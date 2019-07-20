Вернется к нормальной жизни? Подробности страшной травмы боксера

Российский боксер Максим Дадашев получил страшную травму головы во время поединка против Сабриэля Матиаса, который проходил в США. Поединок приняли решение остановить секунданты российского боксера во время 11-го раунда из 12, однако было уже поздно. Серьезные проблемы со здоровьем Дадашева уже начались.

Реклама

После того как боксер покинул ринг, его состояние почти сразу ухудшилось. Его затошнило, он потерял сознание. Спортсмен экстренно был госпитализирован. У него был диагностирован отек мозга, врачи прооперировали Дадашева. Состояние россиянина остается критическим.

Однако, несмотря на то что операция была очень серьезной – боксеру провели трепанацию черепа, — врачи еще надеются на возвращение Дадашева к нормальной жизни. Об этом рассказал менеджер россиянина Эгис Климас.

«У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться.

Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни»,

— приводит слова Климаса ТАСС.

Такой же позиции придерживается и Аброр Турсунпултанов, который является известным тренером. Он проводил тренировки в том же зале, где занимался и Дадашев. Аброр объяснил, почему у боксера есть все шансы рассчитывать на то, что финал этой трагичной истории будет счастливым.

«Молюсь за Макса. Не знаю подробностей, не видел даже сам бой. Только вот недавно в телефоне увидел новость и испытал ужас… Я разговаривал с тренером Макса по физподготовке, он сказал мне, что трепанацию Дадашеву провел опытный, хороший врач. Этот специалист уже оперировал двоих пострадавших с такой травмой, и они в последствии вернулись к нормальной жизни», — сказал Турсунпулатов «Чемпионату».

Врач спортивной медицины Илья Мелехин отметил, что сейчас главное, чтобы спортсмен остался жив. Он не рискнул делать какие-либо прогнозы, отметив, что пока для этого слишком рано. Также с опаской в будущее Дадашева смотрит еще один спортивный медик Денис Олисов. Для того, чтобы говорить о сложности травмы и сроках восстановления, необходимо провести больше анализов.

«Здесь достаточно сложно говорить о прогнозах. Нужно понимать, что сама по себе трепанация черепа — это нарушение костной структуры черепа, и как минимум должно пройти время, чтобы восстановилась сама кость. Речь идет о сроке от трех до шести месяцев. Кроме того, непонятна прогностическая составляющая самой гематомы, то есть на какие доли она подействовала и какие области головного мозга были комплемированы. В этой связи неясно, на какие функции это может подействовать и повлиять в будущем...» — приводит слова специалиста iReactor.

Олисов также заявил, что в связи с серьезностью травмы в дальнейшем боксер может столкнуться с ограничением по его профессиональным нагрузкам.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что не смотрел поединок, а узнал обо всем уже утром из новостей. Однако он рассказал, что уже связался с супругой Дадашева. Она находится в Санкт-Петербурге, но уже готова вылететь к мужу в США.

Бокс – крайне опасный и травмоопасный спорт. Случаев, когда на ринге спортсмены получали серьезные травмы, которые даже заканчивались летальным исходом, очень много.

В Екатеринбурге 8 декабря 2011 года произошел страшный инцидент, который повлек за собой смерть одного из спортсменов. На ринге встретились два россиянина – Сергей Ковалев и Роман Симаков, которому на тот момент было 27 лет.

На протяжении всего боя Ковалев владел преимуществом, и как бы ни старался его противник переломить ход поединка, у него ничего не выходило. Симаков пропускал опасные удары не только в туловище, но и в голову. Несколько раундов Роман провел как будто на автопилоте, однако его секунданты приняли решение не прекращать поединок. И зря. В шестом раунде боксер оказался в нокдауне в первый раз. В седьмой трехминутке он опустился на настил и подняться больше не смог. Только после этого рефери остановил бой.

После поединка Симаков потерял сознание и был доставлен в одну из больниц Екатеринбурга, где врачи боролись за его жизнь.

Роману была проведена операция на головном мозге, однако это не спасло жизнь спортсмену. Он скончался через три дня.

Известный в прошлом американский боксер Дэйви Мур до рокового поединка провел 59 боев, из которых проиграл лишь в семи и один раз схватка закончилась ничьей. Однако в марте 1963 года в бою против кубинца Ультиминио Рамоса удача отвернулась от него. Противник американца провел блестящий удар левой, после чего Мур откинулся на веревки без сил и был признан проигравшим.

Сразу после боя казалось, что с ним все в порядке. Мур даже смог дать небольшое интервью. Проблемы начались в раздевалке. Американец впал в кому, после чего был в срочном порядке доставлен в больницу. Однако сделать медики ничего не смогли, из комы боксер так и не вышел и скончался через 75 часов после того, как провел поединок.

Говоря о серьезных травмах на ринге нельзя не вспомнить легендарный бой Майка Тайсона против Эвандера Холифилда. Смертью этот поединок не закончился, но вот ухо один из боксеров потерял.

По ходу боя Тайсон вошел в раж и так сильно укусил противника за правое ухо, что часть раковины осталась у него в зубах. Врачи осмотрели Холифилда, замотали ему пострадавшую часть тела. Поединок было решено продолжить, с Тайсона сняли всего два очка. Однако останавливаться Майк не планировал и укусил соперника еще раз – теперь за левое ухо. Бой был остановлен только после этого инцидента.