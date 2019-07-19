«Вы — нищие собаки»: Трезеге унизил полицейских

Суперзвезда французского футбола, бывший нападающий итальянского «Ювентуса» и национальной сборной своей страны Давид Трезеге был задержан 18 июля в центре Турина полицейскими.

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Внимание дорожных стражей порядка привлек двигавшийся около часа ночи на 18 июля зигзагами и с превышением скорости автомобиль, за рулем которого и оказался экс-нападающий.

Полицейские, остановив машину, предложили водителю сделать тест на содержание алкоголя в организме, однако Трезеге отказался.

Сделал он это в довольно грубой форме. Как рассказал la Gazzatta delloi Sport очевидец случившегося, знаменитый футболист говорил полицеским следующее: «Вы нищие, бедные собаки! Вы даже не заработаете 200 евро».

Кроме того, из уст водителя звучали такие характеристики, как «лузеры» и «попрошайки».

Представители власти пассажи суперзвезды не оценили и задержали 41-летнего бомбардира. А когда тот согласился все-таки пройти тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, тот показал значение 1,76 мг/л.

Теперь Трезеге стал объектом общественного порицания, хотя это, само собой, не единственная его проблема. Француз с аргентинскими корнями лишен прав на неопределенный срок.

Кроме того, Трезеге уже предъявлены обвинения в оскорблении стражей порядка, что может привести к довольно серьезным последствиям.

Трезеге родился в 1977 году в семье аргентинского футболиста Хорхе Трезеге во время его выступлений за французский «Руан». Матерью Давида является француженка, а потому он в равной степени мог защищать цвета любой из сборных.

Но сначала уже в 1979 году он вместе со всей семьей вернулся на историческую родину отца и именно в Аргентине получал основы футбольного образования, занимаясь в школе «Платенсе».

Именно в составе «Платенсе» Трезеге-младший и дебютировал в профессиональном футболе, но провел за клуб только пять матчей, после чего отправился в чемпионат Франции, где на протяжении пяти сезонов выступал за «Монако», дважды выиграв чемпионат Франции и забив за три последних года, когда был игроком основного состава, 52 мяча в Лиге 1.

Будучи именно игроком «Монако» Трезеге стал чемпионом мира в составе сборной Франции в 1998 году, а также выиграл Евро-2000 два года спустя, причем именно Давид забил «золотой» гол в дополнительное время в финале в ворота Италии (2:1).

После этого нападающего купил за рекордные на тот момент для себя 45 миллиардов лир туринский «Ювентус», и в составе «старой синьоры» Давид провел десять лет, забив 138 мячей в 245 матчах.

После ухода из «Юве» форвард доигрывал в испанском «Эркулесе», «Бани Ясе» из ОАЭ, поиграл за «Ривер Плейт» и «Ньюэллс Олд Бойз» в Аргентине, а завершил карьеру в индийском «Пуна Сити» в 2014 году. И почти во всех этих командах он продолжал регулярно забивать.

После окончания карьеры Трезеге-младший поселился в Турине, которому, как он не раз заявлял, принадлежит его сердце. Тем более его отец с 2008 года и по настоящее время работает скаутом «Ювентуса».

Еще совсем недавно бывший нападающий комментировал игру своего суперталантливого соотечественника и уже футбольную суперзвезду Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — игрок исключительного уровня. Ему 20 лет, а он уже проявил себя во всей красе, забил 100 мячей. Это невероятная цифра. Думаю, что он — будущее сборной Франции и мирового футбола. Это сформировавшийся спортсмен, у которого есть все, чтобы стать еще сильнее», — говорил Давид.

Также авторитетный нападающий делился по ходу прошлого сезона своим мнением об игре за «Монако» российского полузащитника Александра Головина.

Головин – интересный игрок, с отменными качествами, который пришел в команду с амбициями. Атмосфера там точно не из простых – нужна постоянная мотивация и четкость мыслей, чтобы конкурировать за место в основе, — рассказывал Давид «Спорт-Экспрессу».

— Ему было очень нелегко – травмы, недовольство результатами «Монако» со стороны болельщиков. Но, думаю, у Головина есть все, чтобы закрепиться во французском футболе и проявить себя там.

В следующем сезоне монегаски не будут выступать в еврокубках, и это возможность для российского футболиста работать еще больше, ближе узнавать одноклубников и полностью посвящать себя клубу, который возложил на него много надежд».