Защита Хабиба и UFC в Москве: бои, которые нельзя пропустить

Третья защита Орла

Безусловно, самым ожидаемым поединком на концовку года было и остается возвращение Хабиба Нурмагомедова. Россиянин отбыл дисквалификацию, полученную за драку в зале после победы над Конором Макгрегором, и 7 сентября в Абу-Даби встретится с Дастином Порье.

К сожалению, ждут этот бой исключительно ради Хабиба, потому что соперник оставляет желать лучшего.

Фактически Порье – справедливый претендент на титул. Он побил Макса Холлоуэйя, а до этого еще четверых топов дивизиона. Но его никто не хочет видеть чемпионом. Для всех фанатов единственным легитимным претендентом является Тони Фергюсоном, поединок с которым у Хабиба срывался уже несколько раз.

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Но Тони занят, а Бриллианта, какая бы у него не была скудная медийность, лишать возможности отобрать титул у Хабиба нельзя. Все-таки это не Bellator, где можно вывести на бой за пояс любого желающего.

Дело еще и в том, что даже чисто со спортивной точки зрения Порье на бумаге кажется едва ли не слабейшим соперником для Орла.

Несмотря на черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, который есть у каждого второго бойца в смешанных единоборствах, его борьба ни разу не сравнится с самбо Хабиба. Собственно, Нурмагомедова не просто так считают лучшим борцом мира, а Порье не входит даже в пятерку.

Сильные стороны Бриллианта – выносливость и ударная техника. Но если бокс Порье сравнивать даже с тем же Макгрегором, то он все равно окажется где-то позади. Большинство своих побед американец одержал непосредственно нокаутами, однако если Хабиб переведет его в партер (а это наверняка случится), то живым Дастин уже не выйдет.

Судьба дивизиона

Возможно, последний поединок в карьере легендарного Даниэля Кормье. Главный тяжеловес мира будет проводить свою вторую защиту титула UFC в этом весе в поединке против Стипе Миочича. Год назад этнический хорват уже пытался отобрать пояс у ДиСи (прозвище Кормье – «Газета.Ru»), но был отправлен в нокаут уже в первом раунде.

Сейчас расклад дел примерно тот же, что и в июле 2018-го. Но второй поединок будет более принципиален, чем тогда.

Все-таки если Миочич не победит Кормье сейчас, то уже, быть может, такого шанса не будет. ДиСи неоднократно говорил, что может уйти после этого боя. Ветерану уже 40 лет, и держать тяжелый дивизион становится все труднее.

Впрочем, смысла в этом не так много. Кормье перебил всевозможных топов, не считая Джона Джонса, наследие у него и без продолжения будет великим. Правда, если ДиСи победит Миочича, то наиболее вероятной становится третья встреча с Джонсом, поскольку глупо защищать титул и тут же от него отказываться, завершая карьеру. Поэтому Кости (прозвище Джонса) будет смотреть поединок с особым вниманием.

Для Миочича же это будет реванш всей карьеры. Потерял он титул в тяжелом весе именно после поражения от Кормье, а после этого и вовсе не выходил в клетку.

Если уж Кормье не завершит карьеру, то наверняка шаг в эту сторону сделает Миочича.

Разумеется, в случае поражения. Однако он совершенно точно не будет глубоким аутсайдером. Например, новая звезда UFC Франсис Нганну хочет видеть победителем именно Стипе, чтобы в реванше побить его и взять титул. Это, кстати, еще одна интрига.

Бой Миочича и Кормье будет решать будущее не только самих бойцов, но и всего тяжелого дивизиона. Поединок возглавит турнир UFC 241, который состоится 17 августа в Анахайме. И главное: не моргайте. Эти парни могут закончить бой еще раньше, чем вы успеете поднять глаза.

Кровавая мясорубка

UFC сильно удивил, объявив о возвращении в клетку эпатажного Нейта Диаса. Он не дрался три года, уже давно утратил звездный статус и считается едва ли не посмешищем из-за нападок на Нурмагомедова, чтобы хоть как-то напомнить о себе.

Однако это действительно происходит — младший брат Ника Диаса встретится с Энтони Петтисом в Анахайме 18 августа.

Напомним, что 34-летний Диас был звездой больше шести лет назад, когда претендовал на титул, поднимался в полусредний дивизион и дрался с Макгрегором. Собственно, в первом поединке с ирландцем он победил, однако в реванше проиграл решением судей. После этого Нейт как боец закончился.

У Петтиса карьера в последние годы складывается трудно. В десяти поединках он одержал лишь четыре победы, а в одно время шел на серии из трех поражений подряд. Такое многих заставляет задуматься о завершении карьеры, но Шоутайм (прозвище Петтиса) непоколебим. Справедливости ради, он проигрывал звездам легкого дивизиона, а не абы кому.

В своем последнем поединке он зрелищно нокаутировал Стивена Томпсона, дебютировав в полусреднем весе.

На титул Энтони вряд ли сможет рассчитывать в будущем, хотя Дана Уайт к нему весьма лоялен, поэтому, как рассказывал агент Шоутайма, главной целью является денежный бой против Макгрегора. Ирландцу сейчас выбирать не приходится, так что Петтис будет еще не худшим вариантом, если Конор все-таки решит вернуться.

Легкая добыча

Ближайший титульный турнир состоится уже через неделю. Макс Холлоуэй будет проводить свою третью защиту пояса в полулегком весе, а его соперником станет ветеран лиги Фрэнки Эдгар. Поединок состоится на UFC 240 в Эдмонтоне и возглавит кард турнира.

Как так получилось, что парень, который не дрался больше года, вышел сразу на титул? За это Эдгар может сказать спасибо Холлоуйэю, который побил весь топ скудного на конкуренцию дивизиона.

И хотя Фрэнки, безусловно, велик, но Холлоуэй сейчас справедливо считается одним из лучших бойцов мира. Он вдребезги разбил Брайана Ортегу, а до этого дважды побеждал экс-чемпиона Жозе Алду. Да, Макс проиграл Порье за вакантный титул в легком весе, но это не его родной дивизион, так что он ничего не потерял.

Эдгар же провел свой последний поединок в апреле прошлого года против Каба Свонсона. Тогда Фрэнки победил по очкам, но после этого боя ни разу не появлялся в октагоне из-за травм. Во встрече с Холлоуэйем он будет стопроцентным андердогом, но если вдруг победит, то это может быть главной сенсацией года.

Ковбой против недооцененного

Дональд Серроне, проведший в этом году уже три боя, замахнулся на четвертый выход в клетку. Главный Ковбой в UFC до встречи с Тони Фергюсоном рассчитывал на титульный поединок или хотя бы денежный с Конором Макгрегором, но теперь встретится лишь с пятым номером рейтинга легковесом Джастином Гэтжи. Они станут хедлайнерами вечера на UFC Fight Night в Ванкувере, который состоится в ночь на 15 июля.

Напомним, что 36-летний Серроне всерьез заявил о намерениях бороться за титул в январе, когда зрелищно нокаутировал молодого проспекта Александра Эрнандеса. Уже в мае он разнес бывшего претендента Эла Яквинту, чем заслужил поединок против, возможно, самого жесткого легковесе мира – Тони Фергюсона.

Если бы не проблемы Эль-Кукуя с головой, то он оспаривал бы право встретиться с чемпионом Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Однако президент UFC Дана Уайт запретил ему драться до тех пор, пока он решит свои личные передряги. Жена Тони была вынуждена публично объявить, что ее супруг страдает от проблем с психикой.

Впоследствии Фергюсон вернулся в бою против Серроне. Поединок продлился лишь два раунда: спортсмены ожидаемо превратили лицо друг друга в кровавое месиво, но один удар Тони пришелся непосредственно в область глаза, что вызвало огромный пузырь на физиономии Ковбоя.

Его глаз оказался полностью закрыт, поэтому врач принял решение присудить досрочную победу Фергюсону.

Что касается Гэтжи, то его карьера забуксовала после поражения от Дастина Порье в апреле прошлого года. После этого Джастин некоторое время лечился от травмы, а закрыл нокаут от Бриллианта двумя победами – над Джеймсом Виком и Эдсоном Барбозой. Ходили разговоры, что в качестве награды Гэтжи могут дать Макгрегора, но Конор, надо полагать, открестился от этого варианта.

Поскольку все другие топы заняты, то Серроне – лучший вариант из оставшихся.

Надо понимать, что и Ковбой, и Гэтжи не являются главными сливками легкого дивизиона. Они оба достаточно зрелищные бойцы, способные устраивать шоу. Например, четыре последних поединка Серроне получали различные бонусы, а Джастин и вовсе не уходил без призов из боев в UFC. Так или иначе, но турнир не номерной, а это значит, что оба они в ближайшем будущем не смогут претендовать на титул. Главная мотивация для того, чтобы посмотреть этот бой, — просто крутое шоу.

Возвращение Хаоса

Как бы весь мир не ненавидел Колби Ковингтона, но его боев ждут с нетерпением. Один из самых скандальных спортсменов мира не так часто выходит в клетку, но не дает о себе забыть различными скандальными выходками. В своей карьере он потерпел лишь одно поражение, а прошлым летом забрал титул временного чемпиона полусреднего веса у Рафаэля дус Анжуса.

Позднее Хаос (прозвище Ковингтона) взбесил своим поведением боссов UFC, что лига приняла решение лишить его пояса. Он так шумел в медиа, что, по мнению болельщиков и функционеров UFC, совсем позабыл о спорте.

Казалось, что Колби спокойно ждет встречи с тогдашним чемпионом Тайроном Вудли, но Дана Уайт неожиданно объявил о новом претенденте – Камару Усмане, потому что Колби якобы отказывается драться с Вудли.

Ковингтон же в ответ объявил промоушену войну: грозился уходом, судами, устраивал истерики, хейтил Усмана и приходил на бои с чемпионским поясом. После всей этой истории казалось, что будущее Колби в UFC обречено. Однако 3 августа в Ньюарке он вновь вернется в клетку, а его соперников станет жесткий нокаутер Робби Лоулер.

Что касается Лоулера, то Беспощадный никак не может прийти в себя после двух поражений подряд — от дус Анжуса и Бена Аскрена. Обиднее всего получилось второе, поскольку Робби мог нокаутировать Аскрена еще на первых минутах, но впоследствии судья остановил поединок в неоднозначный момент, когда Бен проводил удушающий. 37-летний опытный ветеран не так часто выходит в клетку — всего три боя за последние два года, поэтому высока вероятность, что третье поражение кряду заставит его задуматься об уходе.

Забит в Москве?

UFC уже официально объявил, что проведет второй турнир за год в России 9 ноября. Локацией была выбрана столица, где состоялся первый в истории турнир промоушена на российской территории. И хотя были основания полагать, что UFC соберется в Сочи летом, но экспериментировать после фиаско в Санкт-Петербурге лиге вряд ли хочется.

Кард турнира пока не сформирован, да и не очень понятно, будет он номерным или снова попадет под серию Fight Night.

Однако существует вероятность, что турнир возглавит российская звезда UFC Забит Магомедшарипов.

Во время вечера боев в Санкт-Петербурге он прямо сказал, что промоушен пообещал ему возглавить номерной турнир в России. Однако все будет зависеть от того, будет ли у этого карда своя цифра.