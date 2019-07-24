На фоне скандала: россияне бьются за золото чемпионата мира. LIVE

Американки утешают и поздравляют Капаш.
Плачет и Капаш под звуки родного гимна... Трогательный момент.
Идет церемония награждения женщин за 200 м баттерфляем, где венгерка Капаш внезапно обошла двух американок. Венгерские комментаторы в шоке — плачут от счастья. Поздравляем!
Мария Каменева делится впечатлениями от полуфинала на 100 м вольным стилем (пробиться в финал не получилось):
«Довольна плаванием сегодня — результат улучшен, рекорд России поставлен. Скоро узнаю у тренера, все ли пошло по его плану. В концовке было немного тяжело, да и попасть в финал с такими соперницами невероятно сложно, так что все нормально».
Это первая медаль России на дистанции 100 м вольным стилем со времен Александра Попова. 16 лет ждали! Гринев — большой молодец!
Нет, борьбу за серебро Гринев не выиграл, но он стал третьим! Это бронза! Невероятное достижение для молодого парня — это его первая личная медаль чемпионата мира. Ранее он брал серебро в составе эстафетной команды. А победил, конечно, гениальный Дрессел.
На последних 50 метрах россиянин включился на полную — и вот он уже в четверке! Уже в тройке! Австралиец Кайл Чалмерс начинает потихоньку сдавать! Поборемся ли за серебро?!
Эх, как же Гринев откатился на шестую позицию после 50 м...
Жара пошла! Ждем рекорда страны от Гринева! Он идет вторым вслед за Дресселом с самого старта.
Выходит 9-кратный чемпион мира Калеб Дрессел — главный фаворит этого заплыва.
Момент икс: через пару минут стартует заплыв среди мужчин на 100 м вольным стилем. Честь России будет защищать Владислав Гринев! Удачи парню!
Вот такой финал среди женщин на 100 м вольным стилем нас ожидает на следующий день:
А вот на втором «полтиннике» Каменева начала отставать. К сожалению, только пятый результат в итоге... Хотя Мария установила новый рекорд России! Жаль, что этого не хватило для того, чтобы попасть в финал.
Каменева здорово стартовала и плыла первой, однако начала отставать и преодолела первые 50 м третьей.
Второй полуфинал на 100 м вольным стилем! Здесь участвует россиянка Мария Каменева!
В этом полуфинале первой пришла Сьострем, Кэмпбелл — за ней.
Светлана Чимрова, занявшая седьмое место на 200 м баттерфляем, делится впечатлениями от заплыва: «Вчерашняя ситуация дала о себе знать. Значит, так надо было. Первые 50 м прошла быстрее всех? Просто плыла на мощность, так и должно было получиться. Но последний «полтинник» не вышел, потому что вчера нагрузка была немаленькая».
Старт дан! Австралийка Кейт Кэмпбелл неожиданно стартовала очень плохо. Шведка Сара Сьострем на 50 м быстрее всех.
Сейчас будет полуфинал среди женщин на 100 м вольным стилем. Вот так выглядит его состав:
Капаш буквально рыдает от счастья, давая интервью после победы. Арена взрывается аплодисментами.
Вот это да! Венгерка Богларка Капаш сенсационно обошла двух американок на финише! Она становится чемпионкой мира! Поздравляем. А вот Чимрова смогла показать лучшую скорость только вначале, а затем совершенно расклеилась и опустилась на седьмое место. Однако даже попадание в финал на этой дистанции было для нее успехом, так что не будем клеймить спортсменку.
Россиянка откатилась на четвертую позицию после 100 м. Скорость все-таки начинает падать.
Чимрова преодолела первые 50 м быстрее всех! Не потерять бы темп!
Заплыв начался! Светлана, к счастью, не задержалась на старте и идет вровень с остальными.
Главными претендентками на золото будут американки и британки — здесь ничего нового. Кроме того, Чимрова вчера участвовала в эстафете и в квалификации 200 м баттерфляем, так что сейчас силы могут подходить к концу...
Сейчас нас ждет финал на 200 м баттерфляем! Там будет участвовать россиянка Светлана Чимрова. Держим кулачки!
С утра прогремел скандал: на предварительных заплывах была дисквалифицирована главная соперница Юлии Ефимовой американка Лилли Кинг — она нарушила правила поворота (не синхронное касание руками бортика). Сборная США подала протест, но если санкции не снимут, то Ефимова станет очевидным фаворитом дистанции на на 200 м брассом.
Пловчихи Юлия Ефимова и Лилли КингРИА Новости
Сегодня пройдут сразу пять финалов:
1) 200 м баттерфляем (женщины) 2) 100 м вольным стилем (мужчины) 3) 50 м на спине (женщины) 4) 200 м комплексом (мужчины) 5) эстафета 4х200 м вольным стилем (женщины)
Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата мира по водным видам спорта.