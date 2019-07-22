«Вся твоя семья умрет»: за что чемпиона унизили на пьедестале

Чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в корейском Кванджу, не только радует медалями россиян, но и регулярно поставляет горячие новости по теме допинга и связанных с ним скандалов. Так,

атмосфера всеобщей ненависти к китайскому пловцу Сунь Яну (на секундочку, трехкратному олимпийскому чемпиону и 10-кратному чемпиону мира) уже достигла своего пика.

Дело в том, что этот спортсмен еще в сентябре 2018 года при странных обстоятельствах отказался сдавать анализы сотрудникам IDTM — фирмы, уполномоченной Международной федерацией плавания (ФИНА) брать допинг-пробы.

Реклама

Сунь Яну якобы не понравилось то, что у всех допинг-офицеров было одинаковое доверительное письмо от ФИНА, в то время как по правилам каждый должен был показать личное разрешение, оформленное на его имя.

В итоге пловец начал саботировать забор анализов: отказался сдавать мочу и согласился только на кровь, однако и эти пробирки вскоре оказались разбиты — судя по всему, молотком.

При этом никакого наказания от ФИНА не последовало: организация признала, что документы допинг-офицеров не были оформлены должным образом, и закрыла глаза на странное поведение олимпийского чемпиона.

Казалось, что этот вопиющий инцидент спустят на тормозах, однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) забило тревогу, и теперь случай будут рассматривать в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Пока же решения по делу не вынесено, ФИНА допустила Сунь Яна до участия в чемпионате мира, чем изрядно возмутила других спортсменов.

«Я осуждаю отношение ФИНА к процедуре допинг-контроля. Организация должна была запретить пловцу, разбивающему свои допинг-пробы, участвовать в соревнованиях, — заявила олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг. — Разве это не подозрительно?»

Стоит отметить, что ранее, в 2014 году, Сунь Ян уже попадался на допинге — на этот раз без всяких оправданий. В его анализах обнаружили запрещенный стимулятор триметазидин, и чемпион получил дисквалификацию, — правда, на смехотворный срок в три месяца.

Уже тогда другие атлеты начали публично обзывать китайца пловцом с «фиолетовой мочой». Теперь же — после случая с разбитыми пробирками — ему стало еще сложнее.

Дошло до того, что после победы Сунь Яна на текущем чемпионате мира на дистанции 400 м вольным стилем австралиец Мак Хортон, который взял серебро, отказался вставать с ним на пьедестал.

Получив медаль, Хортон остался стоять позади ступеней и не изменил своего положения даже во время общего фотографирования призеров.

В итоге Сунь Ян позировал только вдвоем с итальянцем Габриэле Детти, завоевавшим бронзу. Выглядело это очень странно.

ФИНА уже вынесла австралийцу предупреждение за этот демарш.

«Мы направили письмо сборной Австралии и лично Хортону. ФИНА уважает свободу слова, но выражать свое мнение следует в правильных обстоятельствах.

Нельзя использовать мероприятия под эгидой ФИНА для личных заявлений», — сообщила пресс-служба организации.

Сам Сунь Ян посчитал поведение Хортона «неуважением к Китаю».

«Я в курсе, что австралиец испытывает личную неприязнь по отношению ко мне. Его право. Но плохо то, что он проявил неуважение к государству, честь которого я здесь защищаю. Можно игнорировать меня, но Китай нужно уважать», — заявил пловец.

Хортону уже начали поступать угрозы от поклонников Сунь Яна. Комментарии в инстаграме австралийца теперь пестрят пожеланиями смерти и эмодзи с флагом Китая.

«Ты и твоя девушка погибнете от несчастного случая», «Я расколю вашу надгробную плиту и станцую на могиле»,

«Вся ваша семья будет мертва», — пишут фанаты, оскорбленные поведением австралийца на церемонии награждения.

При этом спортсмены, участвующие в чемпионате мира, в большинстве своем поддержали поступок Хортона. Когда австралиец зашел в общую столовую после инцидента, раздался шквал аплодисментов.

«Мы ждали церемонию награждения, чтобы посмотреть, что случился. Это было великолепно! — заявила американка Лилли Кинг. — Весь зал разразился аплодисментами. Было приятно видеть, как спортсмены объединились и поддержали Мака. Не думаю, что кто-то из ФИНА будет защищать атлетов, поэтому нам самим придется постоять за себя».

Стоит отметить, что между Хортоном и Сунь Яном уже давно возникла личная вражда.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро австралиец обошел китайца на его коронной дистанции — 400 м вольным стилем, заставив его расплакаться при всех. Более того, на пресс-конференции Мак назвал соперника «жуликом, которого накачали допингом».

Тогда китайские болельщики тоже заполнили инстаграм Хортона негативными комментариями — кто-то даже писал, чтобы его «убил кенгуру».