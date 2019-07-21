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Чемпионат мира: юные россиянки борются с Украиной. LIVE

ЮЧМ по художественной гимнастике. ОНЛАЙН

В Москве на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике проходят финалы в упражнениях со скакалкой и мячом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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12:45

А у нас начинается финал индивидуальной программы с мячом. Эстонка Полина Мурашко открывает этот этап: 18.25 — неплохо выступила спортсменка, допустив ошибку в дебюте, приняв мяч двумя руками.

12:42

Как итог, россиянка Сивакова становится первой. Серебро у итальянки Рафаэли, бронза же досталась азербайджанке Жалиевой.

12:40

Соня Лейфман из Израиля закрывает финал индивидуальной программы со скакалкой. Очень яркое выступление под колоритную национальную мелодию. Себе в актив она заносит 17.15.

12:36

Арзу Жалиева из Азербайджана выходит на промежуточное третье место. 18.7.

12:31

Эльзана Таниева (Казахстан) выступала под известный саундтрек из сериала «Игра престолов» — «The rains of Castemare», чего не смогла не оценить публика. Судьи оценили выступление юной спортсменки в 17.2 балла. Протест команды Болгарии отклонен.

12:24

Дарья Ткачева из Белоруссии явно переволновалась, что и сказалось на приеме скакалки при ее бросках в начале программы — 14.9.

12:19

Представительница Болгарии Ева Брезалиева выступала сейчас. И уже в начале допустила ошибку, не сумев поймать скакалку — баллы соответствующие. 15.55. __________________________________________ Итальянцы тем временем подали протест на оценку сложности программы Рафаэли. Нейтральные судьи удовлетворили протест — оценка теперь 19.1.

12:14

София Рафаэли из Италии справилась с волнением, но до россиянки не дотянула — 18.35.

12:11

Китаянка Ким Гарам наошибалась на финише выступления, что не осталось незамеченным — 14.75.

12:06

Анастасия Сивакова открывала сегодняшнюю программу со скакалкой. Справилась девушка с элементами. Музыка не менее прекрасна, вызвавшая овации в зале — «Смуглянка-молдаванка». Оценка — 20.6

12:05

Итак, программа на сегодняшний, последний день турнира:

12:00 Финалы. Индивидуальная программа – скакалка

12:35 Финалы. Индивидуальная программа – мяч

13:10 Награждение. Индивидуальная программа – скакалка Награждение. Индивидуальная программа – мяч

13:25 Финалы. Групповые упражнения – 5 обручей

14:10 Награждение. Групповые упражнения – 5 обручей

14:20 Финалы. Индивидуальная программа – булавы

14:55 Финалы. Индивидуальная программа – лента

15:30 Награждение. Индивидуальная программа – булавы Награждение. Индивидуальная программа – лента

15:45 Финалы. Групповые упражнения – 5 лент

16:30 Награждение. Групповые упражнения – 5 лент 16:45 Церемония закрытия и гала

12:00

На юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике проходят финалы в индивидуальных упражнениях. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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