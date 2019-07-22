Европейский жребий: «Спартак» и «Краснодар» ждут соперников. LIVE

...а «Базель» Швейцария/ПСВ Эйндховен, Нидерланды — ЛАСК Австрия
Киевлянам в итоге достается бельгийский «Брюгге»...
«Краснодару» выпало сначала киевское «Динамо», но по причине разведения команд «быки» сыграют с «Порту».
Пары представителей Лиг: «Олимпиакос» Греция/«Виктория» Чехия — «Истанбул Башакшехир» Турция
«Копенгаген» Дания/ТНС Уэльс — «Црвена Звезда» Сербия/ХИК Финляндия БАТЭ Беларусь/«Русенборг» Норвегия — «Марибор» Словения/АИК Швеция
Первые четыре пары из чемпионов: «Селтик» Шотландия/«Нымме Калью» Эстония — «Маккаби» Тель-Авив, Израиль/ЧФР «Клуж» Румыния АПОЕЛ Кипр/«Сутьеска» Черногория — «Карабах» Азербайджан/«Дандолк» Ирландия «Аякс» Нидерланды — ПАОК Греция «Динамо» Загреб, Хорватия/«Сабуртало»Грузия — «Валлетта» Мальта/«Ференцварош» Венгрия
Начинается церемония жеребьевки ЛЧ. Объясняются зрителям правила процедуры. «Краснодар» в ЛЧ идет по Пути представителей лиг. Также есть Путь чемпионов.
А что же с потенциальными соперниками? «Краснодару» могут достаться «Порту», победитель пары «Базель» — ПСВ или «Олимпиакос» — «Виктория» (Пльзень). Соперником «Спартака» могут стать такие клубы, как «Аустрия«, «Трабзонспор», «Антверпен», а также многие другие клубы, которые преодолеют второй квалификационный раунд по основному пути. ____________________________________________________________________
С украинскими командами россиян по известным причинам разведут.
Стоит отметить, что напрямую в ЛЧ уже вышли «Зенит» и «Локомотив», в ЛЕ — ЦСКА. Во втором по значимости турнире со 2-го этапа будет вести борьбу еще и наш «Арсенал».
«Краснодар», занявший третье место в РПЛ в минувшем сезоне, определит соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. «Спартак» же, ставший в чемпионате пятым, узнает оппонента по квалификации в Лиге Европы.
Мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 13:00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, в ходе которой московский «Спартак» и «Краснодар» узнают соперников.