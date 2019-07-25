Сенсация от врачей: новые подробности страшной смерти Дадашева

Трагическая гибель боксера Максима Дадашева побудила Атлетическую комиссию штата Мэриленд (MSAC) провести проверку всех обстоятельств поединка, в котором россиянин получил смертельные повреждения.

«Мы присоединяемся ко всему боксерскому сообществу и выражаем глубочайшие соболезнования семье Дадашева. Спортивная комиссия штата Мэриленд расследует данный инцидент»,

— говорится в официальном сообщении MSAC.

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Тем временем врачи раскрыли новые детали о состоянии боксера во время боя. Оказалось, что прямо на ринге он перенес инсульт, — это и привело к тому, что он начал слабо реагировать на удары соперника и много пропускать, что еще больше усугубило ситуацию.

«Согласно заключению оперировавшего Максима врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию.

Но он не сдался, миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!!!» — гласит запись в официальном инстаграме спортсмена, который сейчас ведет его супруга.

В посте также отмечается, что боец до последнего демонстрировал «истинную силу духа» и «высшую волю к победе», не желая отступать даже в такой ситуации.

Напомним, что Дадашев 19 июля встречался с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в поединке за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации (IBF). Перед заключительным раундом тренер Дадашева Бадди Макгирт выбросил полотенце, сняв своего подопечного с боя.

Самостоятельно россиянин покинуть ринг не смог, а в подтрибунном помещении почувствовал себя плохо и потерял сознание. В больнице у него диагностировали тяжелый отек мозга, который пришлось снимать путем трепанации черепа. После операции боксера ввели в состояние медикаментозной комы, однако 23 июля сердце Дадашева остановилось на фоне возникших осложнений.

По ходу поединка россиянин пропустил 319 ударов за 11 раундов, из которых 266 были силовыми.

Большинство выстрелов Матиаса пришлись по корпусу Дадашева, а стойкая челюсть Максима не выдавала, что он получил серьезное повреждение. Состояние россиянина вплоть до 11 раунда казалось удовлетворительным, поэтому спрогнозировать столь печальный исход было тяжело.

Спустя несколько дней после смерти боксера слово взял Матиас. Он выступил в эфире телеканала NBC, заявив, что глубоко сожалеет о гибели своего оппонента.

«Никто не думает о смерти, когда следует за мечтой и пытается добиться своих целей. Мы просто заходим на ринг с мыслями о благополучии наших родных, не зацикливаясь на том, как тяжело нам биться. Лети высоко, великий воин.

Я всегда буду тебя уважать. Только богу известны причины произошедшего. Покойся с миром», — сказал непобежденный пуэрториканец.

У Дадашева остались жена Елизавета и маленький сын. Федерация бокса России (ФБР) уже объявила, что поможет родственникам погибшего с транспортировкой тела на родину и похоронами. Кроме того, организация проведет собственное расследование и попытается выяснить, на ком лежит ответственность за смерть Максима.

Не осталось в стороне и руководство IBF — под эгидой этой федерации выступал Дадашев в последний раз. Организация пообещала финансово поддержать семью боксера.

«Это очень трудное время для них, поэтому наша организация хотела бы оказать им поддержку. Мы будем собирать средства для жены и двухлетнего сына Дадашева в течение следующих нескольких недель», — говорится в заявлении IBF.

Касаемо виновных в произошедшем, многие эксперты и любители бокса склоняются к выводу, что непоправимые ошибки совершил тренер Дадашева Макгирт, а также рефери поединка.

Угол спортсмена и судью обвиняют в том, что они якобы не приняли все меры для обеспечения безопасности здоровья россиянина, слишком поздно завершив бой.

Однако после смерти Дадашева стало известно, что несчастный случай мог произойти из-за давних проблем боксера со здоровьем. Двукратный чемпион России по боксу Армен Закарян рассказал, что у Максима уже была травма мозга, о чем ранее упоминал бывший партнер Дадашева по сборной России Денис Гольцов.

«Не хочу оказаться голословным, может быть, я ошибаюсь, но у Максима уже давно были проблемы со здоровьем. Это помнит и мой личный тренер. Когда я ему сообщил эту новость, он был опечален. Мы оба вспомнили, что у Дадашева давно были проблемы с головой, как говорят сейчас в СМИ», — приводит слова Закаряна Sport24.

По словам боксера, Дадашев перенес вирусный менингит, из-за чего ему запрещали боксировать.

«Ему тяжело пришлось, он выкарабкивался из этого состояния очень долго. Это было предположительно в 2008 году. А после Европейских игр — 2015 Дадашев уехал в США. Получается, что еще 11 лет он бился и выходил на ринг, несмотря на вопросы по здоровью», — заключил Закарян.

Дадашеву было 28 лет. Коллеги и знакомые отзываются о нем с положительной стороны, отмечая целеустремленность и упорство Максима. Свои соболезнования по поводу смерти россиянина высказал и абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (по версиям WBC, WBA, IBF и WBO) Теренс Кроуфорд.

«У меня сейчас тяжело на сердце. Я помню, как шел к заправке вместе с Максимом после взвешивания перед одним из его боев. Молюсь за его семью, чтобы у родственников нашлись силы в этот тяжелый период. Он был хорошим парнем. Покойся с миром»,

— написал Кроуфорд в твиттере.

Имея за плечами богатую любительскую карьеру, в профессионалах Дадашев дебютировал в 2016-м году. Все свои поединки Максим провел в Штатах, поэтому в России был не слишком известен. До боя с Матиасом россиянин успел одержать 13 побед (11 — нокаутом), а также завоевать и защитить пояс чемпиона Североамериканской боксерской федерации (NABF).

Жена умершего боксера Елизавета Апушкина поблагодарила всех, кто заботился и переживал о ее супруге в последние дни. Она пообещала воспитывать их сына «таким же хорошим человеком, каким был его отец».