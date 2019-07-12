Убийство и нападение на детей: бесчинства алжирцев во Франции

Алжирские футбольные болельщики устроили погром во время празднования победы своей национальной сборной в полуфинале Кубка африканских наций. Команда Алжира обыграла соперников из Кот-д'Ивуара и вышла в полуфинал. В связи с триумфом алжирские фанаты вышли на улицы Парижа, однако их празднование переросло в бесчинства.

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Как сообщает Sputnik France, в центре столицы Франции собрались несколько тысяч выходцев из африканской страны, однако ближе к полуночи в дело были вынуждены вмешаться полицейские, чтобы разогнать толпу. Для этого представителям правопорядка пришлось применить слезоточивый газ, после чего начались беспорядки.

Отмечается, что в ходе бесчинств алжирцы ограбили несколько магазинов, в том числе и салон известной итальянской марки спортивных мотоциклов, откуда преступники вынесли помимо нескольких мотоциклов перчатки и шлемы.

#ChampsЙlysйes: plusieurs dizaines de personnes ont pillй deux magasins, dont une enseigne Ducati, s'emparant des accessoires, mais aussi de motos avant que les forces de l'ordre n'interviennenthttps://t.co/OVw4aBQvaT



#CAN2019 pic.twitter.com/tv8FboE8qo — Sputnik France (@sputnik_fr) 11 июля 2019 г.

По информации телеканала BFMTV, стычки произошли и в другом французском городе — Марселе. Всего, как отмечает пресс-служба местного МВД, из-за столкновений пострадали 20 полицейских. В итоге префектура полиции сообщила о недопустимости подобных беспорядков, в связи с чем на места происшествий прибыли представители властей и чиновники.

Сами мигранты из Алжира во время столкновений называли себя «новыми хозяевами Парижа». В результате беспорядков произошли массовые задержания. По информации министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, всего было арестовано 43 выходцев из Африки.

«Разрушения и инциденты, произошедшие вчера вечером в ходе празднований Кубка африканских наций, неприемлемы. Я приветствую действия наших сил, мобилизованных в Париже и везде на территории, чтобы поддерживать порядок и сдерживать беспорядки. 43 человека были задержаны», — написал Кастанер у себя в твиттере.

Les dйgradations et incidents commis hier soir en marge des cйlйbrations de la #CAN2019 sont inacceptables.

Je salue l'action de nos forces mobilisйes а Paris et partout sur le territoire pour maintenir l'ordre et contenir les dйbordements.

43 personnes ont йtй interpellйes. — Christophe Castaner (@CCastaner) 12 июля 2019 г.

Известно, что беспорядки также были омрачены и трагическими событиями. Как утверждает ТАСС со ссылкой на французские источники, один из болельщиков сборной Алжира стал участником ДТП со смертельным исходом.

Инцидент произошел на юге Франции, в Монпелье. Фанат на своем автомобиле сбил девушку, которая прогуливалась по городу вместе со своей семьей. Отмечается, что женщина скончалась на месте до прибытия на место происшествия врачей. Помимо нее пострадали и ее родственники. В частности, тяжелые травмы получила ее несовершеннолетняя дочь, которой диагностировали серьезные переломы рук.

Более серьезно пострадал маленький ребенок. Он доставлен в больницу. У ребенка выявлены множественные увечья, на данный момент его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Что касается фаната, совершившего преступление, то он арестован и ожидает суда.

Интересно, что сами французы к беспорядкам на удивление спокойно. Как отметил специалист Сергей Куимов, который является гидом по Парижу, подобные инциденты в городах Франции происходят регулярно, однако следов от разбоя впоследствии никто не наблюдает. Так, он вспомнил инцидент, произошедший перед матчем сборных России и Англии на чемпионате Европы — 2016, когда футбольные фанаты устроили массовую драку.

«Сейчас в городе все спокойно. В Париже довольно часто случаются подобные столкновения болельщиков после победы одной команды над другой. Это выплеск эмоций – не более того. Вспомните драку россиян с англичанами в Марселе. Ситуация аналогичная, ничего криминального», — приводит слова гида TourDom.

Матч между Алжиром и Кот-д'Ивуаром состоялся 11 июля в египетском Суэце. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. У алжирцев голом отличился полузащитник турецкого «Галатасарая» Софьян Фегули, а в команде «Слонов» единственный мяч забил нападающий английской «Астон Виллы» Жонатан Коджиа. Исход встречи был решен в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались подопечные Джамеля Бельмади.

В полуфинале сборная Алжира сыграет с командой Нигерии. По пути к решающему матчу алжирцы одержали три победы в группе С, где встречались с кенийцами, сенегальцами и футболистами из Танзании. В 1/8 финала «зеленые» разгромили команду Гвинеи. Полуфинальный матч между Алжиром и Нигерии состоится 14 июля в Каире.