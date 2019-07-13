Три машины уже сошли: Квят бьется в «Формуле-1». LIVE

Ландо Норрис из «Макларена» возмущается по радиосвязи тем, как неудачно складывается гонка, — он по-прежнему на восьмой позиции, как и в начале, но мог бы оказаться выше, если бы заехал на пит-стоп в нужный момент, когда на трассе появилась машина безопасности. Механики успокаивают его, напоминая, что сзади, на девятой строчке, Риккардо, так что не время предаваться унынию.