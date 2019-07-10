Не держит себя в руках: Уильямс вновь довели до истерики

Американская теннисистка Серена Уильямс уверенно рвется к своему пятому триумфу на Уимблдоне. Однако именитая американка, возобновившая карьеру после родов, громко заявляет о себе на кортах Великобритании не только победами, но и поведением. Скандальными выходками Уильямс-младшая была известна и ранее, но перед стартом Уимблдона решила заявить о себе вновь.

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Накануне турнира американка разозлилась в одном из эпизодов на тренировке, четыре раза ударила по корту ракеткой и швырнула ее, повредив покрытие. Рабочему персоналу даже пришлось соскребать осколки сломанного инвентаря, чтобы впоследствии спортсмены не получили серьезных травм во время занятий.

Организаторы соревнований учли выходку Уильямс и приняли решение оштрафовать теннисистку на $10 тысяч.

Serena Williams hit with fine for damaging a practice court on the weekend before Wimbledon after throwing her racket. — Mike Dickson (@Mike_Dickson_DM) 8 июля 2019 г.

Сама же Серена на одной из пресс-конференций ответить на вопрос о том, какой в действительности ущерб она нанесла, не смогла, удивившись наказанию.

«Я буду рада, если вы мне ответите на этот вопрос. Я всегда в душе была «Мстителем». Может быть, я суперсильная. Не знаю», — сказала она.

Впрочем, вряд ли именитая американка обратит внимание на штраф, ведь призовых за участие в Уимблдоне ее не лишили. Более того, пробившись в четвертьфинал, она уже заработала чуть менее $700 тысяч, а потому $10 тысяч не станут для нее особой потерей.

Интересно, что денежные санкции стали своего рода модой на текущем турнире в Лондоне. Менее чем за неделю организаторы сумели «заработать» на теннисистах более $106 тысяч, что уже является рекордным показателем за всю историю Уимблдона. Например, в прошлом сезоне за все время состязаний общая сумма штрафов не дошла до $70 тысяч.

К слову, австралийский теннисист Бернард Томич практически сумел превзойти данное достижение всего за один раз. По итогам матча первого круга, в котором австралиец уступил представителю Франции Жо-Вильфриду Цонгу в трех сетах со счетом 2:6, 1:6, 4:6 менее чем за час игрового времени, Томич был наказан за «недостаточные усилия» аж на $53,3 тысячи. Сам спортсмен с подобным вердиктом, конечно же, оказался несогласен.

«Я и обычно довольно плохо двигаюсь, а в этот раз был просто супермедленным. Тсонга потрясающе подавал, почти не тратил времени между подачами, заставлял меня играть. У меня не было шансов, я быстро полетел 2:6, 1:6. Третий сет получился получше, но все равно прошел быстро. В итоге моих усилий хватило на очень плохое выступление, но я больше ничего и не мог. Простите, ребята, что плохо себя чувствовал», — оправдался за свое поведение австралиец.

Томич к тому же намерен подать апелляцию и обжаловать наказание, вынесенное ему. Впрочем, он оказался не единственным представителем Австралии, к кому были применены финансовые санкции. Так, за неспортивное поведение в матче первого круга против Джордана Томпсона был оштрафован скандально известный Ник Кирьос.

24-летний австралиец, привыкший спорить с судьями и резко комментировать их решения, вновь выразил несогласие с очередным вердиктом рефери. Кроме того, Кирьос отказался проводить четвертую партию, хотя матч он в итоге выиграл и пробился в следующий раунд.

Не остался без наказания и представитель России. На $5,5 тысяч был оштрафован Даниил Медведев.

Оставшись последним из россиян в одиночном разряде, 23-летний теннисист отказался от рукопожатия с судьей на вышке, а также во время матча с бельгийцем Давидом Гоффеном несколько раз ударил ракеткой по травяному корту.

Медведев в итоге уступил Гоффену в пяти сетах — 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

Оскандалился на всю Британию итальянец Фабио Фоньини. По информации источников, теннисист оказался недовольным тем фактом, что организаторы поместили его на матч с американцем Теннисом Сандгреном на корт №14. Фоньини же в ответ на это пожелал, чтобы в Англии «взорвалась бомба».

«Разве тут можно играть? Чертовы англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась. Вот бы тут бомба взорвалась»,

– сказал итальянец.

За столь резкое высказывание организаторы Уимблдона оштрафовали его на $3 тысячи. Причем, по словам главы турнира Ричарда Льюиса, в отношении Фоньини мог последовать более суровый вердикт, однако итальянец принес свои извинения, что смягчило меру наказания.

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