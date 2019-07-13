Три машины уже сошли: Квят бьется в «Формуле-1». LIVE

Вот такое жесткое столкновение произошло между Феттелем и Ферстаппеном.
Феттелю приходится заехать на пит-стоп, чтобы заменить сломанное крыло, — теперь он на самом последнем месте. Ферстаппен не стал останавливаться — у болида повредилось только днище, шины в порядке, можно бороться.
Феттель въехал сзади в Ферстаппена! Но непонятно, кто тут больше виноват. Макс держался на середине трассы и начал тормозить — Себастьян не отреагировал и врезался. Полетели искры, обе машины завертелись и остановились...
Леклер открыл крыло и обошел Гасли по внешней траектории! Как это пилот «Ред Булла» проморгал такой поворот? Гасли тут же начал контратаковать, но все еще открытое крыло Леклера позволило ему удержать только что добытое преимущество! Теперь гонщик «Феррари» — пятый.
Расстояние между Хэмилтоном и Боттасом сохраняется в районе двух секунд. А ведь финна еще обязательно ждет пит-стоп. В итоге он окажется, наверное, месте на восьмом.
Ландо Норрис из «Макларена» возмущается по радиосвязи тем, как неудачно складывается гонка, — он по-прежнему на восьмой позиции, как и в начале, но мог бы оказаться выше, если бы заехал на пит-стоп в нужный момент, когда на трассе появилась машина безопасности. Механики успокаивают его, напоминая, что сзади, на девятой строчке, Риккардо, так что не время предаваться унынию.
Хэмилтон обновляет рекорд самого быстрого круга! Он едет на «харде» быстрее, чем Боттас — на «медиуме». Вот дела...
Стролла предупреждают, что позади него держится Квят, чьи шины (тоже «хард») проехали на семь кругов меньше, а значит, машины должна быть быстрее. Теперь соперник россиянина будет более внимательно следить за трассой, чтобы не дать обогнать себя.
Квят буквально висит на хвосте и Стролла — всего полсекунды между ними! Надо сделать следующий шанс и подняться на 13-ю строчку.
После 29-ти кругов из 52-х положение лидеров таково: 1) Хэмилтон, 2) Боттас (которому еще обязательно надо будет заехать в боксы), 3) Феттель, 4) Ферстаппен, 5) Гасли, 6) Леклер.
Леклер и Ферстаппен сошлись в контакте так, что Макс даже был выжат с трассы, но сумел вернуться! Машины соприкоснулись колесами, но, к счастью, ни одна не была серьезно повреждена.
Перес из «Рэйсинг Поинт» повредил крыло и был вынужден заехать в боксы, чтобы немного поправить машину. Теперь он располагается на самой последней строчке. Благодаря этому Квят поднялся на 14-ю позицию — надо еще немного прибавить, чтобы попасть в топ-10.
У нас, кстати, уже три машины сошли — два «Хааса» и одна «Альфа» (Джовинацци). Вот это гонка!
Гонка возобновилась в нормальном режиме! Леклер сразу же начинает атаковать, открывая крыло и пытаясь отыграть потерянные позиции, но все пока что держат заданный темп и не пропускают никого вперед.
Квят заехал в боксы, перейдя на «хард», чтобы больше не менять шины. Возможно, это даст ему некоторое преимущество над ближайшими соперниками, которым еще предстоит делать пит-стоп — например, Строллу, который снова обогнал россиянина.
Итак, положение лидеров сейчас таково: 1) Хэмилтон, 2) Боттас, 3) Феттель, 4) Гасли, 5) Ферстаппен, 6) Леклер.
Тут же «Феррари» отправляют в боксы Леклера, но надо было делать это еще раньше! Он откатывается на шестую строчку. Впереди оказался Гасли, который уже едет на «харде» и вряд ли еще заедет на пит-стоп. Леклер по радиосвязи высказывает механикам свое недовольство происходящим: «Как мы могли потерять такую позицию?!»
Хэмилтон — каков хитрец! Пока все были вынуждены притормозить из-за эвакуации Джовинацци, заехал в боксы поменять шины! Причем британец вернулся на трассу впереди Боттаса, оставшись первым. Льюис перешел на «хард» — видимо, поедет уже до финиша.
Ох, Джовинацци из «Альфы», стартовавший 11-м, сошел с трассы! Почему? Непонятно. Машину внезапно отнесло на гравий на ровном месте. Теперь болид будут эвакуировать, появляется виртуальная машина безопасности.
Ферстаппен чуть не сместил Леклера с четвертой строчки! Открыл крыло и начал обходить по внешней траектории, но пилот «Феррари» занял правильную позицию и вынудил соперника затормозить.
Боттас заехал в боксы, перешел на шины «медиум» и вернулся в гонку на третью позицию. Хэмилтон пока не делал пит-стоп, что позволило ему стать первым. Феттель — второй.
Даниил Квят, к сожалению, откатился на 16-е место, пропустив вперед Рассела из «Уильямса».
А у нас опять все поменялось в пелотоне! Гасли, который только что прошел Феттеля, заехал в боксы поменять шины и потерял время. Ферстаппен и Леклер также побывали на пит-стопе. В итоге на третье место поднялся Феттель, а на первых двух позициях пока два «Мерседеса».
Эх, потерял «Хаас» и второго пилота — Грожана, который сходит с трассы. А все из-за непримиримой борьбы между партнерами на самом старте — поврежденный болид не позволит продолжать гонку.
Вау! А вот подоспело и реальное изменение в верхней части пелотона: Гасли («Ред Булл») внезапно обогнал Феттеля и сместил его на шестую строчку!
Ух, какая борьба идет за третье место! Ферстаппен («Ред Булл») открыл крыло и попытался обойти Леклера, но немного не дожал. Тут же Феттель, который сейчас на пятой строчке, попытался обогнать самого Ферстаппена, — тоже безуспешно. Но какие зигзаги!
Леклер («Ферарри») тем временем все больше отстает от двух «Мерседесов» -- с трех секунд расстояние увеличилось почти до пяти секунд.
К сожалению, Магнуссен из «Хааса» сходит с гонки. Видимо, то роковое столкновение с партнером по команде в самом начале гонки все-таки всерьез повредило машину. А вот Грожан пока в строю.
Даниил Квят тем временем поднялся с 16-ой позиции на 15-ю, обогнав оба болида «Хааса», которые недавно столкнулись, и Джовинацци из «Альфы», который был впереди. Однако приблизиться к Строллу («Рэйсинг Поинт»), располагающемуся сейчас на 14-й строчке, особо не получается.
Ох, оба пилота «Хааса» — Грожан и Магнуссен — врезались друг в друга и вынуждены заехать в боксы, чтобы поправить машину. Некоторые соперники уже обгоняют их на круг.
Вот это сражение двух «Мерседесов»! Уже на четвертом круге Хэмилтон открыл крыло и обошел Боттаса! Но тут же финн вернул себе лидерство, неожиданно нырнув по внутренней траектории.
И Боттас показывает самый быстрый круг сейчас! Очень серьезно он настроен на эту гонку.
Боттас сумел удержать свою первую позицию на старте, хотя Хэмилтон чуть его не обошел, и машину финна, кажется, немного тряхнуло.
Гонка стартовала! Вот в таком порядке пилоты располагались на стартовой решетке. 1) Валттери Боттас («Мерседес»)
2) Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3) Шарль Леклер («Феррари»)
4) Макс Ферстаппен («Ред Булл») 5) Пьер Гасли («Ред Булл»)
6) Себастьян Феттель («Феррари»)
7) Даниэль Риккардо («Рено»)
8) Ландо Норрис («Макларен»)
9) Александер Албон («Торо Россо»)
10) Нико Хюлькенберг («Рено»)
11) Антонио Джовинацци («Альфа»)
12) Кими Райкконен («Альфа»)
13) Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
14) Ромен Грожан («Хаас»)
15) Серхио Перес («Рэйсинг Поинт»)
16) Кевин Магнуссен («Хаас»)
17) Даниил Квят («Торо Россо»)
18) Лэнс Стролл («Рэйсинг Поинт»)
19) Джордж Расселл («Уильямс»)
20) Роберт Кубица («Уильямс»)
Машины ушли на разогревочный круг!
Старт гонки запланирован на 16.10 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители автоспорта! Вашему вниманию представлена текстовая онлайн-трансляция Гран-при «Формулы-1» в Великобритании.