«Возмущены ОМОНом»: как «Спартак» разругался с «Ростовом»

Страсти вокруг скандального матча московского «Спартака» с «Ростовом» (2:2), в котором желто-синие чудом сравняли счет в дополнительное время, не утихают до сих пор.

Основной причиной этому служат разбирательства по поводу стычки фанатов «Спартака» со стюардами «Ростов Арены», а затем и с ОМОНом.

Напомним, болельщики красно-белых разместили в соцсетях видеоролики, на которых заметно, как они толкаются с контролерами стадиона, скандируя «Один за всех и все за одного!», а затем — как происходит конфликт с омоновцами, которые отгоняют толпу от стюардов, попутно нанося удары некоторым фанатам дубинками и крича «Стоять!».

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Автор нескольких видео Николай Сурин заявил, что якобы весь гостевой сектор, на котором находилось около 2 тысяч человек, задержали в подтрибунном помещении без объяснения причин и не выпускали на протяжении 45 минут после окончания встречи. В какой-то момент фанаты начали возмущаться и толкаться со стюардами, но, по словам Сурина, «без жести».

«Вдруг люди начинают падать, меня кто-то толкает, я лечу в стену.

Думаю: «Странная фигня, как такое может происходить?» Оборачиваюсь: сзади в толпу со спины влетает ОМОН с дубинками и начинает всех валить.

Просто по беспределу. А люди стоят с детьми», — приводит слова Сурина Sports.ru.

Однако у правоохранительных органов своя версия произошедшего. Как сообщает «СЭ», в докладе врио заместителя начальника Управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России по Ростовской области говорится о том, что столкновения между болельщиками «Спартака» и стюардами начались уже спустя пять минут после окончания встречи. Следовательно, объясняться долгим ожиданием они не могут.

«В ходе выпуска болельщиков в 23.40 произошел конфликт между контролерами-распорядителями и болельщиками «Спартака», в ходе которого

организованная группа болельщиков предприняла попытку активного прорыва через цепочку контролеров-распорядителей. Один из болельщиков нанес телесные повреждения контролеру-распорядителю»,

— говорится в докладе.

Сообщается, что фанаты якобы отказывались прекратить свои агрессивные действия и продолжали создавать давку, из-за чего на место инцидента был вызван наряд ОМОНа, который оттеснил толпу болельщиков красно-белых и «организовал свободный выход граждан с гостевой трибуны». По итогам разборок были задержаны восемь человек.

При этом ранее в заявлении Российской премьер-лиги (РПЛ) отмечалось, что причиной конфликта стало то, что полицейские задержали на выходе нескольких болельщиков, которые использовали пиротехнику во время матча, в том числе бросая ее в сторону стюардов.

Другие фанаты «Спартака» якобы попытались отбить друзей у стражей порядка, из-за чего и началась потасовка. При этом в РПЛ заявили, что «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами» продолжат изучать инцидент и позже сообщат об окончательных выводах.

Таким образом, в настоящее время есть как минимум три версии произошедшего.

Пресс-служба «Спартака» разместила на официальном сайте клуба длинное обращение, в котором заявила, что руководство внимательно изучило все появившиеся видеозаписи конфликта и пришло к выводу, что применение силы со стороны стражей порядка было совсем не обязательно.

«Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа

в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины», — говорится в заявлении красно-белых.

В пресс-службе «Спартака» также отметили, что допускают, будто стражи порядка лишь пытались выявить нарушителей, запускавших пиротехнику, но заявили, что необходимо было организовать «точечное задержание подозреваемого», не заставляя ждать 2 тысячи человек.

Представители красно-белых пришли к выводу, что именно решение задержать весь гостевой сектор привело ко всем последующим потасовкам.

«Клуб призывает Премьер-лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы.

Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций», — так завершается обращение москвичей.

Таким образом, большую часть вины пресс-служба «Спартака» возложила на ростовчан. Желто-синие пока не дали официального ответа по поводу этих беспорядков, но зато обратили внимание на судейство в матче, заявив, будто арбитр Кирилл Левников был лоялен по отношению к красно-белым.

На сайте клуба появилось пространное обращение к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и руководителю департамента судейства РФС Александру Егорову.

«Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» — «Спартак».

Просим не оставить этот матч без внимания, разобраться в ситуации и наказать виновных. Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров», — говорится в заявлении.

Пресс-служба «Ростова» утверждает, будто бы Левников проигнорировал два эпизода, в которых надо было ставить пенальти в ворота «Спартака», но незамедлительно указал на 11-метровый в противоположном случае, а также не дал вторую желтую карточку Зелимхану Бакаеву за затяжку времени. Теперь желто-синие требуют отстранения этого арбитра от работы.

После двух перекрестных заявлений матч «Спартака» и «Ростова» рискует стать одним из самых скандальных за всю историю РПЛ — и это только второй тур сезона-2019/20. То ли еще будет.