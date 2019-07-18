«Это обида»: сбежавшая ученица уколола Плющенко

Мир фигурного катания всегда славился своей скандальностью относительно переходов топовых фигуристов от одного звездного тренера к другому. И ведущий российский тренер Этери Тутберидзе за свою карьеру уже неоднократно встречалась с подобными ситуациями. Если забыть про переезд Евгении Медведевой в Канаду, то главной по теме переходов можно назвать перспективную одиночницу Анастасию Тараканову. Она даже переигрывает Медведеву, потому что уходила не только от Тутберидзе, но и от Евгения Плющенко.

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Новость о прекращении сотрудничества Таракановой с Плющенко в апреле если не шокировала, то серьезно удивила общественность. У Анастасии есть хорошие прыжковые задатки, казалось бы, что именно Плющенко сможет сделать из нее звезду, если не получилось у Тутберидзе, но все оказалось сложнее.

Если под руководством Тутберидзе, у которой она тренировалась лишь год, Таракановой удалось стать бронзовым призером юниорского Гран-при, то, работая с олимпийским чемпионом, она стала в итоге только четвертой. Спустя год она вновь решила сменить тренера, вернувшись к своему прежнему наставнику Светлане Пановой, с которой работала еще маленькой. Как сейчас признается фигуристка, работа с Плющенко была далеко не тем, о чем она мечтала.

«Планов как таковых на прошедший сезон не было. Мне бегом ставили программы на контрольные прокаты в Новогорске. Произвольную вообще за три дня. Многие писали, что в произвольной я была не похожа на себя. И я вообще не удивилась. Подготовки проката как таковой не состоялось»,

— приводит слова Таракановой Sport24.

Любопытно, что поначалу тренер и фигуристка расстались без каких-либо проблем. Букеты цветов, пожелания удачи, прощание. Но все было мирно до тех пор, пока у себя в инстаграме Плющенко не раскрыл свою правду на уход Таракановой. Специалист обвинил свою бывшую ученицу в истериках, которые якобы не позволили ей добиться успеха. Она тут же опровергла слова олимпийского чемпиона, тему закрыли, но осадок остался. По словам Таракановой, в поступке ее бывшего тренера виновата обида.

«Почему он это сделал? Наверное, от обиды. Других вариантов особо нет»,

— уверена она.

Тараканова считает, что у Плющенко нет оснований ее обвинять в подобном поведении, поскольку он сам якобы повел себя не слишком корректно. Сейчас она откровенно рассказывает, что обидный пост тренера даже заставил ее плакать.

«На самом деле, он тоже должен меня понять. Как только мы пришли в академию, нам сразу пообещали большой лед. Когда я отобралась на финал Гран-при, мне сказали: «Будет большой лед, его доделают». Уже после финала пообещали, что все будет перед первенством России. В общем, так его мы и не дождались», — призналась фигуристка.

Так или иначе, но у Таракановой в реноме уже два скандальных ухода. Да и результаты этого никак не оправдывают — наивысшим достижением Анастасии остается бронза юниорского Гран-при.

Это странно еще и при том, что у 16-летней фигуристки хорошая прыжковая база. Как Тараканова рассказала, она владела даже четверным прыжком, но «потеряла его».

Серьезных преград в достижении положительных результатов у Таракановой нет. Но, если верить Плющенко, то Анастасия склонна к истерикам и ревности. Вопреки оправданиям фигуристки, это все бы объяснило. Ведь в России слишком много высококлассных одиночниц, а учитывая тот факт, что вчерашние юниорки Анастасия Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная со следующего сезона переходят на взрослый уровень, то как тут не задуматься о своих шансах на попадание в элиту?

Однако сама спортсменка уверена, что у нее достаточно мотивации для выхода на новый уровень, поскольку теперь это стало целью. У Таракановой нет кумиров, хотя она следит за многими и старается использовать это в пользу себе.

«Есть мечта, которая превратилась в цель, и ты к ней идешь. Работаешь только ради нее. Это и мотивирует. Ты даже не задумываешься, кто конкурент и что он делает, а смотришь на свои ошибки. Понятное дело, не бывает идеальных спортсменов и у меня есть и будут свои минусы, но хочется добиться этого идеала»,

— сказала Тараканова.

Но все-таки Щербакова и Трусова уже прыгают четверные, Косторная владеет акселем в три с половиной оборота, а Загитова просто олимпийская чемпионка и самая популярная фигуристка России, при этом еще и тренирует квады. А Тараканова, бегая от тренера к тренеру, застряла в развитии, когда фигурное катание прогрессирует с каждым днем.