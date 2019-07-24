Громкий провал? Россияне бьются за медали чемпионата мира. LIVE

Украинский пловец Михаил Романчук разрывает свою шапку и куда-то ее выкидывает. Ничего не получилось в заплыве!
Вот это тройка призеров! Никто бы такого не ожидал.
Ничего себе, Сунь Ян сейчас только шестой! Не его дистанция.
В целом итальянец тратит по 58 секунд на круг. Сумасшедший темп... судя по всему, с победителем здесь все ясно. Хотя в плавании случались и не такие сюрпризы.
Даже визуально разница между Пальтриньери и всеми остальными кажется огромной!
Теперь начал лидировать другой итальянец — олимпийский чемпион Грегорио Пальтриньери! Но шикарного финиша у него нет, так что все еще может измениться в концовке.
Просто невероятно... Прошла половина дистанции, а итальянец держится впереди — вот это стабильность. Посмотрим, не кончатся ли у него силы после такого мощного старта.
После 100 м Детти все еще быстрее всех! Догонит ли Сунь Ян?
Первые 50 м быстрее всех преодолел итальянец Детти!
Заплыв начался!
Кстати, 800 м вольным — это новоиспеченный олимпийский вид программы. Так что все серьезно. Сунь Ян выходит под оглушительные крики толпы — кто-то поддерживает, кто-то пытается оказать давление.
Итак, вот-вот начнется первый финал на сегодня! Спортсмены сразятся за медали вольным стилем на 800 м. Одним из фаворитов является одиозный китаец Сунь Ян, с которым уже прогремело несколько скандалов на этом ЧМ. Будет жарко!
Напомним, что вчера на ЧМ был насыщенный день. Помимо уже приевшихся зрителям склок китайского пловца Сунь Яна со всем миром, россиянка Юлия Ефимова выиграла серебро на дистанции 100 метров брассом. Уступила она только своей принципиальной сопернице американке Лилли Кинг.
Российская пловчиха Юлия ЕфимоваРИА Новости
Сегодня состоятся финалы на дистанции 800 м вольным стилем среди мужчин и 200 м — среди женщин. Также парни сразятся за медали на 200 м баттерфляем и 50 м брассом. И, наконец, нас ждет зажигательная смешанная эстафета 4х100 м комплексом.
Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата мира по водным видам спорта.
Российская пловчиха Юлия ЕфимоваРИА Новости