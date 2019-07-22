Европейский жребий: «Спартак» и «Краснодар» ждут соперников. LIVE

А что же с потенциальными соперниками? «Краснодару» могут достаться «Порту», победитель пары «Базель» — ПСВ или «Олимпиакос» — «Виктория» (Пльзень). Соперником «Спартака» могут стать такие клубы, как «Аустрия«, «Трабзонспор», «Антверпен», а также многие другие клубы, которые преодолеют второй квалификационный раунд по основному пути. ____________________________________________________________________

С украинскими командами россиян по известным причинам разведут.