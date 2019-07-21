Чемпионат мира: юные россиянки борются с Украиной. LIVE

А у нас начинается финал индивидуальной программы с мячом. Эстонка Полина Мурашко открывает этот этап: 18.25 — неплохо выступила спортсменка, допустив ошибку в дебюте, приняв мяч двумя руками.
Как итог, россиянка Сивакова становится первой. Серебро у итальянки Рафаэли, бронза же досталась азербайджанке Жалиевой.
Соня Лейфман из Израиля закрывает финал индивидуальной программы со скакалкой. Очень яркое выступление под колоритную национальную мелодию. Себе в актив она заносит 17.15.
Арзу Жалиева из Азербайджана выходит на промежуточное третье место. 18.7.
Эльзана Таниева (Казахстан) выступала под известный саундтрек из сериала «Игра престолов» — «The rains of Castemare», чего не смогла не оценить публика. Судьи оценили выступление юной спортсменки в 17.2 балла. Протест команды Болгарии отклонен.
Дарья Ткачева из Белоруссии явно переволновалась, что и сказалось на приеме скакалки при ее бросках в начале программы — 14.9.
Представительница Болгарии Ева Брезалиева выступала сейчас. И уже в начале допустила ошибку, не сумев поймать скакалку — баллы соответствующие. 15.55. __________________________________________ Итальянцы тем временем подали протест на оценку сложности программы Рафаэли. Нейтральные судьи удовлетворили протест — оценка теперь 19.1.
София Рафаэли из Италии справилась с волнением, но до россиянки не дотянула — 18.35.
Китаянка Ким Гарам наошибалась на финише выступления, что не осталось незамеченным — 14.75.
Анастасия Сивакова открывала сегодняшнюю программу со скакалкой. Справилась девушка с элементами. Музыка не менее прекрасна, вызвавшая овации в зале — «Смуглянка-молдаванка». Оценка — 20.6
Итак, программа на сегодняшний, последний день турнира:
12:00 Финалы. Индивидуальная программа – скакалка
12:35 Финалы. Индивидуальная программа – мяч
13:10 Награждение. Индивидуальная программа – скакалка Награждение. Индивидуальная программа – мяч
13:25 Финалы. Групповые упражнения – 5 обручей
14:10 Награждение. Групповые упражнения – 5 обручей
14:20 Финалы. Индивидуальная программа – булавы
14:55 Финалы. Индивидуальная программа – лента
15:30 Награждение. Индивидуальная программа – булавы Награждение. Индивидуальная программа – лента
15:45 Финалы. Групповые упражнения – 5 лент
16:30 Награждение. Групповые упражнения – 5 лент 16:45 Церемония закрытия и гала
На юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике проходят финалы в индивидуальных упражнениях. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.