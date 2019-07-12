«Атлетико» растоптан: Барса увела Гризманна

«Решение»

Подошла к концу одна из главных саг нынешнего межсезонья. Антуан Гризманн официально перешел в «Барселону», которая заплатила за игрока отступные в размере €120 млн, прописанные в контракте футболиста с мадридским «Атлетико», и заключила договор с самим игроком на пять лет и €105 млн в сумме.

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Трансфер француза в столицу Каталонии мог состояться еще год назад. Тогда «Барселона» очень хотела видеть нападающего в своих рядах и всячески подбивала его на переход. Сам Антуан прекрасно понимал, каким шансом для него является переход, однако сомневался.

В это время подсуетилась компания по производству кино, принадлежащая защитнику сине-гранатовых Жерару Пике, и договорилась о съемках документального фильма о том, как Гризманн принимает решение. Собственно мини-сериал и вышел под таким названием — «Решение».

Именно из последнего эпизода зрители и узнали, что же выбрал футболист. Тогда ему удалось удивить всех, включая Пике. Гризманн выбрал остаться в «Атлетико» и подписал с клубом новый контракт на более чем €20 млн в год.

Решение форварда основывалось на том, что в «Барселоне» он будет одной из многих звезд и точно не главной (при наличии Лео Месси), а в составе «матрасников» он действительно оставался главной надеждой на заветный триумф в Лиге чемпионов.

Раздевалка против

Не вышло. «Атлетико» выступал привычно стабильно, но в Примере не смог дотянуться до «Барсы», а в Лиге чемпионов вылетел уже на стадии 1/8 финала от туринского «Ювентуса», хотя в домашней встрече одержал победу — 2:0.

В ответном поединке в Италии все решил хет-трик португальской суперзвезды «Юве» Криштиану Роналду, на который ответов у команды Диего Симеоне не нашлось.

Именно тогда Гризманн и принял решение об уходе. «Барса» никуда не делась с горизонта француза и активно вела с ним переговоры в феврале-марте, что еще ей акунулось позже.

Сам форвард в конце мая объявил во всеуслышание, что покинет «Атлетико» по окончании сезона, хотя и не сказал, куда именно перейдет.

При этом все все прекрасно понимали. Более того, было ясно, что трансфер не состоится до 1 июля, когда сумма отступных, прописанная в контракте игрока, снизится с €200 млн до €120 млн.

Правда, возникли определенные подводные камни. По слухам из раздевалки «Барселоны», которые принялась тиражировать вездесущая каталонская пресса, лидеры сине-гранатовых не горели желанием видеть француза своим партнером после его отказа годичной давности, который в команде не поняли.

В то же время Месси и Луис Суарес активно агитировали руководство вернуть из французского «Пари Сен-Жермен» сбежавшего туда за €222 млн (тоже отступные по контракту) бразильца Неймара, захандрившего в тени Эйфелевой башни и нахватавшего дисквалификаций во всех турнирах, где только возможно.

Правда, в «Барселоне» через прессу быстренько донесли информацию, что клуб прорабатывает оба трансфера, и они не зависят друг от друга, а с раздевалкой вроде бы договорился главный тренер Эрнесто Вальверде, который как раз заинтересован в приобретении француза.

Отповедь от «Атлетико»

Вот только ни 1 июля, ни через несколько дней сделка по Гризманну оформлена не была. 5 июля разразилась информационная бомба. Стоило президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу подтвердить интерес к футболисту и заявить о переговорах с «Атлетико», как для мадридского клуба эти слова сработали словно детонатор.

«После заявлений, сделанных сегодня президентом «Барселоны» Бартомеу в отношении нашего игрока Антуана Гризманна, «Атлетико» хочет публично изложить следующее.

14 мая Антуан Гризманн проинформировал Мигеля Анхеля Хиля, Диего Симеоне и Андреа Берта о решении покинуть клуб в конце сезона.

Через несколько дней после этого «Атлетико» узнал, что «Барселона» и игрок достигли соглашения в марте, в дни после ответного матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», а условия соглашения они обсуждали с середины февраля.

В связи с сегодняшним заявлением президента Бартомеу, мы хотим заявить, что это правда – вчера состоялась встреча Мигеля Анхеля Хиля с генеральным директором «Барселоны» Оскаром Грау по просьбе «Барселоны».

На этом совещании господин Грау выразил намерение после того, как отступные в контракте Антуана Гризманна снизились с 200 до 120 миллионов евро, потребовать отсрочки платежа вышеупомянутой суммы по состоянию на 1 июля.

Очевидно, что «Атлетико» ответил отрицательно, понимая, что «Барселона» и игрок не уважают «Атлетико» и всех его болельщиков.

В результате всего этого, сегодня «Атлетико» попросил игрока, его сестру-агента и его адвоката, в соответствии с их контрактными обязательствами с нашим клубом, появиться в следующее воскресенье на клубной базе, чтобы начать предсезонку с остальными игроками клуба.

В этом пресс-релизе «Атлетико» хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обеих сторон, особенно «Барселоны» – за то, что клуб побуждал игрока разорвать договорные отношения с «Атлетико» по ходу сезона, при этом «Атлетико» играл не только матч Лиги чемпионов против «Ювентуса», но и боролся за титул Ла Лиги против самой «Барселоны».

По нашему мнению, это нарушает защищенные периоды переговоров с игроками и влияет на основные правила, определяющие целостность всех спортивных соревнований, а также наносит урон нашему клубу и его болельщикам», — отчеканил пресс-релиз мадридского клуба.

После этого «Барса» могла забыть о рассрочке и мирных переговорах, а самому Гризманну пришлось уведомить «матрасников», что он сам выкупит свой контракт, что дало ему официальное право на несколько дней отсрочить свое появление на предсезонке, хотя мадридцы все равно хотели оштрафовать своего бывшего лидера.

Сделка или суд?

Следующая неделя вместила в себя множество новостей и событий. Гризманн завис на Ибице в ожидании разрешения своего трансферного вопроса и готовый сорваться в Барселону в любой момент, в то время как в каталонском клубе решали вопрос по оформлению сделки.

Сообщалось, что «Барселона» ищет банковские гарантии под сделку и не может найти, хотя руководство клуба категорически отрицало необходимость в кредите. При этом — небывалый случай — сотрудники сине-гранатовых получили июньскую зарплату с трехдневной задержкой, что, по информации As, связано как раз с тем самым поиском вариантов сделки по Гризманну.

Вечером 11 июля пресса заявила, что «Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико», активировав пункт о клаусуле в €120 млн, однако затем эта информация была опровергнута.

Разрешилось все на следующий день, когда юрист футболиста Севан Кариан прибыл в офис Ла Лиги и оформил выкуп контракта футболиста у «Атлетико», после чего тот и подписал соглашение с «Барселоной».

При этом на данный момент не до конца понятно, оформлена ли сделка как трансфер, или формально футболист выкупил сам себя и нашел новый клуб в качестве свободного агента. Впрочем, это не так важно и повлияет только на налоги от операции.

Гризманн перешел в «Барселону», и это уже свершившийся факт. Каталонцы получили игрока, забившего в 37 матчах Примеры в прошлом сезоне 15 голов и отдавшего 10 результативных передач, лидера выигравшей прошлым летом чемпионат мира сборной Франции.

Правда, некоторые нюансы еще остаются. «Атлетико» так взбешен действиями «Барселоны» и самого футболиста, что не согласен с заплаченной суммой выкупа (по правилам испанской федерации в случае активации пункта отступных деньги выплачиваются не напрямую, а через регистрировавшую контракт Ла Лигу, которая и переводит их затем клубу-продавцу).

В «Атлетико» считают, что «Барселона» согласовала условия трансфера с Гризманном до этой даты, и поэтому настаивают, что должны получить 200 миллионов. В связи с этим мадридский клуб изучает возможность судебного разбирательства.

Так что, возможно, мы еще посмотрим пару эпизодов этого сериала.