«Пьяный подонок»: футболист «Локо» разбился в автокатастрофе

Воспитанник московского футбольного клуба «Локомотив» Даниил Секач попал в страшную аварию.

В ночь с пятницы на субботу, 19 июля, на трассе Минеральные Воды — Кисловодск автомобиль, в котором находилась семья игрока, врезался в массивную иномарку, водитель которой не справился с управлением.

Виновник аварии вылетел на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с машиной, в которой ехали 13-летний футболист, его девятилетняя сестра и родители.

Трагедия произошла около 22.00. Все пострадавшие были срочно доставлены в реанимацию Центральной районной больницы Кисловодска.

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Вскоре в клинику прибыл врач «Локомотива», который согласовал перевозку игрока в Москву. Юный футболист был отправлен в столицу авиатранспортом и теперь находится в ожидании операции.

На официальном сайте «Локомотива» сообщается, что у Секача зафиксированы травмы лицевого отдела черепа.

А один из товарищей Даниила по академии «железнодорожников» в своей записи в инстаграме отметил, что у него сломаны ноги и челюсть.

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«Локомотив» уже пообещал оказывать поддержку всем пострадавшим членам семьи футболиста до тех пор, пока они полностью не восстановят свое здоровье.

Кроме того, в официальном заявлении клуба по поводу ДТП была выражена надежда на то, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование инцидента и виновник аварии «понесет наказание в рамках действующего законодательства».

Согласно статье 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», если в результате автомобильной аварии здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред, то виновник ДТП может отправиться за решетку на три года.

Если же будет доказано, что спровоцировавший столкновение водитель был пьян, то он может получить и все семь лет тюрьмы.

Пресс-служба ГИБДД Ставропольского края сообщила, что пока не выяснила точную причину того, почему крупная иномарка выскочила на встречную полосу.

Сидевший за рулем человек не является «злостным нарушителем правил дорожного движения», а обследование не выявило у него признаков опьянения.

В группе «ВКонтакте» футбольного клуба «Арсенал-2005» из города Ростов-на-Дону, где отец Даниила Дмитрий Секач работает тренером, была размещена подробная информация о состоянии здоровья родителей футболиста, а также его сестры.

Сообщается, что из-за множественных повреждений все трое впали в кому. У них были зафиксированы открытые переломы рук и ног, грудной клетки, а также разрывы внутренних органов, включая легкие.

Взрослым удалось спустя какое-то время прийти в себя, хотя они до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии. Девочка же все еще пребывает в коме.

Из-за угрозы жизни ее срочно перевезли из Кисловодска в Ставропольскую краевую больницу, где провели сложную операцию. В частности, сестре игрока пришлось перенести трепанацию — удаление части черепа, видимо, для того, чтобы стало возможно хирургическое вмешательство в поврежденную зону мозга. В данный момент она находится в очень тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

В социальных сетях уже начался сбор средств на дорогостоящее лечение семьи футболиста. В частности, родители подопечных Секача-старшего из клуба «Арсенал-2005» собираются оказать посильную финансовую поддержку.

Многие помнят Дмитрия еще по футбольной карьере: в 2000-х годах он играл на позиции полузащитника в клубе «Ростсельмаш», а затем перешел в команду «Кисловодск». Последние годы карьеры он провел в небольших кисловодских клубах — «Спартак» и «Нарзан».

В группе «Арсенала-2005» в социальной сети на самом видном месте закреплена запись «Тренер, мы с вами».

Администрация этого сообщества ранее опубликовала информацию о ДТП, которая несколько разнится с данными пресс-службы ГИБДД. В частности, там утверждалось, будто виновник аварии все-таки находился в состоянии алкогольного опьянения.

«По имеющейся у нас информации, водитель иномарки не пострадал и предпринимает попытки, чтобы избежать ответственности за содеянное.

Мы все потрясены случившимся, этой страшной аварией, в результате которой по вине пьяного подонка оказалась перевернутой жизнь семьи Дмитрия Васильевича (Секача-старшего. – «Газета.Ru»)»,

— говорится в посте группы «Арсенал-2005».