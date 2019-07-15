Терпел унижения и прятал наркотики: легендарный боксер погиб под колесами

Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб под колесами машины воскресной ночью 14 июля в курортном городе Верджиния-Бич.

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Тревожный звонок поступил в полицию в 22:04. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили абсолютного чемпиона мира в крайне тяжелом состоянии. Примерно в то же время подъехала служба скорой помощи.

Врачи пытались привести Уитакера в сознание, пока у него еще прослеживался пульс, и даже делали ему искусственное дыхание, но ничего не помогало. Вскоре знаменитый спортсмен скончался от полученных травм.

Полицейские начали расследование инцидента. На данный момент остается неясным, был ли арестован водитель машины, которая сбила Уитакера насмерть. Однако, по информации американского портала TMZ, мужчина не пытался скрыться с места происшествия, а дождался стражей порядка и вступил с ними в диалог.

Также отмечается, что трагедия случилась в спокойном районе города — вдалеке от ночных клубов и прочих увеселительных заведений, так что версия о том, что Уитакер был пьян и по своей вине попал под колеса, вызывает сомнения.

OVERNIGHT: A man died after he was hit by a car on Northampton Blvd. in #VirginiaBeach.



A woman who saw the accident scene says "That was someone's brother, child, or father." pic.twitter.com/eS36JqrXjO — Kiahnna Patterson (@KPattersonWAVY) 15 июля 2019 г.

Многие влиятельные люди из мира бокса уже выразили свое сочувствие близким легенды.

Так, непобежденный Флойд Мейвезер-младший выставил в инстаграме совместное фото с Уитакером, написав: «Покойся с миром, чемпион, один из лучших бойцов, которые когда-либо приходили в единоборства».

Этот снимок был сделан всего за день до смерти Пернелла, 13 июля, на автограф-сессии в Вирджинии, в которой принимали участие обе легенды.

А знаменитый конферансье боксерских поединков Майкл Баффер, известный по фразе «Let's get ready to rumble» («Приготовьтесь к битве»), посвятил безвременно ушедшему два поста в социальных сетях.

«Это фото было сделано около 25 лет назад, и его печатная версия пропала, но мои воспоминания о Пернелле Уитакере свежи, как никогда. Сегодня моя сердце разбито из-за новостей об его неожиданной смерти. Он был лучшим в своей эпохе! Я уничтожен. Пусть земля тебе будет пухом, дорогой друг. Люблю тебя», — говорится в первой записи.

Во второй же Баффер вспомнил о том, что по ходу карьеры Уитакеру приходилось неоднократно сталкиваться с несправедливостью и странными решениями судей.

«Пернелл по прозвищу Sweet Pea («Душистый горошек». — «Газета.Ru») был виртуозом на ринге. Не раз у него крали заслуженную победу. Однако сейчас его самого украли у всех нас — тех, кто его любил. R.I.P. чемпион», — написал конферансье, прикрепив к посту обложку журнала Sports Illustrated, на которой красуется фото Уитакера с поединка против Хулио Сезара Чавеса и огромная надпись «Кража!».

Карьера «горошка», несмотря на огромное количество титулов, действительно оказалась довольно сложной — порой ему не присуждали очевидные победы.

Так, в 1988 году Уитакер проиграл решением судей мексиканцу Хосе Луису Рамиресу, упустив возможность взять титул чемпиона мира в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Однако «Горошек» выглядел на ринге увереннее своего опытного соперника, который к тому моменту принял участие в более чем 100 поединках среди профессионалов.

Уитакер практически не давал Рамиресу наносить точных ударов, активно перемещаясь из стороны в сторону и неожиданно атакуя, причем сам он попадал исправно.

Тем не менее двое судей каким-то образом увидели победу мексиканца — 116-115, 118-113 — и лишь один насчитал больше очков у «Горошка» — 117-113.

Это решение вызвало бурю негодования у всего мира бокса, а известный журнал The Ring даже назвал его «худшим за последние десять лет».

Менеджер Уитакера тогда заявил, что глава WBC Хосе Сулейман подговорил судей отдать победу Рамиресу, чтобы получить формальный повод организовать его встречу с другим популярным в то время мексиканцем — Чавесом. Официальных подтверждений этой версии не нашлось, но выглядела она довольно правдоподобно.

Спустя год Уитакер взял у Рамиреса убедительный реванш: уже с середины поединка на ринге происходило настоящее избиение. После боя американец издевательски заявил:

«Я бы мог сегодня держать левую руку за спиной — мне было достаточно джеба.

Что бы я сделал, если бы судьи сотворили то же самое, что в нашем первом бою? Они бы просто не вышли из здания. Я бы их нашел».

Спустя четыре года американец встретился на ринге и с Чавесом, который занимал на тот момент первое место в списке лучших боксеров мира. Уитакер был вторым.

И неприятная история повторилась — «Горошек» раунд за раундом наращивал свое преимущество, не стесняясь затевать рискованные размены ударами и почти во всех случаях выходя победителем, но двое судей увидели ничью и только один — победу Уитакера (115-113).

В итоге поединок был признан ничейным. Это снова вызвало серьезное возмущение зрителей и специалистов, которые были уверены, что Чавес забрал не больше трех раундов.

Были в карьере «Горошка» и другие случаи весьма спорных решений. Однако это не помешало ему в конечном счете доказать всему миру, чего он на самом деле стоит, и завоевать чемпионские пояса в четырех (!) весовых категориях — легкой (до 60 кг), 1-й полусредней (до 63), полусредней (до 67) и 1-й средней (до 70).

Он брал титулы по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и уже упомянутого Всемирного боксерского совета (WBC), удерживая их по несколько лет.

В 2006 году Уитакер был включен в Международный зал славы бокса.

При этом стоит признать, что в последние годы карьеры у легенды начались серьезные проблемы с наркотиками.

Так, в конце 1990-х годов один из допинг-тестов показал наличие в организме кокаина, из-за чего боксер был дисквалифицирован на полгода, а затем направлен на реабилитацию. Из-за этого у него сорвался очередной поединок за пояс WBA.

В 2001 году Уитакер принял решение уйти из спорта. Спустя два дня его подруга вызвала скорую помощь, поскольку у спортсмена случилось помутнение из-за употребления алкоголя, смешанного с обезболивающими препаратами. По крайней мере, так объяснил свое недомогание сам боксер, в то время как его спутница предполагала, что он опять увлекся наркотиками.

В тот же год «Горошек» стал виновником ДТП, за что получил четырехлетний условный срок.

При этом Уитакера поймали на сокрытии кокаина прямо в зале суда. Зачем чемпиону понадобились наркотики в такой момент, до сих пор непонятно.

Его даже отправляли в тюрьму на 27 месяцев за хранение психотропных веществ. Хочется верить, что опасное увлечение не стало в итоге причиной гибели «Горошка» под колесами случайной машины всего в 55 лет.