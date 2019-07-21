Совершить чудо: Ефимова пробилась в финал ЧМ. LIVE

Важный заплыв для российских болельщиков: россияне Андрей Жилкин и Олег Костин поборются за золото в 50 м баттерфляем.
Церемония награждения проходит под сводами спортивной арены. Это получают медали лучшие из мужчин в 100 м брассом. 1. Пити Адам — 57.14 2 Уилби Джеймс — 58.46 3. Янь Цзыбэй — 58.63
Во втором полуфинале американка Лили Кинг хороша. Уверенно она берет первенство в своем заплыве — финал и дуэль американки с Юлией Ефимовой нас ждут завтра.
Ефимова без проблем выигрывает свой полуфинал. Радуемся за Юлю! А вот Аня вне финала — Белоусова пришла лишь седьмой.
Анна Белоусова и Юлия Ефимова готовятся к своему полуфиналу. 100 м брассом.
Второй полуфинал прошел, в результате которого китаец Ху Джаю первый. Как итог, Рылов со вторым результатом полуфиналов вышел в полуфинал. А Колесников остался за бортом. 0,04 ему нехватило до финала как же обидно!
Браво, Евгений Рылов! Первым он пришел в своем полуфинале, параллельно установив рекорд чемпионатов России. Клементий Колесников четвертый.
Стартовал первый полуфинал у мужчин на спине! Рылов третий на развороте... Колесников пока последний.
Сенсация! Канадка Маргарет Макнейл буквально вырвала победу у шведской пловчихи! Фантастический спурт выдала канадская спортсменка, начинавшая пятой. Австралийка Маккеон добралась до финиша третьей.
Поплыли девушки. Сара Шестрем — первая на развороте.
Впереди стометровка баттерфляем у женщин. К сожалению, без россиянок.
А вот и все результаты.
Бронзу в итоге взял китайский спортсмен Ян Зибей, причем с рекордом Азии.
Пити выигрывает этот заплыв! Уилби — второй, Пригода — только пятый, хотя борьба за бронзу шла отчаянная. Чупков — только восьмой.
На развороте Пити первый с большим запасом, Пригода — пятый!
Заплыв на 100 метров брассом у мужчин стартует! Поехали! Точнее, поплыли.
По первой дорожке сегодня плывет Чупков, по восьмой — Пригода.
В женских финалах 22 июля россияне не участвуют. В 14:10 начнется заплыв на 100 метров баттерфляем (после полуфиналов здесь лидирует Сара Шестрем с результатом 56,29). А в в 15:25 состоится заплыв на дистанции 200 метров комплексным плаванием у женщин. Лучшее время в полуфинале показала венгерская спортсменка Катинка Хоссу – 2:07,17.
Костин вполне может побороться за медали, в полуфинале он показал четвертое время – 22,88 секунды, а Андрей Жилкин прошел в финал с восьмым результатом (23,21). Лидером стал американец Калеб Дрессел с результатом 22,57 секунды.
В 14:47 начнется мужской заплыв на 50 метров баттерфляем. Среди финалистов также два представителя России: Андрей Жилкин и Олег Костин.
Отметим, что Чупков на предыдущей стадии показал седьмой результат – 59,15 секунды, а Пригода – восьмой – 59,21. Британский пловец Адам Пити квалифицировался в финал с мировым рекордом – 56,88.
Первыми на дистанцию сегодня выйдут мужчины. В 14:02 стартует финальный заплыв на 100 метров брассом. Среди участников будут и россияне: Антон Чупков и Кирилл Пригода.
Сегодня состоятся финалы у мужчин на дистанциях 100 м брассом и 50 м баттерфляем. Женщины же поборются за медали на 50 м баттерфляем и 200 м — комплексом.
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