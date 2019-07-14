Страшная катастрофа: как погиб авиаинструктор Путина

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в своем время обучал президента страны Владимира Путина полетам на дельтаплане.

Специалист разбился в авиакатастрофе, отправившись в короткий рейс на частном вертолете вместе с еще одним человеком, личность которого пока не раскрывается.

По информации ТАСС, воздушное судно вылетело с аэродрома Шевлино, который находится в 55 км от столицы, и должно было вскоре вернуться в этот же пункт.

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Однако по ходу маршрута что-то пошло не так, и было решено совершить вынужденную посадку возле села Барское под Солнечногорском. Справиться с вертолетом не удалось, и посадка получилась очень жесткой.

В результате инцидента скончались оба человека, которые были на борту. Гибель Никитина подтвердил первый вице-президент Федерации сверхлегкой авиации Сергей Минигулов.

«Да, мне сообщил об этом оперативный дежурный. Причина трагедии? Стоит подождать результатов расследования.

Кто-то разбивается из-за нехватки знаний, кто-то — из-за переоценки своих возможностей, а кто-то — из-за технических неисправностей»,

— приводит слова функционера телеканал «360».

Начата доследственная проверка всех обстоятельств трагедии. Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России Елена Марковская сообщила, что на место смертельной посадки отправилась оперативная группа.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Источник ТАСС сообщил, что

у находившихся на борту людей не было разрешения на полет.

Тем временем в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуации по Московской области заверили, что экстренная посадка вертолета не привела к каким-либо разрушениям на земле. Также не пострадал кто-либо из людей, кроме находившихся на борту воздушного судна, — оно приземлилось в поле.

Случившаяся трагедия всколыхнула весь мир авиации. Погибший Никитин играл большую роль в развитии сверхлегкой авиации России: в настоящее время регулярно проводятся соревнования по полетам на воздушных судах этой категории — мотопарапланах, паралетах, микросамолетах, дельталетах и других.

Особенную известность Никитин приобрел после того, как в 2011 году ему было поручено обучать Владимира Путина управлению дельталетом.

Тогда еще премьер-министр России заинтересовался этим необычным видом транспорта в рамках программы по спасению вымирающего вида журавлей — стерхов.

Дело в том, что ради увеличения популяции этих птиц ученые предложили сначала выращивать их в инкубаторах, а затем внедрять в дикие стаи. Однако в первый раз на зимовку журавлей всегда ведут родители, а у выращенных в искусственных условиях стерхов их просто нет.

Для этого и была создана программа «Полет надежды», в рамках которой специально обученный пилот на дельтаплане должен был повести окрепших стерхов за собой — к месту зимовки.

Путин решил поддержать эту инициативу и самостоятельно совершить несколько полетов на дельтаплане во главе стаи стерхов.

Никитин подготовил специальную справку о том, насколько безопасен будет такой полет, после чего проекту было дано добро.

Специалист вместе с двумя ассистентами обучал Путина науке полета на мотодельтаплане осенью 2011 года (занятия проходили на Валдае) и летом 2012-го. За это время, по информации «Коммерсанта», премьер успел провести в воздухе не менее 17 часов.

В результате летом 2012 года, незадолго до саммита АТЭС, уже будучи президентом, Путин прибыл из Владивостока в заказник Кушеват на Ямале — специально для самого уникального орнитологического рейса в истории.

И Путину удалось успешно совершить четыре полета на дельтаплане: два — без птиц и два — уже со стерхами. В кабине рядом с ним находился Никитин.

Для ныне покойного специалиста знакомство с президентом значило многое.

«Отправляясь на первую встречу с Владимиром Владимировичем, я взял с собой две фотографии, на одной из которых был изображен дельталет специального назначения с пулеметами, а на другой — дельталет, летящий с журавлями.

Этими фотографиями мне хотелось наглядно представить уникальный диапазон возможного применения дельталетов — от военного дела до экологических программ», — вспоминал Никитин в своей статье на официальном сайте Федерации легкой авиации России.