Гнобила Загитову на Играх? Исповедь лучшей подруги Медведевой

Медведева и Боброва

Искренняя и длительная дружба в таком конкурентном спорте, как фигурное катание, — явление не очень частое. Чаще всего между собой общаются атлеты из разных видов катания, которые не являются прямыми соперниками на льду.

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Неудивительно, что одним из самых крепких тандемов в фигурном катании последних лет стала дружба между одиночницей Евгенией Медведевой и Екатериной Бобровой, выступавшей в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьевым и ставшей олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в командном турнире.

Боброва, недавно объявившая о завершении карьеры, в интервью «СЭ» впервые рассказала подробности того, как зародились ее теплые отношения с двукратной чемпионкой мира.

«Дружба началась абсолютно прекрасно. Не помню даже, на какое соревнование мы вместе поехали.

Но у меня свои тараканы в голове, и потому мне всегда было важно, с кем я живу в отеле. Например, иногда я встаю очень ранним утром и включаю фен, чтобы делать прическу. Кто-то начинает возмущаться: «Ты что мне будишь?! У меня тренировка позже!» — вспоминала Екатерина.

В итоге в какой-то момент единственным приемлемым вариантом оказалось поселиться вместе с молодой и тогда еще не очень известной спортсменкой — Медведевой.

На предупреждения о громком фене с утра Евгения отреагировала спокойно: «Пфф, меня не разбудишь ничем абсолютно!»

С тех пор девушки всегда выражали желание жить в одном номере, и представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) шли навстречу.

Боброва жила вместе с Медведевой и во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где девушка проиграла Алине Загитовой, взяв лишь серебряную медаль на главных стартах в своей карьере.

«После того выступления я не видела Женю, потому что она допоздна сдавала допинг-тест, но затем у нас случился долгий разговор, — рассказала Екатерина.

— Нет, я не утешала ее. Мы просто поняли, как дальше с этим жить. Это не плохо, такой расклад надо было просто принять. Хотя, естественно, Женя настраивала себя на другую медаль».

Стоит отметить, что из-за давней дружбы с Медведевой после окончания Игр на Боброву вылилось немало негатива от поклонников Загитовой, которые предположили, что она, будучи капитаном национальной сборной, якобы оказывала поддержку только одной из российских одиночниц.

«Да, я переживала за Женю, потому что она моя близкая подруга, а с Алиной мы в первый раз увиделись на Олимпиаде. Но я не болела против Загитовой!» — заверила фигуристка, отметив, что олимпийская чемпионка получила свою медаль абсолютно заслуженно.

Также Боброва поведала, что после окончания соревнований лично подошла к победительнице в комнате ожидания результатов, чтобы поздравить ее, однако не занималась персональной опекой над дебютанткой Игр, поскольку не видела в этом необходимости.

«Многие считали, что я загнобила Алину на Олимпиаде. Якобы не помогала ей, как капитан.

Но Алина тогда ко мне не подходила и не просила совета, потому что готовилась самостоятельно. Думаю, я бы сбила ее, если бы начала спрашивать: «Алин, а ты не волнуешься? Ты точно готова? Это же Олимпиада!» — заметила Боброва.

Фигуристка добавила, что после Игр ее буквально «уничтожали в интернете» за недостаточную поддержку Загитовой, и она даже вступала в переписку с некоторыми людьми в соцсетях, чтобы убедить их в обратном.

Выходит, что дружить с известным фигуристом иногда может быть очень опасно для нервов. Тем не менее Боброва и Медведева сумели пережить этот период.

Правда, в настоящее время подруги общаются гораздо реже, чем раньше. Медведева активно тренируется в Канаде у Брайана Орсера, пытается освоить четверной сальхов и накатывает новые программы.

А Боброва в апреле родила сына, и сейчас большую часть времени посвящает материнству.

«Женя говорит: «Блин, я не знаю, когда тебе написать. Вдруг ты спишь или занята с ребенком». Так что теперь мы иногда обмениваемся голосовыми сообщениями в мессенджере», — подытожила спортсменка.

Загитова и Загорски

Алина Загитова в интервью чаще рассказывает о дружбе с гимнастками-«художницами», чем с фигуристками, и, видимо, именно такой круг общения сейчас и сложился у олимпийской чемпионки.

Ей передают эстафету в челлендже гениальные близнецы Аверины…

… а сама она гуляет с Маргаритой Мамун.

«Думаю, при прямой конкуренции в своем виде спорта дружба нереальна, — подчеркивала Загитова в интервью РИА «Новости». — Например, во время Олимпиады в Рио Рита Мамун и Яна Кудрявцева жили в разных комнатах, хотя до этого всегда были вместе».

Сама фигуристка на Играх в Пхенчхане, как и Медведева, делила комнату с представительницей танцев на льду — Тиффани Загорски, которая катается в паре с Джонатаном Гуррейро.

«Я обычно живу в одиночестве или с Тиффани. Мне нравится быть с ней. С такой солнечной девушкой можно обсудить что угодно, — рассказывала Загитова. — К тому же она старше меня и может поделиться жизненным опытом.

И, конечно, важно, что она выступает в танцах, а я — в одиночном катании. Мы не конкурируем с ней, и это добавляет спокойствия».

Загорски родилась в Великобритании, но с 2014 года начала выступать под российским флагом. Девушка лучше изъясняется на английском и во время соревнований немного помогает Загитовой осваивать этот язык.

«Иногда Тиффани начинала говорить мне что-то по-английски, но я напоминала, что не могу ответить. Можно сказать, что она стала теперь моим учителем», — вспоминала Алина.

Также фигуристка отметила, что перед началом соревнований у жизнерадостной Загорски неплохо получалось успокоить ее и настроить на прокат, что приводило к положительным результатам.

«Почему с Медведевой у нас не сложилось такое общение? Трудно сказать. Даже сформулировать.

Наверное, потому что мы в первую очередь были соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги», — признавалась Загитова.

Туктамышева и Попова

Еще одним знаменитым тандемом одиночницы и спортсменки из танцев на льду является дружба между Елизаветой Туктамышевой и Бетиной Поповой, которая выступает в паре с Сергеем Мозговым.

Обе девушки иногда ведут себя довольно эпатажно, могут позволить себе в интервью говорить на откровенные темы и не испытывают никаких проблем с чувством юмора, так что их общение вряд ли кого-то удивило.

«Наше знакомство началось со случайной встречи в общей компании. Лиза решила оставить мне свой автограф кетчупом на салфетке, и я сразу поняла, это мой человек»,

— цитирует Попову RT.

Бетина поддерживала подругу во время ее конфликта с Анной Погорилой (в замужестве — Невской), которая открыто осудила показательный номер Туктамышевой в образе стюардессы, снимающей с себя кофточку.

«Когда у меня будет ребенок, и он спросит: «Мам, что это?», я отвечу: «Самый яркий, нашумевший и запоминающийся показательный в фигурном катании, не дающий покоя завистливым и закомплексованным дамам», — написала Попова в своем инстаграме, отзеркалив таким образом слова Погорилой, которая недоумевала, как объяснить подобное выступление детям.

«Спасибо, подруга», — ответила Туктамышева.