«Ждем синхронистку»: Мамун забеременела от пловца

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун поразила поклонников радостной новостью — 23-летняя спортсменка ждет ребенка.

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Девушка сообщила об этом в своем инстаграме, выложив фото с острова Фааруфуши на Мальдивах, где она проводила отпуск с супругом — Александром Сухоруковым, серебряным призером Олимпиады-2008 в Пекине в эстафете 4×200 м вольным стилем.

На снимке заметен явно округлившийся живот гимнастки, который будущие родители нежно прикрывают одной рукой.

Изображение сопровождается эмодзи тигра и дельфина. Видимо, так Мамун обозначила свое знаменитое прозвище — Бенгальская тигрица, данное ей за страстный характер выступлений, а дельфином, судя по всему, она ласково назвала мужа — известного в прошлом пловца.

Менее чем за сутки этот пост набрал 100 тысяч отметок «мне нравится», а в комментариях к записи отметились многие деятели из мира спорта.

Одной из первых новость оценила тренер Мамун Амина Зарипова, которая привела ее к золоту Рио-2016. Комментарий специалиста был краток: «А я все знала!»

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И это неудивительно: за время совместной работы наставница стала для гимнастки родным человеком, а по количеству часов, проведенных вместе, пожалуй, с отрывом обогнала родителей своей подопечной.

«Мы приходили в зал ранним утром, уходили поздним вечером, отдых в середине — час-полтора, и так — шесть дней в неделю круглый год, плюс постоянные разъезды. Все это время тренер находится рядом. Амина Василовна проводила со мной больше времени, чем с родными детьми», — вспоминала Мамун в интервью «Советскому спорту».

Сильнейшие гимнастки-«художницы» в мире на данный момент — близнецы Дина и Арина Аверины — также поздравили бывшую коллегу с важным событием в личной жизни, добавив эмодзи сердца и влюбленных глаз.

Кроме того, под записью о скором пополнении в семье гимнастки отметились и представители фигурного катания.

Например, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун радовался так, словно ребенок будет у него самого: «Ура!!!!!!!! Риточка, поздравляю вас!»

Олимпийская чемпионка Сочи среди одиночниц Аделина Сотникова также не осталась в стороне, хотя ее отклик оказался более сдержанным: «Поздравляю».

А победитель Игр-2014 в командном турнире Дмитрий Соловьев, выступавший тогда в танцах на льду с Екатериной Бобровой, пожелал «здоровья родителям и малышу».

Фигуристы и гимнасты тренируются на одной спортивной базе в Новогорске и часто дружат (широко известно, например, общение между Мамун и Алиной Загитовой), так что нет ничего удивительного в том, что среди поздравлений часто встречались пожелания от представителей этого вида спорта.

Отметился под записью и известный комментатор соревнований по биатлону Дмитрий Губерниев, оставивший смайлик клубники и сердца. А один из поклонников Бенгальской тигрицы даже пошутил, предположив, каким видом спорта может заниматься ребенок гимнастки и пловца, — «Ждем синхронистку». Этот комментарий набрал уже больше 300 «лайков».

Напомним, отношения Мамун с ее избранником длятся уже около шести лет — они познакомились во время выступления на Универсиаде в Казани в 2013 году.

«Мы шли из столовой с Ксенией Дудкиной — чемпионкой Лондона-2012. Она как раз была знакома с Александром и представила нас. Помню его белозубую улыбку, он был такой загорелый, — рассказывала Мамун «СЭ».

— Это, наверное, была любовь с первого взгляда. Потому что меня никогда никто так не цеплял, никого к себе близко не подпускала».

Темпераментная гимнастка — дочь бенгальца и россиянки — также привлекла внимание пловца, который оказался старше ее на восемь лет (в то время Маргарите было 17). Однако разница в возрасте не смутила молодых людей.

Спустя три года, когда Мамун уже завоевала главное золото в карьере и взяла перерыв от спорта, Сухоруков сделал девушке предложение. Это произошло на олимпийском балу в Манеже, посвященном достижениям российских спортсменов на Играх в Рио, — причем прямо во время телевизионного интервью гимнастки.

Пловец вошел в кадр и отрывисто произнес, доставая кольцо:

«Я тебя долго искал. Ты мое солнце. Родное. Вот. Поэтому я хотел бы сделать тебе предложение».

«Да! Да-да-да-да», — тут же отреагировала Мамун под крики журналистов «Горько! Горько!».

Позднее девушка признавалась, что совершенно не ожидала такого оригинального поступка от своего спутника, полагая, что предложение будет сделано наедине.

«Но, оказывается, Саша слишком хорошо меня знает. Он сам мне потом сказал: «Ты — девушка, ты — гимнастка, любишь внимание публики»… Он даже хотел все сделать несколько иначе, но не все его задумки одобрил Олимпийский комитет России. Представляю, каких усилий и смелости ему это стоило», — отмечала спортсменка.

Свадьбу сыграли спустя почти год — в сентябре 2017-го. А в ноябре было объявлено о том, что в спорт Бенгальская тигрица больше не вернется.

«Мамун закончила выступать. Реклама, гала-концерты, мастер-классы... К сожалению, она выполнила свою миссию», — сказала главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

К тому моменту девушка уже больше года не занималась спортом профессионально, колеся по разным странам с мастер-классами и участвуя в бесчисленных шоу.

«Я посвятила себя семье и новой работе. Так сложилось, что в моем виде спорта очень популярны мастер-классы. Причем во всем мире. Когда я только вернулась в Москву после победы в Рио, буквально на второй день получила приглашение в Мексику. Так начался новый этап в моей жизни», — цитировал Мамун «Советский спорт».

За год она проводила больше 30 мастер-классов на разных континентах, так что в конце концов смертельно устала от перелетов и в последнее время старалась работать больше именно в России. Однако гимнастка всегда отмечала, что, несмотря на все трудности, ей по душе эта новая занятость:

«Нравится работать олимпийской чемпионкой. Это ведь здорово — делиться мастерством с юными гимнастками!»

Мамун действительно есть, что показать новому поколению атлетов: помимо технической одаренности, она так же обладала большой выразительностью и экспрессией, о которой многие спортсменки забывают в погоне за чистым исполнением элементов.

«Рита — звезда, которой бог дал такие эмоции. Видите, она черненькая, а мама беленькая? Вот у нее папа был такой. Она, с одной стороны, тигрица, а нежность у Риты от мамы. Эти два начала в ней боролись всегда, — рассказывала Винер-Усманова в эфире «Матч ТВ». — Рита три года проигрывала (более юной конкурентке Яне Кудрявцевой. — «Газета.Ru»).

Я убеждала ее, что она не должна делать элемент, а должна делать любовь. Я даже рассказывала, как спать со своим любимым. А что делать? Она сделала так, что мяч казался ее любимым».

Однако теперь Мамун, скорее всего, надолго оставит мастер-классы и даже «любимый» мяч, чтобы уделить внимание тому, что она любит не на площадке, а в жизни.