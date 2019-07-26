Новая кровь: еще один боксер скончался после боя

Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался от травм, полученных в поединке с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу.

Как сообщает пресс-служба WBC, бой в Сан-Николасе завершился вничью, после чего спортсмен прямо на ринге упал в обморок — спортсмену тут же надели кислородную маску и оказали первую медицинскую помощь. Затем атлет был доставлен в больницу.

«У Сантильяна была обнаружена почечная недостаточность. Он впал в кому и не выходил из нее: сказалась опухоль мозга, от которой он не смог оправиться. Состояние ухудшалось, и это сказалось на функционировании остальных органов», — рассказал врач одной из клиник Буэнос-Айреса.

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Позже Уго перенес операцию из-за обнаруженного в мозгу сгустка крови, но это не спасло жизнь спортсмена. 25 июля после двух остановок сердца 23-летний боец скончался.

Стоит отметить, что на профессиональном ринге Сантильян провел 27 боев, одержав 19 побед (восемь из них завершились нокаутом) и потерпев шесть поражений. Еще два поединка с участием Уго завершились ничьей.

Данная трагедия выглядит особенно резонансно на фоне другой страшной истории, случившейся на этой неделе.

19 июля россиянин Максим Дадашев бился с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации (IBF).

По ходу поединка россиянин пропустил 319 ударов и в преддверии заключительного, 12-го раунда у тренера Дадашева Бадди Макгирт не оставалось другого варианта, кроме как выбросить полотенце, сняв своего подопечного с боя.

«Макс, я собираюсь остановить бой. Ты пропускаешь слишком много ударов... Слишком много, Макс. Пожалуйста, позволь мне сделать это. Посмотри на меня! Пожалуйста, позволь мне сделать это. Ты пропускаешь слишком много… Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты должен быть честен со мной... Я останавливаю. Все!» — уговаривал специалист своего подопечного.

Самостоятельно россиянин покинуть ринг не смог – партнеры по команде довели спортсмена до подтрибунного помещения, где Дадашев потерял сознание. В больнице у него диагностировали тяжелый отек мозга, который пришлось снимать путем трепанации черепа. После операции боксера ввели в состояние медикаментозной комы, что, к сожалению, лишь ненадолго отдалило страшный итог боя — 23 июля на фоне возникших осложнений Дадашев скончался.

У Максима остались жена Елизавета и маленький сын. Федерация бокса России (ФБР) уже объявила о помощи родственникам погибшего с транспортировкой тела на родину и похоронами. Организация также намерена провести собственное расследование и попытается выяснить, на ком лежит ответственность за смерть Максима.

В стороне от трагедии не осталось и руководство IBF, под эгидой которой провел последний бой боксер.

«Это очень трудное время для них, поэтому наша организация хотела бы оказать им поддержку. Мы будем собирать средства для жены и двухлетнего сына Дадашева в течение следующих нескольких недель», — отмечается в заявлении IBF.

Позже станет известно, что прямо на ринге Максим перенес инсульт, — это и привело к тому, что он начал плохо реагировать на удары соперника и много пропускать.

«Согласно заключению оперировавшего Максима врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию. Но он не сдался, миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!» — гласит запись в официальном инстаграме спортсмена, который сейчас ведет вдова атлета.

Что же касается виновников ужасного происшествия, то, помимо рефери поединка, таким называется и наставник спортсмена. По словам экспертов, тренер Бадди Макгирт видел ухудшающееся состояние своего боксера и должен был прервать противостояние намного раньше.

Специалист пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес, а лишь еще раз поделился со спортивным миром горечью от утраты ученика.

«Между тренером и бойцом существует особая связь. Я был удостоен иметь такую связь с Максом. Он показал миру сердце настоящего воина... Он никогда не сдавался. Я выражаю соболезнования семье и болельщикам Макса. Мы потеряли великого человека и чемпиона. Пусть покоится с миром», — написал Макгирт в инстаграме.

Тело боксера будет доставлено на родину максимум в течение десяти дней. Похоронить Максима Дадашева планируют в Санкт-Петербурге.