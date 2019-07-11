«Ты дура что ли?» Странные оправдания допинговой россиянки

Российский тренер Владимир Казарин, ставший в 2015 году одним из фигурантов грандиозного допингового скандала, рассказал историю своего знакомства с легкоатлеткой Юлией Степановой, ставшей в дальнейшем информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о допинге в России. Именно Казарин был уличен в нарушении антидопинговых правил немецким журналистом Хайо Зеппельтом, снявшего серию документальных фильмов, в том числе и «Секретный допинг: как Россия добивается побед».

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В частности, Степанова, выступившая в качестве свидетеля, обвинила российского специалиста в том, что он якобы использовал запрещенные препараты при подготовке своих подопечных. Среди веществ, например, числились оксанаболон, примоболон, оксандролон, метенолон ацетат и гормоны роста. Кроме того, как утверждала Степанова, ее тренер систематически помогал своим спортсменам скрывать положительные допинг-пробы.

В то время под его руководством занималась чемпионка мира Мария Фарносова, серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Екатерина Завьялова, а также Анна Альминова и Анастасия Бездырева. Все они впоследствии были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

В одном из интервью Казарин признался, что изначально не планировал брать Степанову под свою опеку. При этом он заявил, что бегунья уже в первое время сотрудничества намекала на желание применять запрещенные вещества ради высоких результатов.

«Думаю, что она пришла в группу с задачей развалить ее. Это было в 2012 году, после Олимпиады, когда у нас была победа с Марией Фарсоновой. Подозреваю, что Степанова пришла ко мне не просто так, а уже с заданием. Хотя я, конечно, сперва не разобрался во всей ситуации.

Степанова говорила, что хочет быстро бегать, хочет добиться высоких спортивных результатов, но просто всё как-то не складывалось в жизни. И она все время намекала на то, чтобы эту ситуацию переломить допингом»,

— цитирует Казарина сайт «Матч ТВ».

Кроме того, тренер отметил, что Степанова упрекала его в том, что специалист якобы разрешал своим подопечным употреблять запрещенные вещества. Сам же Казарин выразил мнение, что поведение бегуньи изначально показалось ему странным.

«Сейчас-то мне понятно, что это все было срежиссировано. Эта Степанова, она пришла, она же два года мне мозги парила. Я говорю: Маша-то бежит.

— Ну что Маша, ей же все позволено.

— Что ей позволено? Ты что, дура, что ли? Позволено…

— Ну как же, все ведь так бегают, я же знаю.

— Я не знаю, что ты знаешь.

Ну и потом, просто чтобы отвязаться от нее, я ей какие-то таблетки сунул. На, говорю, забери. Делай что хочешь. И она это все засняла», — сказал тренер.

При этом Казарин подчеркнул, что искренне надеялся нормализовать отношения со Степановой. По его мнению, в годы работы с легкоатлеткой он считал, что та имеет проблемы с психологией из-за неудачной карьеры и проводил параллели со своими тогдашними ученицами, которые сумели достичь высокого результата. Однако важно то, что действующий в тот момент старший тренер группы выносливости сборной России Алексей Мельников уговаривал его на брать Степанову в свою группу из-за риска дисквалификации бегуньи за положительную допинг-пробу.

К слову, сама бегунья уже имела допинговую историю. Так, в феврале 2013 года Антидопинговая комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отстранила Степанову на два года из-за отклонений показаний ее крови в биологическом паспорте. Кроме того, все ее результаты, достигнутые с марта 2011 года, были аннулированы. В 2015 году Степанова вернулась в большой спорт.

За время отбывания наказания российская бегунья вместе со своим супругом Виталием Степановым стали героями фильма Зеппельта и по совместительству информаторами WADA. В интервью немецкому журналисту она рассказали о том, как российские легкоатлеты якобы применяют допинг, а также о махинациях с допинг-пробами, проводимыми отечественными чиновниками и тренерами. Так, Степанова обнародовала видеозапись на которой запечатлено, как Казарин предлагает ей применить запрещенные вещества. Тренер в свою очередь данную информацию опроверг.

Отрицали обвинения и в руководстве ВФЛА, однако тогдашний глава ведомства Валентин Балахничев в итоге подал в отставку, а организация была отчислена из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и не имеет статуса члена организации до сих пор.

Несмотря на то, что Всероссийская федерация легкоатлетических федераций была дисквалифицирована, ИААФ допустила Степанов до участия в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. В частности, в международном ведомстве отмечали «вклад бегуньи в защиту и продвижение чистых спортсменов, честной игры и спорта». На Играх она должна была выступить под нейтральным флагом, однако Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил россиянку до соревнований из-за допинговой истории.

Сейчас Степанова вместе со своим супругом проживают на территории США, где, по мнению бегуньи, она «находится в безопасности».

«Здесь, в Штатах, я чувствую себя в безопасности, потому что я знаю, что я очень далеко от России», — заявила она.