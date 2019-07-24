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На фоне скандала: россияне бьются за золото чемпионата мира. LIVE

Чемпионат мира по водным видам спорта. Россияне бьются за золото. ОНЛАЙН

В корейском Кванджу проходят финалы по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта. Медали разыгрываются на дистанции 100 м вольным стилем среди мужчин и в эстафете 4х200 м — среди женщин. Также девушки борются за награды на 200 м баттерфляем и 50 м на спине, а мужчины — 200 м комплексом. Накануне соревнований прогремел скандал: главную соперницу Юлии Ефимовой американку Лилли Кинг дисквалифицировали. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:36

Американки утешают и поздравляют Капаш.

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14:35

Плачет и Капаш под звуки родного гимна... Трогательный момент.

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14:34

Идет церемония награждения женщин за 200 м баттерфляем, где венгерка Капаш внезапно обошла двух американок. Венгерские комментаторы в шоке — плачут от счастья. Поздравляем!

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14:32

Мария Каменева делится впечатлениями от полуфинала на 100 м вольным стилем (пробиться в финал не получилось):

«Довольна плаванием сегодня — результат улучшен, рекорд России поставлен. Скоро узнаю у тренера, все ли пошло по его плану. В концовке было немного тяжело, да и попасть в финал с такими соперницами невероятно сложно, так что все нормально».

14:30

Это первая медаль России на дистанции 100 м вольным стилем со времен Александра Попова. 16 лет ждали! Гринев — большой молодец!

14:27

Нет, борьбу за серебро Гринев не выиграл, но он стал третьим! Это бронза! Невероятное достижение для молодого парня — это его первая личная медаль чемпионата мира. Ранее он брал серебро в составе эстафетной команды. А победил, конечно, гениальный Дрессел.

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14:27

На последних 50 метрах россиянин включился на полную — и вот он уже в четверке! Уже в тройке! Австралиец Кайл Чалмерс начинает потихоньку сдавать! Поборемся ли за серебро?!

14:26

Эх, как же Гринев откатился на шестую позицию после 50 м...

14:25

Жара пошла! Ждем рекорда страны от Гринева! Он идет вторым вслед за Дресселом с самого старта.

14:24

Выходит 9-кратный чемпион мира Калеб Дрессел — главный фаворит этого заплыва.

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14:23

Момент икс: через пару минут стартует заплыв среди мужчин на 100 м вольным стилем. Честь России будет защищать Владислав Гринев! Удачи парню!

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14:22

Вот такой финал среди женщин на 100 м вольным стилем нас ожидает на следующий день:

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14:21

А вот на втором «полтиннике» Каменева начала отставать. К сожалению, только пятый результат в итоге... Хотя Мария установила новый рекорд России! Жаль, что этого не хватило для того, чтобы попасть в финал.

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14:20

Каменева здорово стартовала и плыла первой, однако начала отставать и преодолела первые 50 м третьей.

14:19

Второй полуфинал на 100 м вольным стилем! Здесь участвует россиянка Мария Каменева!

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14:15

В этом полуфинале первой пришла Сьострем, Кэмпбелл — за ней.

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14:17

Светлана Чимрова, занявшая седьмое место на 200 м баттерфляем, делится впечатлениями от заплыва: «Вчерашняя ситуация дала о себе знать. Значит, так надо было. Первые 50 м прошла быстрее всех? Просто плыла на мощность, так и должно было получиться. Но последний «полтинник» не вышел, потому что вчера нагрузка была немаленькая».

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14:13

Старт дан! Австралийка Кейт Кэмпбелл неожиданно стартовала очень плохо. Шведка Сара Сьострем на 50 м быстрее всех.

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14:12

Сейчас будет полуфинал среди женщин на 100 м вольным стилем. Вот так выглядит его состав:

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14:10

Капаш буквально рыдает от счастья, давая интервью после победы. Арена взрывается аплодисментами.

14:08

Вот это да! Венгерка Богларка Капаш сенсационно обошла двух американок на финише! Она становится чемпионкой мира! Поздравляем. А вот Чимрова смогла показать лучшую скорость только вначале, а затем совершенно расклеилась и опустилась на седьмое место. Однако даже попадание в финал на этой дистанции было для нее успехом, так что не будем клеймить спортсменку.

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14:07

Россиянка откатилась на четвертую позицию после 100 м. Скорость все-таки начинает падать.

14:06

Чимрова преодолела первые 50 м быстрее всех! Не потерять бы темп!

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14:06

Заплыв начался! Светлана, к счастью, не задержалась на старте и идет вровень с остальными.

14:04

Главными претендентками на золото будут американки и британки — здесь ничего нового. Кроме того, Чимрова вчера участвовала в эстафете и в квалификации 200 м баттерфляем, так что сейчас силы могут подходить к концу...

14:00

Сейчас нас ждет финал на 200 м баттерфляем! Там будет участвовать россиянка Светлана Чимрова. Держим кулачки!

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13:55

С утра прогремел скандал: на предварительных заплывах была дисквалифицирована главная соперница Юлии Ефимовой американка Лилли Кинг — она нарушила правила поворота (не синхронное касание руками бортика). Сборная США подала протест, но если санкции не снимут, то Ефимова станет очевидным фаворитом дистанции на на 200 м брассом.

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Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг
Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг

Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг

РИА Новости
13:50

Сегодня пройдут сразу пять финалов:

1) 200 м баттерфляем (женщины) 2) 100 м вольным стилем (мужчины) 3) 50 м на спине (женщины) 4) 200 м комплексом (мужчины) 5) эстафета 4х200 м вольным стилем (женщины)

13:45

Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата мира по водным видам спорта.

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Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли Кинг