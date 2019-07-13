Муки Кононова: как «Спартак» дожал «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов не стал акцентировать внимание на неубедительной игре своей команды, а отметил сложность первого матча в сезоне и важность победы.

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«Матч был сложным, как и предвиделось. Говорили с игроками и знали, что «Сочи» – это уже другая команда. Не та, что играла против нас в спарринге. В первой половине очень хорошо «Сочи» действовали в атаке, нам было непросто. Но наша функциональная подготовка была выше: это основной фактор, за счет которого получилось в конце забить со стандарта, — рассказал главный тренер красно-белых на послематчевой пресс-конференции.

— Очень важно выиграть в первой игре. Она была сложной психологически, мы совершенно не знали, в какую схему будет играть «Сочи». Хорошо, что так все закончилось. Благодаря настрою и упертости команды.

Неудовлетворение от игры есть. Я уверен, что и команда это понимает. В первом тайме и во втором должны были играть иначе, не давать сопернику проводить атаки и лучше распоряжаться мячом. Мы много теряли мяч при выходе из обороны в первом тайме. Две неплохие атаки в первой половине встречи мы не завершили. Победа греет душу, но надо двигаться дальше, чтобы игра тоже соответствовала».

Не обошлось без вопросов о возможном трансфере вратаря «Локомотива» и сборной России Гилерме, которого, по информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» может купить за $800 тыс.

«Что касается вратаря и всех других игроков: мы работаем над тем, чтобы усилить команду. Какие линии – не могу сказать. Будут усиления, а что касается позиции вратаря и Максименко: Саша – хороший вратарь, лидер молодежной сборной России. Что будет дальше посмотрим, говорить однозначно сейчас не могу. Все наши трансферы – это трансферы, которые будет объявлять не тренер, а руководство, — цитирует Кононова Sports.ru. — Гилерме – хороший футболист и принес пользу «Локомотиву» в плане достижения результата. Он игрок сборной России, а где ему быть – решаем не мы, а руководство «Локомотива». Максименко – будущее «Спартака». Такой молодежью мы дорожим».

Вышел к прессе и новоиспеченный капитан красно-белых центральный защитник Георгий Джикия.

«Игра была тяжелая, но выиграли – это главное для первого тура. В первом тайме мы немного провалились, но в целом контролировали игру. Да, отошли назад, перетерпели, но давили до конца и забили. Не знаю, был ли пенальти, но судейство я никогда не обсуждаю, — рассказал футболист «Чемпионату».

— Что касается того, что я теперь капитан, то я и раньше выходил с капитанской повязкой на левой руке. Есть определенная ответственность, но я к ней готов.

Команда соперника часто ложилась на поле, поэтому и было добавлено семь минут. Я сам не против потянуть время иногда, бывает такое – все нормально. Для «Сочи» это была первая игра в РПЛ, хотели биться с таким соперником, как «Спартак». Они огромные молодцы, старались. Думаю, с ними никому не будет легко, они потреплют соперникам нервы».

«Хорошо, что забили. Показали, что нечего терять. Первая игра, главное – взять три очка. Конечно, было нервно, раз концовке только забили», — цитирует Sport24 оставшегося в запасе правого защитника Андрея Ещенко.

Лучшим игроком матча был признан капитан «Сочи» Евгений Песегов, поделившийся впечатлениями от дебюта в РПЛ во флэш-интервью.

«Конечно, обидное поражение, потому что я считаю, что мы здорово играли, перестраивались, выполняли установку тренера и свои моменты, когда могли, реализовывали, выбегали в контратаку, — отметил капитан сочинцев.

— Небольшая несыгранность из-за того, что команда собралась недавно, и мы не успели до конца наиграть оборону при стандартах, поэтому пропустили обидный гол. Поздравляю «Спартак» с победой».

Растроен был в микст-зоне и защитник Эльмир Набиуллин, перебравшийся перед стартом сезона в «Сочи» из «Зенита».

«Даже не знаю, что сказать. Вроде и настраивались, играли до последних сил, но что-то не получилось. Могли и забить, и выиграть. Хорошо сыграли, все молодцы», — сказал Набиуллин.

Дал свой комментарий и президент московского «Спартака» Леонид Федун, который на этот раз был краток.

«Всех с победой! Со стартом чемпионата!» — сказал функционер корреспонденту «Чемпионата».