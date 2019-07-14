Трагедия на свадьбе: чемпион НБА в коме после жуткой аварии

Центровой «Црвены Звезды» и сборной Сербии Огнен Кузмич находится в коме после дорожной аварии. Как стало известно Eurohoops, баскетболист ехал домой со свадьбы, когда его автомобиль столкнулся с другой машиной на трассе Баня-Лука — Приедор.

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Транспортное средство Кузмича несколько раз перевернулось и улетело за пределы полосы. Возможной причиной аварии могли стать погодные условия. Отмечается, что дорога в момент ДТП была мокрой из-за дождя, что могло дезориентировать водителей.

О судьбе двух мужчин, находившихся, по информации прессы, во второй машине, ничего неизвестно. Однако, судя по виду попавших в аварию иномарок, автомобили уже вряд ли подлежат ремонту.

Fotografije sa mjesta nesree u kojoj je Kuzmi teko povrijeen pic.twitter.com/FXqwatThsh — Римодеч Рашуш (@doce1996) 14 июля 2019 г.

Спортсмена экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, откуда он был транспортирован на вертолете в одну из белградских клиник. Сейчас баскетболист введен в состояние медикаментозного сна. По информации журналиста Зорана Шаренаца, у Кузмича диагностированы травмы челюсти и грудной клетки, однако его головной мозг не поврежден.

«Кузмич сломал нижнюю и верхнюю челюсти при столкновении и в настоящее время находится в коме. По словам доктора Влады Лайича, гематом головного мозга нет, но травмы очень серьезные. Состояние стабильное»,

— написал репортер на своей странице в твиттере.

Так или иначе, но в других сербских источниках сообщается, что мозг во время аварии был все-таки задет. Сейчас Кузмич находится на аппаратах искусственной вентиляции легких. В связи с серьезным состоянием здоровья и тяжестью травм перевод Огнена Кузьмича в Центр неотложной помощи Клинического центра Сербии, по словам медиков, был необходим.

29-летний Кузмич, имеющий помимо сербского гражданства еще и паспорт Боснии и Герцеговины, с 2013 по 2015 год находился в системе задрафтовавшего его «Голден Стэйт Уорриорз». По большей части Огнен выступал за фарм-клуб — «Санта-Круз Уорриорз» из Лиги развития НБА. Там он включался в третью сборную защиты Д-Лиги и становился чемпионом.

В основной команде клуба из Окленда он так и не смог стать игроком стартового состава, в общей сложности проведя 37 матчей. Однако перед уходом стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда «Уорриорз» в финале взял верх над «Кливленд Кавальерс».

После ухода из «Голден Стэйт» серб по сезону поиграл за «Панатинаикос» и «Црвену Звезду», а 2017-м стал игроком мадридского «Реала». В Испании Кузмичу не удалось добиться серьезных успехов, и в начале летнего межсезонья он вновь подписал контракт с «Црвеной».

Кроме того, Кузмич имеет в своем активе матчи за сборную Сербии, в составе которой даже завоевывал серебряную медаль на чемпионате Европы в 2017 году.

Пресс-служба «Црвены Звезды» уже выступила с заявлением, подтвердив факт аварии с участием баскетболиста. В клубе выразили слова поддержки Кузмичу.

«Кузмич, твоя Звезда с тобой! Держись!», — гласит заявление в официальном твиттере клуба.

Напомним, что в конце прошлого года баскетбольный мир потрясла новость о трагической гибели 13-ти игроков любительского клуба из Колумбии. ДТП произошло на западе страны, в районе муниципалитета Йотоко.

Водитель автобуса, где находились спортсмены, потерял управление и перевернулся. Причиной аварии мог стать отказ тормозов. Девять игроков погибли на месте, а еще четверо позднее скончались в больнице. Помимо 13 погибших, 20 баскетболистов получили ранения разной степени тяжести.

В январе того же года в не менее жуткой аварии погиб бывший игрок НБА Расул Батлер.

Вместе с певицей Лией ЛаБелле Владовски, с которой Расул состоял в романтических отношениях, он разбился на машине. Авария случилась 31 января, когда экс-игрок НБА на высокой скорости не справился с управлением своего внедорожникана и врезался в стену здания возле дороги.

После вскрытия в крови баскетболиста обнаружили следы алкоголя, а также несколько видов наркотиков, среди которых обнаружены марихуана, оксикодон и метамфетамин.

На заднем сидении транспортного средства при осмотре места аварии была найдена пустая бутылка из-под текилы.

Батлеру было 38 лет. Он выступал за студенческую команду колледжа Ласаль в Монреале, где стал звездой и включен в Зал славы лучших атлетов учебного заведения. В 2002-м его задрафтовал «Майами Хит». Впоследствии Батлер играл за многие клубы, а его последним клубом стал «Сан Антони Сперс» в сезоне-2015/16. Хотя самому Батлеру звездой мирового масштаба стать не удалось, но он был близким другом известного игрока НБА Ламара Одома.