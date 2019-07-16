Уйти на победной ноте: Емельяненко предпочел политике спорт

Глава Bellator Скотт Кокер сделал заявление относительно будущего прославленного российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко. Как сообщил президент промоушена, Последний император может провести бой уже до конца этого года.

«Мы работаем над этим. Как только будет принято решение, мы проведем переговоры с бойцами. Я бы хотел увидеть на этом турнире Федора Емельяненко. Его соперником может стать японский боец, также есть варианты с Квинтоном Джексоном или Джошем Барнеттом.

Уверен, что этот турнир был бы отличным», — цитирует ESPN Кокера, ранее рассматривавшего в качестве оппонента Емельяненко известного хорвата Мирко «Крокопа» Филиповича.

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«Мы рады, что Федор завершит карьеру в Bellator. Его бои нравятся как фанатам из прошлого, так и молодым любителям смешанных единоборств. Да, время Федора заканчивается, но я рад, что он завершит карьеру на своих условиях.

Было бы весело, если бы перед уходом из спорта Емельяненко захотел провести еще один бой в России или Японии. Особенно если бы он сделал это в Москве. Знаю, что Мирко хочет взять реванш — его менеджеры не раз расспрашивали меня о такой возможности», — признавался глава организации.

Стоит отметить, что легенда российского спорта принял решение не завершать карьеру в самом начале лета. Последний император тогда подписал новый контракт с Bellator и сразу начал готовиться к возвращению в клетку.

Сам 42-летний спортсмен, делясь эмоциями от нового поворота в бойцовской карьере, отметил, что ничуть не сомневался в своем решении остаться в спорте.

«Bellator — мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира»,

— цитировал Емельяненко ТАСС.

Тогда решение Федора показалось ММА-сообществу крайне неоднозначным. С одной стороны, в январе Последний император досрочно проиграл американцу Райану Бейдеру на первой минуте боя в финале Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории, обрушив в свой адрес шквал негатива.

Среди недовольных результатом боя и показанным Федором уровнем оказался и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который раскритиковал ветерана спорта за слабую подготовку к принципиальному противостоянию.

«Я глубоко опечален поражением Емельяненко. Но самое обидное — это то, как легко он проиграл Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Емельяненко оказался не готовым к бою. В результате Федор разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня», — писал Кадыров в телеграме.

Однако Емельяненко-старшему даже в столь почтительном возрасте не занимать навыков и ударной мощи. Только сам атлет сейчас может понимать, каков запас сил и энергии в его багаже. И хватит ли его для конкуренции с молодыми и голодными до побед бойцами.

Нельзя закрывать глаза и на желание уйти на покой на победной волне, что и могло стать главной причиной возвращения Федора в клетку. Пускай изначально атлет, беря паузу на разговор с главой Bellator, и правда склонялся к завершению карьеры.

«У меня восстановительные тренировки. Я боец, руки складывать не собираюсь, но будет ли это моя карьера или деятельность в Союзе ММА России… Пока не знаю. Со Скоттом мы на связи, мне дали отдохнуть», — цитировало Емельяненко РИА «Новости».

Также Федор с юмором рассуждал и о возможной политической карьере, где Емельянко места пока нет: по словам бойца, нынешний глава страны Владимир Путин и так прекрасно справляется со своими обязанностями.

«Буду ли баллотироваться в президенты по завершении карьеры? Владимир Владимирович, похоже, хорошо себя чувствует, так что пока не стоит. Его только недавно выбрали, кажется, у него впереди целых четыре с половиной года», — отшучивался Федор.

И вот, Последний император снова в строю. В его величии уверены все: от простых фанатов до лучших представителей боевых искусств (не так давно чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал Федора одним из величайших бойцов в истории).

Но Емельяненко уверен, что это еще не предел. 44 боя, 38 побед и шесть поражений — рекорд прославленного спортсмена готов к новым вызовам.