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Европейский жребий: «Спартак» и «Краснодар» ждут соперников. LIVE

«Спартак» сегодня узнает соперника по ЛЕ, «Краснодар» — по ЛЧ

В швейцарском Ньоне проходит жеребьевка третьих отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которая определит соперника или возможных соперников для российских «Краснодара» и «Спартака». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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13:21

...а «Базель» Швейцария/ПСВ Эйндховен, Нидерланды — ЛАСК Австрия

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Киевлянам в итоге достается бельгийский «Брюгге»...

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«Краснодару» выпало сначала киевское «Динамо», но по причине разведения команд «быки» сыграют с «Порту».

13:20

Пары представителей Лиг: «Олимпиакос» Греция/«Виктория» Чехия — «Истанбул Башакшехир» Турция

13:15

«Копенгаген» Дания/ТНС Уэльс — «Црвена Звезда» Сербия/ХИК Финляндия БАТЭ Беларусь/«Русенборг» Норвегия — «Марибор» Словения/АИК Швеция

13:05

Первые четыре пары из чемпионов: «Селтик» Шотландия/«Нымме Калью» Эстония — «Маккаби» Тель-Авив, Израиль/ЧФР «Клуж» Румыния АПОЕЛ Кипр/«Сутьеска» Черногория — «Карабах» Азербайджан/«Дандолк» Ирландия «Аякс» Нидерланды — ПАОК Греция «Динамо» Загреб, Хорватия/«Сабуртало»Грузия — «Валлетта» Мальта/«Ференцварош» Венгрия

13:00

Начинается церемония жеребьевки ЛЧ. Объясняются зрителям правила процедуры. «Краснодар» в ЛЧ идет по Пути представителей лиг. Также есть Путь чемпионов.

12:55

А что же с потенциальными соперниками? «Краснодару» могут достаться «Порту», победитель пары «Базель» — ПСВ или «Олимпиакос» — «Виктория» (Пльзень). Соперником «Спартака» могут стать такие клубы, как «Аустрия«, «Трабзонспор», «Антверпен», а также многие другие клубы, которые преодолеют второй квалификационный раунд по основному пути. ____________________________________________________________________

С украинскими командами россиян по известным причинам разведут.

12:50

Стоит отметить, что напрямую в ЛЧ уже вышли «Зенит» и «Локомотив», в ЛЕ — ЦСКА. Во втором по значимости турнире со 2-го этапа будет вести борьбу еще и наш «Арсенал».

12:40

«Краснодар», занявший третье место в РПЛ в минувшем сезоне, определит соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. «Спартак» же, ставший в чемпионате пятым, узнает оппонента по квалификации в Лиге Европы.

12:35

Мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 13:00 по московскому времени.

12:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, в ходе которой московский «Спартак» и «Краснодар» узнают соперников.