«Били лежачих»: как фанаты «Спартака» подрались с ОМОНом

Матч 2-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и московским «Спартаком» закончился скандалом. И дело не в голе экс-спартаковца Александра Зуева в ворота своей бывшей команды уже в добавленное время, который принес ростовчанам ничью (2:2).

Вскоре после окончания встречи в социальных сетях начали появляться сообщения фанатов красно-белых, в которых говорилось, что их не выпускают с гостевой трибуны.

Один из болельщиков «Спартака» Николай Сурин позднее опубликовал в своем твиттер-аккаунте видео с места событий. На ролике видно, как сотрудники ОМОНа врываются в толпу со столичными фанатами и начинают избивать людей резиновыми дубинками.

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«Заканчивается матч, все спокойно, болельщики идут в подтрибунку — в зону, где расположены буфеты и лестница для выхода на улицу.

Понимаю, что очередь на выход растянулась метров на 100 вперед, а в самом ее начале огромная толпа, народ стоит плотно, как в час-пик. Проходит 10 минут, 15 минут. Люди начинают спрашивать у полицейских и стюардов, когда нас начнут выпускать со стадиона», — описал Сурин начало конфликта в интервью «Чемпионат.com».

В чемпионате России существуют практика, когда болельщики гостевого сектора покидают стадион позднее, чтобы избежать конфронтации с фанатами соперника за пределами арены. Однако матч закончился ближе к полуночи, поэтому многие спешили уйти как можно быстрее.

На еще одном видео из твиттера Сурина присутствуют кадры, как фанаты «Спартака» толпой наваливаются на кордон безопасности из стюардов, выкрикивая фразу «Один за всех и все за одного!».

Конфликт со стюардами арены в Ростове-на-Дону и стал катализатором беспорядков, которые происходили позднее. По словам Сурина, представители ОМОНа били даже лежачих.

«Спустя какое-то время начинается небольшая заварушка: кто-то машет руками, толкает друг друга.

Дальше происходит следующее: неожиданно со спины в толпу влетают 30-40 омоновцев — с дубинками, в шлемах — и начинают всех расталкивать. Люди падают, друга друга сбивают с ног, бьют людей дубинками и электрошокерами — досталось даже лежащим»,

— добавил он.

Произошедшее длилось, как сообщил фанат «Спартака», около 30-40 секунд. После стычки людей начали отпускать со стадиона, и через 45 минут после финального свистка гостевой сектор был пуст. Некоторые фанаты, находившиеся в других частях трибуны, и вовсе не увидели конфликта с ОМОНом.

В среде болельщиков красно-белых допускают, что в толпе искали людей, которые во время матча использовали пиротехнику. С этим якобы связана и задержка с выходом со стадиона.

Эту версию подтвердила в своем заявлении Российская премьер-лига (РПЛ).

Согласно информации на сайте РПЛ, полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. А болельщики, использовавшие пиротехнику, были задержаны.

В ходе операции другие фанаты «Спартака» попытались отбить задержанных, из-за чего завязалась стычка. Нарушители были доставлены в отделения полиции. По данным мэрии Ростова-на-Дону, задержаны восемь человек. Что касается пострадавших, то известно, что один обратился за медицинской помощью.

В Российском футбольном союзе (РФС) пока не отреагировали на случившееся в официальном заявлении, однако представитель организации сообщил, что в ближайшее время последуют разбирательства эпизода с участием фанатов «Спартака», поскольку «такая ситуация на стадионах не должна повториться».

«В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ. Они должны делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствует критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате.

Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должны быть адекватной.

Мы надеемся, что РПЛ разберется в произошедшем в Ростове-на-дону»,

— заверили в РФС.

Депутат Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев призвал фанатов красно-белых к официальному обращению, чтобы организация могла сделать запрос в МВД.

«Как член комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками жду обращения от фанатов «Спартака» с фактами нарушений со стороны ОМОНа для последующего запроса в органы МВД с просьбой проверить законность действий и наказать виновных», — написал Лебедев в твиттере.

Что касается правовой оценки действий сотрудников ОМОНа, то в Росгвардии в беседе со Sports.ru отказались комментировать произошедшее до появления официальной информации от ведомства.