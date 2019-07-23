«Страдал менингитом»: что погубило боксера Дадашева. ОНЛАЙН

Знаменитый боксер Костя Дзю считает, что наставник Дадашева все же промедлил с решением остановить поединок и потому несет определенную ответственность за смерть ученика.
«Это большая трагедия — семьи, страны и всех любителей бокса. Как же такое произошло? Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой.
У нас проблема в том, что мы наступаем на одни и те же грабли все время. Команда тренера должна ощущать, что происходит с боксером. Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать», — заявил Дзю.
Макгирт также вспомнил о том, как заявил о досрочном прекращении боя.
«Я видел, как Максим увядает. И когда он вернулся в угол после 11-го раунда, я уже принял решение. Я спрашивал у него из уважения, но я все уже решил. Я бы не позволил ему вернуться на ринг. Это был великий парень. Мечта тренера. Он полностью посвящал себя спорту», — рассказал специалист.
Американский тренер Дадашева Макгирт сокрушается по поводу трагедии и рассуждает о том, как он мог не допустить смерть подопечного.
«Этот случай помогает осознать, в каком виде спорта мы участвуем. Максим все делал правильно на тренировках, никаких проблем, ничего… Прямо сейчас я схожу с ума. Что же я мог сделать по-другому? В конце концов, на тренировках все было хорошо. Он был в порядке, был готов к бою, но таков наш спорт. Один удар — и все», — цитирует наставника ESPN.
Легендарный боксер Николай Валуев выразил сочувствие семье Дадашева, но призвал не делать страшных выводов о боксе из-за этого инцидента.
«Жаль парня. Не вернешь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память!» — написал Валуев в инстаграме.
Супруга российского боксера Елизавета Апушкина дала комментарий по поводу трагедии, поблагодарив всех за заботу об ее муже.
«Максим был очень добрым человеком, который боролся до самого конца. Наш сын впредь будет расти таким великим человеком, как его отец. Я хотела бы поблагодарить всех, кто заботился о Максиме в его последние дни», — цитирует женщину ESPN.
Тренер Дадашева Бадди Макгирт чувствует себя разбитым после гибели ученика, которого он уговаривал прекратить бой, как мог.
«Ощущаю себя ужасно, я в полном отчаянии после этой новости, соболезную семье Макса. Он был отличным боксером, мне хотелось бы иметь двух таких же подопечных, как он. Максим был лучшим, потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать», — цитирует специалиста ТАСС.
Также наставник заявил, что в будущем другим боксерам следует быть «намного строже с медицинскими обследованиями, которые они проходят».
Также президент Федерации бокса России Умар Кремлев пообещал провести расследование всех обстоятельств гибели Дадашева и выяснить, чья это была ошибка — врачей или рефери с тренером, которые пропустили момент, когда нужно было останавливать поединок.
«Нет слов… Мы организуем расследование, привлечем специалистов, чтобы добиться правды. Сегодня весь день связывались с врачами, но, к сожалению, после обеда пришла печальная новость. Конечно, это чья-то ошибка. Надо разобраться, это судейство или что-то еще», — заявил Кремлев.
Максим Дадашев и Сабриэль Матиас перед матчемmadmaxdadashev/vk.com
В Федерации бокса России (ФБР) пообещали организовать транспортировку тела Дадашева в Россию и оказать финансовую поддержку его семье. «С американцами идет взаимодействие. Сейчас нужно поддержать семью и финансово, и во всем остальном. В дальнейшем тоже будем помогать — это наш боксер, мы сделаем максимум для него и его ребенка. Мы организуем пожизненные выплаты семье.
Такое может произойти в любом виде спорта, не только в боксе. Главное сейчас — привезти Дадашева домой, а потом будем разбираться. Всю организацию мы берем на себя», — приводит слова президента ФБР Умара Кремлева Sport24.
Известный украинский боксер Василий Ломаченко (чемпион в легком весе по версиям WBA и WBO) уже выразил свои соболезнования по поводу смерти Дадашева.
«Большая потеря для семьи и близких! Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва!
Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов... Мои соболезнования близким», — написал Ломаченко.
В Сети уже распространилось полное видео последнего поединка Дадашева. По информации СМИ, Youtube по какой-то причине начал удалять этот ролик, однако его успели перезалить на другие платформы.
Любопытно, что другой бывший тренер Дадашева Руслан Дотдаев ничего не упомянул о менингите своего экс-ученика, сообщив, что накануне боя он чувствовал себя прекрасно. Зато Дотдаев пояснил, почему нынешний наставник боксера так долго не мог уговорить его покинуть ринг досрочно и в конце концов принял это решение сам.
«Максим обладал просто сумасшедшими волевыми качествами. Думаю, в том поединке он терпел до последнего. Дадашев добился всего благодаря своей огромной любви к боксу.
Он совершил историю, переехав в Америку, и достиг высокого уровня полностью самостоятельно. У него не было каких-то подставных поединков, и он постоянно встречался с оппонентами, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его», — рассказал специалист «Пятому каналу».
Экс-наставник Дадашева Соколов даже предположил, что боксеру не позволило закончить карьеру его окружение, которое якобы планировало нажиться на его успехе.
«Мне кажется, что рядом с Максимом оказались личности, которые хотели выжать из него все, что можно. В итоге они этого добились.
Макс попал в алчные руки. Не могу, конечно, утверждать со стопроцентной вероятностью, но мне кажется, что мальчика загнали. Не надо было ему переходить в профессионалы», — подытожил Соколов.
Бывший наставник погибшего спортсмена Олег Соколов поведал о тяжелой болезни, от которой страдал Дадашев еще до перехода из любителей в профессионалы.
«Макс себя не жалел совсем. Однажды во время отдыха в Египте с ним произошло что-то чудовищное. Как выяснилось, заболел вирусным менингитом. Уже собирался умирать. Я навестил его в больнице и сказал: «Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно», — цитирует Соколова РЕН ТВ.
Однако Дадашев не послушался и после восстановления продолжил карьеру, а в 2015 году даже перешел на профессиональный уровень.
Менингит — это воспаление оболочки мозга, так что, если верить бывшему наставнику боксера, последствия этой болезни действительно могли серьезно повлиять на судьбу Дадашева в этом виде спорта, где большая часть ударов приходится в голову.
Российский боксер Максим Дадашевhttps://www.instagram.com/dadashev__m/
Супруга Дадашева посвятила ему трогательный пост в инстаграме, разместив запись на странице самого боксера.
«Любовь моя! Ты навсегда в моем сердце, душа разрывается от боли без тебя! Настало самое тяжелое время в нашей семье», — гласит публикация.
Казалось, что Максим сможет выжить — трепанацию черепа ему провел очень опытный хирург.
«Я разговаривал с тренером Макса по физподготовке, он сказал мне, что этот специалист уже оперировал двоих пострадавших с такой травмой, и они впоследствии вернулись к нормальной жизни», — говорил в комментарии «Чемпионат.com» тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Дадашевым в одном зале.
Однако представители команды бойца 23 июля сообщили, что его сердце не выдержало, и он скончался в больнице.
Как сообщает Boxingscene, по дороге в подтрибунное помещение Дадашев неожиданно свалился с ног. Его поместили на носилки и отнесли в машину «скорой помощи», где его начало тошнить.
В больнице был выявлен отек мозга, и россиянину срочно провели рискованную операцию: чтобы добраться до травмированной зоны, врачам пришлось удалить правую сторону черепа. Но Дадашев выжил и был погружен в медикаментозную кому.
Причем сам Дадашев упрямо не хотел прекращать поединок. Он качал головой в ответ на уговоры тренера, который кричал:
«Ты пропускаешь слишком много ударов! Слишком, Макс. Давай остановим поединок. Пожалуйста, парень. Давай! Если этого не сделаю я, то такое решение примет рефери. Будь честен со мной. Соглашайся!»
В итоге Макгирт сам обратился к арбитру и заявил, что бой не будет продолжен. Дадашев лишь потерянно смотрел ему вслед.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». 23 июля из-за океана пришла ужасная новость: в клинике США скончался российский боксер Максим Дадашев. Ему было всего 28 лет. За три дня до этого он принял участие в поединке с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, однако не смог его завершить: после 11-го раунда тренер спортсмена Бадди Макгирт попросил об остановке боя.