Без права на ошибку: Джокович и Федерер бьются за финал. LIVE

Теряет свое преимущество понемногу Джокович. Много невынужденных ошибок у серба вдруг. 40:30.
Не удалось сербу взять свой гейм под ноль. Попадает в аут. И вновь после удара с правой, кстати. 40:15.
Не справился с подачей Джоковича Баутиста-Агут — 40:0.
Вновь подходит к сетке серб. Уже в 21-й раз. И удачно — 30:0.
На подаче Джокович. 15:0.
А теперь с левой ошибается серб. Проигрывает вновь гейм Джокович. 3-5.
Заметные проблемы у Джоковича сегодня с ударом с правой. В сетку попадает Новак. 30:15.
Загонял Джокович испанца, в сетку попадает Роберто. 15:15.
На подаче Баутиста-Агут. 15:0.
И выигрывает гейм Новак Джокович, сокращая разрыв в счете — 3-4.
Больше. Повесил «свечу» Баутиста-Агут, но в аут.
В очередной раз бьет в аут с правой Джокович. Меняет ракетку серб. 40:40.
Удачно действует на приеме испанец, а Джокович попадает в сетку. 40:30.
Укороченным ударом перехитрил Баутисту-Агута Новак. 30:15.
Стал серб часто ошибаться. Хотел пробить в дальний угол, но в итоге в корт не попал. 15:15.
Джокович подает. 15:0.
И под ноль берет гейм на своей подаче Баутиста-Агут. 2-4.
Отвечает в аут Джокович. Брейк-поинт у испанца. 40:0.
На подаче Баутиста-Агут. 30:0.
И вытаскивает, казалось бы, проигрышный гейм Джокович! 2-3.
Больше. Затяжной розыгрыш, и испанец попадает в аут.
Но нет, отыгрывает его Джокович мощным эйсом с подачи. 40:40.
Брейк-поинт у Баутисты-Агута — 30:40.
Ошибка на подаче у серба. 15:30.
Восстанавливает равновесие серб. 15:15.
Возобновился матч. На подаче Джокович. 0:15.
Прерван матч на некоторое время. Болельщику стало плохо, ему оказывают медицинскую помощь. Видимо, солнечный удар.
Так и есть — выигрывает гейм Баутиста-Агут — 1-3.
40:0 — близок Баутиста-Агут к еще одному гейму.
Еще одно очко выигрывает Роберто. 30:0.
На подаче Баутиста-Агут. Ошибается на приеме Джокович и бьет в аут. 15:0.
Реализует первый брейк-поинт Баутиста-Агут и впервые в этом матче выходит вперед — 1-2.
Вышел к сетке Джокович, а Баутиста-Агут обводящим ударом увеличивает преимущество. 0:30.
На подаче Джокович. 0:15.
Заметно прибавил на своей подаче испанец. Выигрывает гейм. 1-1.
Две мощнейшие подачи подряд выполняет Баутиста-Агут. 30:0.
Выигрывает вчистую первый гейм во второй партии серб. 1-0.
Повесил «свечку» Баутиста-Агут. Очень удобно для Джоковича. И серб делает смэш, Роберто даже не дернулся. 40:0.
В аут отвечает Баутиста-Агут. 30:0.
Стартовал второй сет. На подаче Джокович. 15:0.
Грубая ошибка от Баутисты-Агута и выигранный сетбол от Джоковича. 6-2.
Вышел к сетке Джокович, заставив испанца ошибиться и попасть в сетку. 30:40.
Последовал укороченный удар от Баутисты-Агута, но Джокович своего соперника перехитрил и пробил по левой линии. 30:30.
В аут принимает подачу Джокович. 30:15.
Ответил Джокович на подачу испанца «свечей», и Баутиста-Агут сильно пробил смэшем по линии. 15:15.
Баутиста-Агут подает. 0:15.
Еще один эйс от Джоковича и выигранный под ноль гейм. 5-2.
Не справляется с подачей серба Баутиста-Агут и попадает в сетку. 40:0.
Отличный эйс получился у Джоковича со второй попытки. 30:0.
На подаче Джокович. 15:0.
Не справился серб с подачей Баутисты-Агута. Выигрывает испанец свой второй гейм — 4-2.
Больше. В аут попадает Джокович.
Очень хитро сейчас исполнил серб выход к сетке, перехитрив испанца укороченным ударом. 40:40.
Подача навылет удалась Баутисте-Агуту. 40:30.
Подходит к сетке Джокович и на противоходе ударом сверху сравнивает счет. 30:30.
Отвечает уверенно на подачу Джокович и бьет точно по правой линии. 30:15.
На подаче Баутиста-Агут. 15:0.
И выигрывает гейм после классного эйса Новак Джокович. 4-1.
Удачный форхэнд от Джоковича. 40:30.
Мощный кросс справа исполняет Джокович в своем фирменном стиле. 30:30.
Баутиста-Агут укороченным ударом вынудил Новака подбежать к сетке, и Джокович подскользнулся и упал, пробив в итоге в ауте. 15:30.
Невынужденную ошибку допускает Новак и попадает в сетку после долгого розыгрыша. 15:15.
На подаче Джокович. 15:0.
Бьет Джокович мимо корта, и выигрывает свой первый гейм сегодня Баутиста-Агут. 3-1.
Больше (2). Еще одна хорошая подача удалась Баутисте-Агуту, Джокович вновь с ней не справился.
Ровно. В сетку попадает испанец.
Больше. Не справился с подачей Баутисты-Агута Джокович.
Подошел к сетке Джокович, и Баутиста-Агут хотел перебросить серба. Новак сориентировался и мощным смэшем сравнял счет — 40:40.
Первый гейм-поинт у испанца. 30:40.
А вот на этот раз с форхэнда по линии удачно. 30:30.
И вновь в трос заряжает серб. Хотел пробить по правой линии, но сетку не перебросил. 15:30.
В трос попадает Джокович. 15:15.
На подаче Баутиста-Агут. 0:15.
Коротким ударом серб вынудил испанца подойти к сетке, но тот переиграть Новака не сумел и ошибся. Выигрывает гейм Джокович — 3-0.
Больше. Не дотянулся до мяча испанец после подачи Джоковича.
Подошел к сетке Джокович, пытался резаным ударом перехитрить Баутиста-Агута, но пробил мимо корта. 40:40.
Разыграли подачу теннисисты, но испанец в итоге немного не попал в корт. 40:30.
Выравнивает положение серб. 30:30.
Отвечает Баутиста-Агут на подачу Джоковича, и серб попадает в сетку. 15:30.
В аут попадает Джокович. 15:15.
На подаче Джокович. 15:0.
Выигрывает второй гейм сербский теннисист. 2-0.
Еще одна ошибка у Баутиста-Агута. 15:40.
Невынужденная ошибка у испанца. 15:30.
Вновь подошел к сетке Джокович, но Баутиста-Агут ловко сыграл на противоходе. Серб до мяча не дотянулся. 15:15.
На подаче Баутиста-Агут. В трос попадает испанец. 0:15.
И уверенно реализует свою очередную подачу серб, выигрывая первый гейм — 1-0.
Два отличных удара с левой получились Джоковичу. Загоняет испанца с бэкхэнда. 40:15.
На задней линии уверенно сыграл Джокович. 15:15.
Сильный ветер идет в Лондоне. Некоторые трудности имеет Новак.
Матч начался! На подаче Джокович. 0:15.
Между собой теннисисты встречались десять раз. Преимущество на стороне серба: семь побед против трех. Хотя последний матч завершился триумфом Баутисты-Агута: на мартовском турнире в Майами испанец победил со счетом 1:6, 7:5, 6:3.
Первым на корт выходят Джокович и Баутиста-Агут. Начало встречи запланировано на 15:10. Пока теннисисты разминаются.
Сегодня за право попасть в финал турнира поборются серб Новак Джокович с Роберто Баутистой-Агутом из Испании, а затем еще один испанский теннисист Рафаэль Надаль играет со швейцарцем Роджером Федерером.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона среди мужчин.