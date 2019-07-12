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Без права на ошибку: Джокович и Федерер бьются за финал. LIVE

Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона среди мужчин

Сербский теннисист Новак Джокович встречается Роберто Баутистой-Агутом из Испании, а его соотечественник Рафаэль Надаль играет со швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Уимблдона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей.
Трансляция
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16:28

Теряет свое преимущество понемногу Джокович. Много невынужденных ошибок у серба вдруг. 40:30.

16:27

Не удалось сербу взять свой гейм под ноль. Попадает в аут. И вновь после удара с правой, кстати. 40:15.

16:27

Не справился с подачей Джоковича Баутиста-Агут — 40:0.

16:26

Вновь подходит к сетке серб. Уже в 21-й раз. И удачно — 30:0.

16:25

На подаче Джокович. 15:0.

16:24

А теперь с левой ошибается серб. Проигрывает вновь гейм Джокович. 3-5.

16:23

Заметные проблемы у Джоковича сегодня с ударом с правой. В сетку попадает Новак. 30:15.

16:22

Загонял Джокович испанца, в сетку попадает Роберто. 15:15.

16:22

На подаче Баутиста-Агут. 15:0.

16:20

И выигрывает гейм Новак Джокович, сокращая разрыв в счете — 3-4.

16:18

Больше. Повесил «свечу» Баутиста-Агут, но в аут.

16:17

В очередной раз бьет в аут с правой Джокович. Меняет ракетку серб. 40:40.

16:16

Удачно действует на приеме испанец, а Джокович попадает в сетку. 40:30.

16:15

Укороченным ударом перехитрил Баутисту-Агута Новак. 30:15.

16:15

Стал серб часто ошибаться. Хотел пробить в дальний угол, но в итоге в корт не попал. 15:15.

16:14

Джокович подает. 15:0.

16:13

И под ноль берет гейм на своей подаче Баутиста-Агут. 2-4.

16:12

Отвечает в аут Джокович. Брейк-поинт у испанца. 40:0.

16:12

На подаче Баутиста-Агут. 30:0.

16:09

И вытаскивает, казалось бы, проигрышный гейм Джокович! 2-3.

16:08

Больше. Затяжной розыгрыш, и испанец попадает в аут.

16:07

Но нет, отыгрывает его Джокович мощным эйсом с подачи. 40:40.

16:07

Брейк-поинт у Баутисты-Агута — 30:40.

16:05

Ошибка на подаче у серба. 15:30.

16:05

Восстанавливает равновесие серб. 15:15.

16:05

Возобновился матч. На подаче Джокович. 0:15.

16:02

Прерван матч на некоторое время. Болельщику стало плохо, ему оказывают медицинскую помощь. Видимо, солнечный удар.

16:00

Так и есть — выигрывает гейм Баутиста-Агут — 1-3.

15:59

40:0 — близок Баутиста-Агут к еще одному гейму.

15:59

Еще одно очко выигрывает Роберто. 30:0.

15:58

На подаче Баутиста-Агут. Ошибается на приеме Джокович и бьет в аут. 15:0.

15:56

Реализует первый брейк-поинт Баутиста-Агут и впервые в этом матче выходит вперед — 1-2.

15:55

Вышел к сетке Джокович, а Баутиста-Агут обводящим ударом увеличивает преимущество. 0:30.

15:54

На подаче Джокович. 0:15.

15:53

Заметно прибавил на своей подаче испанец. Выигрывает гейм. 1-1.

15:52

Две мощнейшие подачи подряд выполняет Баутиста-Агут. 30:0.

15:51

Выигрывает вчистую первый гейм во второй партии серб. 1-0.

15:50

Повесил «свечку» Баутиста-Агут. Очень удобно для Джоковича. И серб делает смэш, Роберто даже не дернулся. 40:0.

15:50

В аут отвечает Баутиста-Агут. 30:0.

15:49

Стартовал второй сет. На подаче Джокович. 15:0.

15:47

Грубая ошибка от Баутисты-Агута и выигранный сетбол от Джоковича. 6-2.

15:46

Вышел к сетке Джокович, заставив испанца ошибиться и попасть в сетку. 30:40.

15:45

Последовал укороченный удар от Баутисты-Агута, но Джокович своего соперника перехитрил и пробил по левой линии. 30:30.

15:45

В аут принимает подачу Джокович. 30:15.

15:44

Ответил Джокович на подачу испанца «свечей», и Баутиста-Агут сильно пробил смэшем по линии. 15:15.

15:43

Баутиста-Агут подает. 0:15.

15:42

Еще один эйс от Джоковича и выигранный под ноль гейм. 5-2.

15:41

Не справляется с подачей серба Баутиста-Агут и попадает в сетку. 40:0.

15:41

Отличный эйс получился у Джоковича со второй попытки. 30:0.

15:40

На подаче Джокович. 15:0.

15:40

Не справился серб с подачей Баутисты-Агута. Выигрывает испанец свой второй гейм — 4-2.

15:39

Больше. В аут попадает Джокович.

15:38

Очень хитро сейчас исполнил серб выход к сетке, перехитрив испанца укороченным ударом. 40:40.

15:37

Подача навылет удалась Баутисте-Агуту. 40:30.

15:37

Подходит к сетке Джокович и на противоходе ударом сверху сравнивает счет. 30:30.

15:36

Отвечает уверенно на подачу Джокович и бьет точно по правой линии. 30:15.

15:35

На подаче Баутиста-Агут. 15:0.

15:33

И выигрывает гейм после классного эйса Новак Джокович. 4-1.

15:33

Удачный форхэнд от Джоковича. 40:30.

15:32

Мощный кросс справа исполняет Джокович в своем фирменном стиле. 30:30.

15:31

Баутиста-Агут укороченным ударом вынудил Новака подбежать к сетке, и Джокович подскользнулся и упал, пробив в итоге в ауте. 15:30.

15:30

Невынужденную ошибку допускает Новак и попадает в сетку после долгого розыгрыша. 15:15.

15:30

На подаче Джокович. 15:0.

15:29

Бьет Джокович мимо корта, и выигрывает свой первый гейм сегодня Баутиста-Агут. 3-1.

15:28

Больше (2). Еще одна хорошая подача удалась Баутисте-Агуту, Джокович вновь с ней не справился.

15:28

Ровно. В сетку попадает испанец.

15:27

Больше. Не справился с подачей Баутисты-Агута Джокович.

15:26

Подошел к сетке Джокович, и Баутиста-Агут хотел перебросить серба. Новак сориентировался и мощным смэшем сравнял счет — 40:40.

15:26

Первый гейм-поинт у испанца. 30:40.

15:25

А вот на этот раз с форхэнда по линии удачно. 30:30.

15:25

И вновь в трос заряжает серб. Хотел пробить по правой линии, но сетку не перебросил. 15:30.

15:24

В трос попадает Джокович. 15:15.

15:24

На подаче Баутиста-Агут. 0:15.

15:22

Коротким ударом серб вынудил испанца подойти к сетке, но тот переиграть Новака не сумел и ошибся. Выигрывает гейм Джокович — 3-0.

15:21

Больше. Не дотянулся до мяча испанец после подачи Джоковича.

15:21

Подошел к сетке Джокович, пытался резаным ударом перехитрить Баутиста-Агута, но пробил мимо корта. 40:40.

15:20

Разыграли подачу теннисисты, но испанец в итоге немного не попал в корт. 40:30.

15:19

Выравнивает положение серб. 30:30.

15:19

Отвечает Баутиста-Агут на подачу Джоковича, и серб попадает в сетку. 15:30.

15:18

В аут попадает Джокович. 15:15.

15:17

На подаче Джокович. 15:0.

15:17

Выигрывает второй гейм сербский теннисист. 2-0.

15:16

Еще одна ошибка у Баутиста-Агута. 15:40.

15:15

Невынужденная ошибка у испанца. 15:30.

15:15

Вновь подошел к сетке Джокович, но Баутиста-Агут ловко сыграл на противоходе. Серб до мяча не дотянулся. 15:15.

15:14

На подаче Баутиста-Агут. В трос попадает испанец. 0:15.

15:13

И уверенно реализует свою очередную подачу серб, выигрывая первый гейм — 1-0.

15:13

Два отличных удара с левой получились Джоковичу. Загоняет испанца с бэкхэнда. 40:15.

15:12

На задней линии уверенно сыграл Джокович. 15:15.

15:11

Сильный ветер идет в Лондоне. Некоторые трудности имеет Новак.

15:11

Матч начался! На подаче Джокович. 0:15.

15:07

Между собой теннисисты встречались десять раз. Преимущество на стороне серба: семь побед против трех. Хотя последний матч завершился триумфом Баутисты-Агута: на мартовском турнире в Майами испанец победил со счетом 1:6, 7:5, 6:3.

15:06

Первым на корт выходят Джокович и Баутиста-Агут. Начало встречи запланировано на 15:10. Пока теннисисты разминаются.

15:05

Сегодня за право попасть в финал турнира поборются серб Новак Джокович с Роберто Баутистой-Агутом из Испании, а затем еще один испанский теннисист Рафаэль Надаль играет со швейцарцем Роджером Федерером.

15:00

Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона среди мужчин.