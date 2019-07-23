Удалили часть черепа: страшная смерть боксера из России

Российский боксер Максим Дадашев, выступающий в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг), скончался из-за жуткой травмы головы, полученной в поединке против представителя Пуэрто-Рико Субриэля Матиаса.

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Бой состоялся в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, 20 июля. На кону была возможность стать обязательным претендентом на встречу с обладателем пояса чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и побороться за престижный титул.

28-летний россиянин пропускал довольно много ударов от своего оппонента, но не собирался сдаваться, до последнего надеясь перевернуть ход поединка.

Однако после 11-го раунда из 12-ти, когда на судейских карточках виднелись цифры 108:101, 109:100 и 107:102 в пользу пуэрториканца, тренер Дадашева Бадди Макгирт начал уговаривать его отказаться от продолжения поединка.

«Ты пропускаешь слишком много ударов! Слишком, Макс. Давай остановим поединок. Пожалуйста, парень. Давай! Это все равно сделает рефери (судьи обязаны прекращать бой, если видят, что это угрожает жизни одного из соперников. — «Газета.Ru»). Будь честен со мной», — говорил наставник.

В ответ Дадашев лишь качал головой, очевидно, желая продолжить схватку, однако специалист отказался его слушать и заявил об остановке боя.

Стоит отметить, что российский боксер в тот момент выглядел вполне адекватно для 11-го раунда выматывающего противостояния — его не шатало, он самостоятельно передвигался, понимал, что ему говорят.

Однако хорошо знакомый с ним тренер, видимо, догадался по аномально большому количеству пропускаемых ударов, что здоровье Дадашева под угрозой.

По информации портала Boxingscene,

по пути в раздевалку россиянин неожиданно упал. Медики положили его на носилки и экстренно отправили в больницу, вызвав карету «скорой помощи». В машине его вырвало.

После срочного обследования стало ясно, что из-за пропущенных ударов в голову у боксера возник тяжелый отек мозга. Врачи провели ему двухчасовую операцию по ликвидации отека, однако, чтобы добраться до травмированной зоны, им пришлось удалить спортсмену правую часть черепа — по сути, провести трепанацию. После этого боец был погружен в медикаментозную кому.

Прогнозы относительно восстановления Дадашева давались с осторожностью, но в целом выглядели оптимистичными.

«В самое ближайшее время отек мозга должен уменьшиться. Будем надеяться, что хирурги вернут удаленную сторону черепа обратно.

Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни», — говорил менеджер спортсмена Эгис Климас.

Однако 23 июля представители боксера сообщили, что, несмотря на все усилия медиков, Дадашев ушел из жизни.

«Максим скончался. Не выдержало сердце»,

— приводит слова представителя спортсмена ТАСС.

В Федерации бокса России уже заявили, что займутся организацией перевозки тела Дадашева на родину, а также проведут тщательное расследование инцидента.

«Нет слов… Мы организуем расследование, привлечем специалистов, чтобы добиться правды. Сегодня весь день связывались с врачами, но, к сожалению, после обеда пришла печальная новость. Конечно, это чья-то ошибка. Надо разобраться, это судейство или что-то еще», — приводит слова президента организации Умара Кремлева Sport24.

Также функционер заверил, что федерация окажет финансовую поддержку семье Дадашева — у него остались жена и ребенок.

Известный промоутер Владимир Хрюнов отметил, что пока рано взваливать всю вину на врачей, которые допустили россиянина до поединка, не обнаружив риска получения столь серьезных травм.

«Рассуждать на тему качества медицинского обследования до боя мне кажется некорректным, потому что мы всего не знаем. На сегодняшний день мы имеем этот ужасный факт. Остается только соболезновать», — заявил Хрюнов.

А вот легендарный российский боксер Константин Дзю не стал дожидаться окончания расследования и сходу назвал виновного. По его мнению, тренер спортсмена Макгирт не сумел правильно оценить ситуацию и своевременно остановить поединок до того, как состояние его подопечного стало критическим.

«Это большая трагедия для семьи Дадашева, нашей страны и всех любителей бокса. Как же такое случилось?

Возможно, произошло обезвоживание организма. Тренер должен был прочувствовать этот момент и вовремя остановить бой.

Должны были быть какие-то предпосылки случившегося: как спортсмен сделал нужный вес, случилось ли у него обезвоживание, — это все надо учитывать», — подчеркнул Дзю.