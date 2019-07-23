Перестройка без конца: почему «Спартак» не ждет ничего хорошего

Неоправданные ожидания

22 июля катарская «Аль-Гарафа» объявила о приобретении полузащитника московского «Спартака» Софьяна Ханни. Как сообщает Transfermarkt, сумма сделки составила €8 млн. Полтора года назад атакующий полузащитник был куплен у бельгийского «Андерлехта» за те же деньги.

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Полузащитник сборной Алжира переезжал в Москву в статусе капитана флагмана бельгийского футбола и новой надежды красно-белых на постоянную генерацию остроты.

Однако надеждам не суждено было сбыться, хотя в первых же матчах Ханни показал нестандартное мышление и умение обращаться с мячом. Вот только у Массимо Карреры, приведшего в 2017 году «Спартак» к чемпионству, алжирец основным не стал.

Проведя семь матчей в РПЛ во второй части сезона-2017/18, Софьян забил два гола и сделал две результативные передачи, чем заслужил авторитет у части болельщиков команды.

Этот авторитет косвенно зацепил Карреру, когда в начале нового сезона Ханни сидел на скамейке запасных, и это среди прочего ставили в вину итальянцу. В итоге Каррера был уволен за неудовлетворительные результаты и конфликт с частью команды.

Однако ни при Рауле Рианчо, ни при сменившем испанского временщика нынешнем главном тренере команды Олеге Кононове алжирец так и не заиграл.

Софьян получал немало шансов, но за 18 матчей в Премьер-лиге в прошлом сезоне отментился только одним голом и двумя голевыми передачами.

В итоге Кононов разочаровался в футболисте и принял решение о расставании с ним. Ханни так и не появился на поле в первых двух играх нового сезона, и вот теперь переход состоялся.

Петестройка по Каррере

Интересно, что в конечном счете теперь все, от кого хотел избавиться Каррера, покинули команду. Ханни конфликтовал с итальянским специалистом не напрямую, в отличие от бывшего капитана Дениса Глушакова.

Теперь полузащитник защищает цвета грозненского «Ахмата», а его друг Дмитрий Комбаров, также утративший взаимопонимание с Каррерой, теперь в самарских «Крыльях Советов».

Расторгнут контракт и с защитником Сальваторе Боккетти, даром что соотечественником бывшего тренера, потерявшего место в составе еще при Массимо.

Владелец клуба Леонид Федун перед сезоном в большом интервью «Чемпионату» рассказывал, что у него был выбор — увольнять тренера или же убирать игроков. Первое лицо «Спартака» решил убрать Карреру.

Что ж, прошло чуть больше полугода, и теперь в команде уже нет и тех игроков, в пользу которых тогда был сделан выбор. Улучшились ли с тех пор результаты красно-белых, и стал ли Олег Кононов панацеей?

Результат без игры

В любом случае, «Спартак» находится сейчас в состоянии перестройки, а процесс этот осложняется коротким летним межсезоньем. Помимо уже названных футболистов покинул десятикратных чемпионов России и нападающий Зе Луиш, проданный в португальский «Порту».

Теперь форвард из Кабо-Верде будет играть против «Краснодара» не в РПЛ, а в Лиге чемпионов.

Сами же красно-белые уже купили взамен аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе, подписали контракт с немецким фланговым универсалом из второй команды немецкого «Вольфсбурга» Малколмом Баду, пока бесконечно далеким от основного состава, вернули из аренд Джано Ананидзе и Зелимхана Бакаева, а также купили у «Ростова» вингера Резиуана Мирзова.

Однако для достижения необходимых результатов этого вряд ли будет достаточно. «Спартак» неплохо начал сезон в плане результатов, начав чемпионт с победы над «Сочи» (1:0) и ничьей с «Ростовом» (2:2), где вообще вел до третьей минуты добавленного времени. Вот только качество игры команды Кононова вызывает серьезные вопросы.

Еще больше сомнений у болельщиков и специалистов в качестве состава, а если красно-белые продадут этим летом бразильского центрального полузащитника Фернандо, к которому есть серьезный интерес в Китае. Если он будет продан, за игру команды, забивающей только после его подач со стандартов, станет совсем тревожно.

Усилить атаку

Впрочем, на рынке «Спартак» продолжает работать и сам. Накануне появилась информация, что красно-белые могут взять в аренду нигрейского форварда донецкого «Шахтера» Оларенваджу Кайоде.

26-летний нападающий был выкуплен «горняками» у английского «Манчестер Сити», но за год на Украине так и не стал основным игроком команды, в 16-ти матчах забив три гола и сделав две голевые передачи.

Но главным трансфером московского клуба должно стать приобретение уругвайского атакующего полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро.

De Telegraaf сообщил, что красно-белые уже согласились с условиями эйндховенцев, и готовы заплатить €15 млн клубу, но теперь должны согласовать контракт с агентом самого игрока.

Перейро в прошлом сезоне в 27 матчах Эредивизие забил 10 мячей и сделал шесть результативных передач. Всего же за четыре года в ПСВ уругваец забил 42 гола и отдал 17 результативных передач, выиграв один раз чемпионат Нидерландов.

Перерйро действительно может усилить атаку «Спартака», но вот поможет ли это команде пройти хотя бы швейцарский «Тун» на пути в групповую стадию Лиги Европы?