«Страдал менингитом»: что погубило боксера Дадашева. ОНЛАЙН

Знаменитый боксер Костя Дзю считает, что наставник Дадашева все же промедлил с решением остановить поединок и потому несет определенную ответственность за смерть ученика.

«Это большая трагедия — семьи, страны и всех любителей бокса. Как же такое произошло? Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой.

У нас проблема в том, что мы наступаем на одни и те же грабли все время. Команда тренера должна ощущать, что происходит с боксером. Должны быть какие-то предпосылки случившегося, как он вес делал, было ли обезвоживание, это все надо учитывать», — заявил Дзю.