«Не ожидали, что сможем победить»: Россия разбила США в Чикаго

Россия — США — 3-1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20)

Мужская сборная России по волейболу одержала в Чикаго победу в финальном матче Лиги наций — турнира, который год назад пришел на смену Мировой лиги. Коммерческое соревнование открывает сезон, и хотя является не самым главным, остается весьма престижным, особенно после ребрендинга.

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Год назад команда под руководством Сергея Шляпникова уверенно прошла турнир, спокойно пробившись в финал шести, а там за четыре матча отдала всего одну партию, разгромив в финале хозяев-французов со счетом 3-0.

Однако затем сезон для нашей сборной сложился неудачно, обернулся провалом на чемпионате мира и увольнением Шляпникова.

Теперь национальной командой, впервые в ее истории, руководит тренер-легионе финн Туомас Саммельвуо. Финский специалист сразу же взял курс на омоложение состава с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио.

На отброчной стадии, в которой 16 участников Лиги наций играют между собой в один круг, Россия выступила достаточно хорошо, уступив, правда, Франции (1-3), Ирану (0-3) и Бразилии (0-3).

На финал шести в Чикаго команда Саммельвуо отправилась со всего одним волейболистом, которому больше 30-ти лет (Денисом Земенком). При этом в команде больше нет незаменимых звезд прошлого: Максима Михайлова, Дмитрия Мусэрского, Алексея Вербова, Сергея Гранкина и Артема Вольвича.

На групповой стадии Россия разгромила Францию, а во втором матче в тех же трех партиях уступила американцам. Правда, матч тот решал только, кто с какого места выйдет в полуфинал, так как «звездно-полосатые» тоже обыграли французов.

В итоге в полуфинале команде Саммельвуо встречалась с выигравшей оба матча в группе Польшей. Для российской команды это не стало преградой, и поляки были повержены в четырех сетах — 3-1.

В решающей игре нашей команде предстояло второе испытание американцами. Опытная и мощная команда хозяев турнира собрала всех сильнейших и считалась фаворитом.

На предварительной стадии соревнований россияне разбили американцев в трех сетах, но то было в Уфе, а статус соперников в финале определял больше матче групповой стадии финала шести, где США ни в одном из сетов не дали нашей сборной набрать более 21 очка.

«Я просто очень рад за нашу команду. У нас много игроков, которые мало играли в сборной. Мне нравится атмосфера в команде. Выйти в финал – это здорово. Я надеюсь, что мы сможем насладиться моментом и самой игрой. Само собой, мы сделаем все возможное, чтобы победить. Но чем меньше мы будем думать о победе, тем легче сосредоточиться на наших умениях, — говорил главный тренер сборной России перед началом финала.

— Прежде всего, нам нужно восстановиться. В матче против США в группе несколько игроков отдыхали, потому что у нас четыре игровых дня подряд, а матч был поздним».

Для команды Джона Спироу матч был очень важным — последний раз американцы брали какой-либо титул в 2014 году, когда победили в тогда еще Мировой лиге. При этом сейчас эта сборная занимает второе место в мировом рейтинге после бразильцев (Россия — пятая).

Начало первой партии осталось за американцами, однако после того как эйс Александр Волкова сравнял счет (8:8), дело у россиян заспорилось. В итоге решающий рывок удался нашей команде на счете 20:20, а на первом же сетболе Мэттью Андерсон шлепнул в аут в простой ситуации после не самого уверенного приема Егора Клюки.

Второй сет у сборной России не получился совсем. США убежали в отрыв (17:11) и, конечно же, не отдали преимущества — 25:20.

В третьей партии поначалу продолжал царить на паркете Андерсон, благодаря атакам которого американцы имели небольшой отрыв — сначала 6:2, потом 10:7 и наконец 13:11.

Однако на этом успехи хозяев закончились. В следующих пяти розыгрышах подопечные Саммельвуо отдали только одно очков и затем грамотно повели сет к победе — 25:21.

В четвертой партии Россия уже играла на кураже. Наша сборная сразу ушла вперед, и хотя позволила американцам сравняться на счете 11:11, тут же снова создала себе отрыв, который уже не отдала — 25:20.

В итоге Россия взяла свой второй титул за два года, а Волков, Клюка и Роман Яковлев попали в символическую команду Лиги наций.

Теперь впереди у России главное соревнование года — отбор на Олимпиаду в Токио, где разыгрывается только одна путевка на главный турнир четырехлетия, а в соперниках будут мощные иранцы и опасные кубинцы. Впрочем, после такого успеха, никто не должен быть страшен.

«Мы были достаточно терпеливыми, поскольку понимали, что американцы - очень сильная команда. Мы рассчитывали на длинный матч, так как сборная США в полуфинале провела пять сетов. В начале матча у нас были проблемы в атаке, но мы смогли забить несколько важных мячей в тот момент, когда это было необходимо. Мы играли как команда - верили и доверяли друг другу, — цитирует ТАСС Саммельвуо.

— Я счастлив, что у нас есть новые игроки, способные играть на таком высоком уровне. В начале турнира мы не ожидали, что сможем победить. Мы сосредотачивались на том, чтобы улучшать свою игру от матча к матчу».