-зеленых возникли и другие финансовые неприятности.

Зимой футболиста задержали в аэропорту Шереметьево в связи с административным правонарушением. Как объяснили сотрудники воздушной гавани, имело место недостоверное декларирование средств. Возвращаясь с отдыха из испанской Малаги, полузащитник прошел по зеленому коридору, что по закону приравнивается к устному заявлению об отсутствии подлежащих декларированию товаров. Однако такие вещи все-таки при футболисте были.

Как итог, чемпиона России и двукратного обладателя национального Кубка оштрафовали на 100 тыс. рублей. Также у игрока начались неурядицы в спортивной карьере.

В конце июня «Локомотив» не стал продлевать контракт с полузащитником, а новую команду Тарасов, только-только перенесший операцию из-за тяжелой травмы, пока не нашел. И расставание с «железнодорожниками» получилось далеко не самым мирным.

«Встретился с президентом, мы так договаривались. Я не ожидал, что так все пройдет. Мы часа полтора-два разговаривали обо всем. Очень добрая, душевная встреча была. Но на ней мне дали понять, что контракт продлевать не будут», — цитировал Тарасова канал T-Killah в YouTube.

Затем, по словам футболиста, клуб пытался заставить его самостоятельно оплатить последнюю операцию, поскольку изначально игроку было дано разрешение только на реабилитацию за счет команды, но не на хирургическое вмешательство. Однако в клинике Тарасова убедили, что ему требуется операция, и после получения сообщения от клубного врача со словом «Хорошо», он решил, что это одобрение от всего руководства.

Вот так на фоне трудностей в личной жизни на Дмитрия навалились еще и карьерные проблемы.

Напомним, что второй женой Дмитрия была телеведущая и популярная певица Ольга Бузова, с которой в декабре 2016 года у него случился громкий разрыв отношений. В настоящий момент футболист растит дочь в браке с моделью Анастасией Костенко.