Совершить чудо: Ефимова пробилась в финал ЧМ. LIVE

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Чемпионат мира по водным видам спорта. Россияне бьются за медали. ОНЛАЙН

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Российский пловец Олег Костин Российский пловец Олег Костин
Российский пловец Олег Костин

Российский пловец Олег Костин

РИА Новости
В корейском Кванджу проходят финалы по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта. Россияне бьются за медали на дистанции 100 м брассом и 50 м баттерфляем среди мужчин. Также проходят финалы на 100 м баттерфляем и 200 м комплексом среди женщин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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14:50

Важный заплыв для российских болельщиков: россияне Андрей Жилкин и Олег Костин поборются за золото в 50 м баттерфляем.

14:44

Церемония награждения проходит под сводами спортивной арены. Это получают медали лучшие из мужчин в 100 м брассом. 1. Пити Адам — 57.14 2 Уилби Джеймс — 58.46 3. Янь Цзыбэй — 58.63

14:40

Во втором полуфинале американка Лили Кинг хороша. Уверенно она берет первенство в своем заплыве — финал и дуэль американки с Юлией Ефимовой нас ждут завтра.

14:33

Ефимова без проблем выигрывает свой полуфинал. Радуемся за Юлю! А вот Аня вне финала — Белоусова пришла лишь седьмой.

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14:30

Анна Белоусова и Юлия Ефимова готовятся к своему полуфиналу. 100 м брассом.

14:29

Второй полуфинал прошел, в результате которого китаец Ху Джаю первый. Как итог, Рылов со вторым результатом полуфиналов вышел в полуфинал. А Колесников остался за бортом. 0,04 ему нехватило до финала как же обидно!

14:24

Браво, Евгений Рылов! Первым он пришел в своем полуфинале, параллельно установив рекорд чемпионатов России. Клементий Колесников четвертый.

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14:23

Стартовал первый полуфинал у мужчин на спине! Рылов третий на развороте... Колесников пока последний.

14:14

Сенсация! Канадка Маргарет Макнейл буквально вырвала победу у шведской пловчихи! Фантастический спурт выдала канадская спортсменка, начинавшая пятой. Австралийка Маккеон добралась до финиша третьей.

14:13

Поплыли девушки. Сара Шестрем — первая на развороте.

14:12

Впереди стометровка баттерфляем у женщин. К сожалению, без россиянок.

14:11

А вот и все результаты.

14:08

Бронзу в итоге взял китайский спортсмен Ян Зибей, причем с рекордом Азии.

14:06

Пити выигрывает этот заплыв! Уилби — второй, Пригода — только пятый, хотя борьба за бронзу шла отчаянная. Чупков — только восьмой.

14:06

На развороте Пити первый с большим запасом, Пригода — пятый!

14:03

Заплыв на 100 метров брассом у мужчин стартует! Поехали! Точнее, поплыли.

14:02

По первой дорожке сегодня плывет Чупков, по восьмой — Пригода.

14:02

В женских финалах 22 июля россияне не участвуют. В 14:10 начнется заплыв на 100 метров баттерфляем (после полуфиналов здесь лидирует Сара Шестрем с результатом 56,29). А в в 15:25 состоится заплыв на дистанции 200 метров комплексным плаванием у женщин. Лучшее время в полуфинале показала венгерская спортсменка Катинка Хоссу – 2:07,17.

14:02

Костин вполне может побороться за медали, в полуфинале он показал четвертое время – 22,88 секунды, а Андрей Жилкин прошел в финал с восьмым результатом (23,21). Лидером стал американец Калеб Дрессел с результатом 22,57 секунды.

14:01

В 14:47 начнется мужской заплыв на 50 метров баттерфляем. Среди финалистов также два представителя России: Андрей Жилкин и Олег Костин.

13:57

Отметим, что Чупков на предыдущей стадии показал седьмой результат – 59,15 секунды, а Пригода – восьмой – 59,21. Британский пловец Адам Пити квалифицировался в финал с мировым рекордом – 56,88.

13:55

Первыми на дистанцию сегодня выйдут мужчины. В 14:02 стартует финальный заплыв на 100 метров брассом. Среди участников будут и россияне: Антон Чупков и Кирилл Пригода.

13:50

Сегодня состоятся финалы у мужчин на дистанциях 100 м брассом и 50 м баттерфляем. Женщины же поборются за медали на 50 м баттерфляем и 200 м — комплексом.

13:45

Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции чемпионата мира по водным видам спорта.