«Я ухожу»: Загитова поразила Капризова

Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила музыку к своей короткой программе на сезон-2019/20, окончательно успокоив всех фанатов, которые уже давно изнывали от нетерпения и требовали информации о новых постановках.

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«Моя короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Ясмин Леви — Me Voy», — написала фигуристка в инстаграме. К слову, Me Voy в переводе с испанского означает «Я ухожу».

Пост был сопровожден выразительной фотографией, на которой спортсменка застыла либо в начальной, либо в финальной позе программы, устремляя страстный взгляд на зрителей и указывая на них жестом.

На это изображение, к слову, тут же отреагировал олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, хоккеист Кирилл Капризов, написавший в комментариях восторженное «Ну вообще». Загитова ответила односложно — перевернутым смайлом улыбки.

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Судя по всему, программа будет довольно горячей — сама музыка к этому располагает. Ясмин Леви с первых секунд начинает с придыханием повествовать жаркую историю любви, выпевая на испанском:

«Я хочу забыть запах твоего тела и вкус твоих губ / Я хочу хотя бы однажды начать счастливую жизнь». Заканчивается композиция словами: «Посмотри на меня, моя душа кровоточит».

Эта музыка не использовалась в фигурном катании очень часто. В Сети легко находится только выступление Татьяны Навки и Романа Костомарова в танцах на льду на Кубке профессионалов.

И действительно — такую пронзительную историю любви проще рассказывать в паре. Чтобы соответствовать душевным излияниям своей героини под звонкий перебор гитары, Загитовой придется оставить на льду все свои эмоции.

Впрочем, после воплощения образа Кармен, в котором фигуристка в самом начале программы томительно-медленно проводила рукой по юбке, кажется, что она уже готова к подобным номерам.

Произвольная программа олимпийской чемпионки на следующий сезон тоже обещает быть довольно эмоциональной. Там она предстанет в образе легендарной правительницы Египта Клеопатры, которая получила большую известность из-за своей трагической любви к полководцу Марку Антонию из враждебного Рима.

В номере будет использовано сразу три композиции в восточном стиле: энергичный инструментал Ramses в исполнении Хатира Хичама, величавая The Feeling Begins композитора Питера Гэбриэла и боевитая увертюра Lawrence d'Arabie Мориса Жарра.

Судя по подбору музыки, Клеопатра Загитовой будет больше воинственной царицей, чем обворожительной покорительницей сердец, и это даже к лучшему — зачем делать образы для короткой и произвольной программы в одинаковом ключе?

Тем не менее сам образ египетской царицы нельзя назвать заезженным в фигурном катании — по крайней мере, на высшем уровне. В последний раз из известных одиночниц его пыталась воплотить Елизавета Туктамышева в сезоне-2016/17.

Возвращаясь к программам Загитовой, стоит отметить, что оба номера были поставлены за довольно короткий срок. Только 5 июля хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгаух объявил в инстаграме музыку для произвольной программы, написав в посте: «Наконец-то она готова».

А уже 13-го числа сама Тутберидзе написала в соцсетях: «Программы для предстоящего сезона поставлены».

Выходит, что созданием новых номеров по-настоящему занялись только в июле, когда спортсменка вернулась из почти двухмесячного турне по различным шоу в Японии, в то время как большинство фигуристов ставят хотя бы одну программу весной — пока еще находятся в форме после соревновательного сезона.

Однако понять тренерский штаб Загитовой можно: девушка провела очень непростой постолимпийский сезон, в котором проиграла на чемпионате России, в финале Гран-при и на чемпионате Европы, сумев зажечь по-настоящему только в самой концовке — на мировом первенстве.

Мешали как проблемы с физической формой (спортсменка ощутимо выросла), так и психологические сложности — на фигуристку тяжелым грузом навалился статус олимпийской чемпионки.

В такой ситуации необходимо было «разгрузить» голову, и затяжное турне по разным городам экзотической Японии, которое к тому же принесло неплохой доход, было отличным выходом.

С другой стороны, Загитова таким образом упустила даже теоретическую возможность обстоятельно заняться элементами ультра-си — четверными прыжками и акселем в три с половиной оборота.

До контрольных прокатов, которые состоятся в Москве 7 и 8 сентября, остается чуть меньше двух месяцев, и сейчас самое время накатывать новые программы и вживаться в образ.

К тому же эта подготовка будет прерываться из-за отъездов Загитовой на новые гастроли: так, с 27 июля по 4 августа она должна быть в Японии на шоу The Ice — 2019.

Выходит, что фигуристка сознательно решила пока не уделять серьезного внимания четверным и продолжать делать ставку на чистое исполнение тройных прыжков, убийственный каскад лутц + риттбергер и высокие оценки за компоненты.

Насколько такая тактика окажется действенной в противостоянии с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, которые уже прыгают «квады», а также с Елизаветой Туктамышевой и, возможно, Аленой Косторной, которые способны на тройной аксель, станет ясно в начале сезона.