Судейский скандал и провал Месси: чем запомнился Кубок Америки

Долгожданный триумф

Спустя восемь лет сборная Бразилии вновь вернула себе титул абсолютного чемпиона Южной Америки. Так сложилось, что перед началом турнира, Бразилию автоматически считают фаворитом первенства. После неудачи на чемпионате мира в России «пентакампеоны» решили взять реванш на своем домашнем турнире. Однако накануне соревнований задумка Тите могла не сбыться — в товарищеском матче против команды Катара серьезную травму получил лидер бразильской сборной Неймар.

Neymar leaves with an injury in the first half for Brazil #neymar #brazil pic.twitter.com/APuOam9hhl — All sports highlights (@alex59995309) 6 июня 2019 г.

Эту потерю восприняли как национальную трагедию — Бразилия оставалась без своей главной атакующей мощи. Габриэль Жезус большую часть сезона в «Манчестер Сити» просидел на лавке запасных, поэтому по его игре в нападении возникали вопросы. Но опытный главный тренер желто-зеленых не испугался взять с собой молодых футболистов: Эвертона из «Гремио» и Давида Нереса из «Аякса».

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Как оказалось после, Тите не прогадал. Эвертон стал украшением команды, юным открытием турнира и тореадором, забившим три мяча в шести матчах. В результате 23-летний игрок был признан одним из лучших в составе.

Вторым опасением многих любителей футбола стала линия защиты «маленьких канареек». С опытом и игровым классом у этих футболистов все в порядке, но из-за возраста лидеры могли дать сбой в самый неожиданный момент. Самому титулованному игроку в мире Дани Алвесу уже 36 лет, Тьяго Силве, Филиппу Луису и Миранде — по 34. После тяжелого сезона оборона могла дрогнуть и не справиться с привычными скоростями на Копа Америка. Правда, и здесь Тите доказал обратное.

Дани Алвес вообще стал лучшим игроком на турнире и завоевал сороковой трофей в карьере: обводил по три игрока к ряду и наслаждался футболом, как и вся Бразилия. В своем возрасте он показал великолепную и качественную игру, выполняя роль латераля. Это пример того, как нужно действовать игроку на такой позиции:

Dani Alves is like fine wine. Gets better with age. #CopaAmerica pic.twitter.com/Kh9c0UR1b2 — Sports Extra (@AlexSportsExtra) 3 июля 2019 г.

Как бы странно это не звучало, но в сборной Бразилии искали футболиста, который станет выполнять миссию «ложной девятки». И это тоже осталось за капитаном сборной Бразилии. Все атаки и опасные моменты начинались с правой стороны, где царил Алвес. Бывало, что ему было скучно, и он шел забивать сам, как в матче против Перу (5:0): https://twitter.com/IanTandei/status/1142535364537671680

«Если будешь проживать свою жизнь согласно тому, что говорят другие, то это уже не твоя жизнь. Я похож на Пикассо. Кто может понять меня, тот любит меня. А тот, кто не может, в любом случае платит миллионы», — говорил про себя сам Алвес.

Возвращаясь к Жезусу, то необходимо все-таки отметить его вклад в победу бразильцев. Он наладил взаимосвязь с Роберто Фирмино и мощно провел плей-офф: реализовал пенальти с Парагваем, отдал голевую передачу и забил Аргентине, а также отметился победным голом в финале. Своими действиями после удаления в заключительном матче бразилец показал, что эмоциональный настрой у него просто запредельный.

Gabriel Jesъs, contra el VAR despuйs de ser expulsado. Literal. pic.twitter.com/9h85BeJpK7 — Diario Olй (@DiarioOle) 7 июля 2019 г.

Теперь Хосепу Гвардиоле стоит задуматься об истинном предназначении своего футболиста.

GABRIEL JESUS!!!! #Brazil respond immediately and retake the lead in the final! Arthur drove forward and slipped in Gabriel Jesus, who slotted home for a crucial goal right before half-time.



2-1. #BRAxPER #CopaAmerica pic.twitter.com/ZIm2h144PB — Joga Bonito (@Jasoninho10) 7 июля 2019 г.

На этом турнире Бразилия была разоблачителем мифов и предрассудков о ее нынешнем состоянии. «Пентакампеоны» попали в легкую группу, прошлись катком по Боливии (3:0) и Перу (5:0), отдохнули на Венесуэле и ворвались в четвертьфинал. Волнительно сыграли с Парагваем (5:4 по пенальти), превосходя их полностью по игре (25:6 по ударам), и, несмотря на судейские ошибки, уверенно прошли и компанию во главе с Лео Месси (2:0). «Селесао» пропустили только в финале и то с пенальти. Алиссон Беккер — еще одна звезда этого турнира и настоящий подарок для национальной команды.

В результате он стал лучшим вратарем своей команды и провел просто шикарный сезон, взяв Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и получив «Золотую перчатку» АПЛ, ЛЧ и Кубка Америки. Неужели бразилец главный претендент на «Золотой мяч» в этом году?

Сборная Бразилии Тите порадовала родные трибуны. Стала ли сборная сильнее с того матча против Бельгии — судить сложно. «Канариньо» взяли кубок Америки без Неймера, Марсело, Лукаса Моуры и Фабиньо. Тренер создал коллектив, который не зависит от громких имен, и научил игроков проходить любые повороты судьбы. Сегодня это команда выдающихся исполнителей, опытных мастеров своего дела и талантливых дебютантов. У них замечательное настоящее, и их определенно ждет светлое будущее.

Проделки «инков»

Неизвестные игроки, целеустремленный тренер и удивительный настрой — успехов от сборной Перу никто не ожидал. Команда стала главной сенсацией Копа Америка.

Провал «инков» на первом для них за последние 36 лет мундиале в 2018 году и невыход из группы были ожидаемыми. Хотя перуанцы проиграли будущим чемпионам мира с минимальным счетом и «огрызались» на протяжении всего матча. Этот боевой настрой сохранился у красно-белых до континентального первенства, и, может быть, причина такого удачного выступления на Копе заключается именно в нем.

К великому сожалению, «рохибланкос» попали в самую сильную группу на турнире. «Сухая» ничья против Венесуэлы, победа над аутсайдером Боливией (3:1) и разгромное поражение от Бразилии (0:5). После удручающей встречи с «селесао» команду Рикардо Гареки похоронили все, кто только мог. Перу было разобрано на части, как по игре, так и психологически. Ко всему прочему, травму получил лидер сборной и московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который все-таки успел забить один гол.

«Хочу, чтобы как можно скорее сделали операцию. Я даже не помню, в каком из моментов матча получил эту травму. Знаю только, что пару раз были болезненные удары по колену»,

– заявил нападающий.

В 1/4 финала следующий соперник «инков» Уругвай также всю встречу демонстрировал тотальное доминирование. Но здесь на помощь сборной Перу пришел VAR, отменивший три гола «селесте», и нереализованные моменты лидеров «чарруа». Национальным героем в тот вечер стал вратарь Педро Гальесе, парировавший удар Луиса Суареса. Несмотря на количество пропущенных голов, перуанец удивил многих своей реакцией и стал лучшим игроком в игре против сборной Уругвая, вытащив немало ударов, летевших в створ.

Дальше подопечные Гареки вошли во вкус и уже без помощи новых технологий смогли показать, что они из себя представляют. В полуфинале была разгромлена безынициативная Чили. Стоит отметить стопроцентную реализацию главных нападающих сборной Перу: три удара в створ ворот — три гола. Перуанцы ловили «ла роху» на своеобразной тики-таке, выглядевшей со стороны очень красиво.

А Гальесе вновь стал лучшим игроком матча, совершив семь сейвов, в том числе отразив пенальти на пятой компенсированной минуте.

Впервые за 44 года «инки» прошли в финал Копа Америки. Верить перуанским болельщикам оставалось только в лидера атаки Паоло Герреро, Эдисона Флореса и голкипера. Капитан «бело-красных» все же сумел забить с точки, но одного гола для победы оказалось слишком мало. Бразилия переигрывала своего оппонента по всем параметрам. Сборная Перу только и делала, что отбивалось от постоянных атак «селесао». И план Гареки по максимальному сужению пространства между линиями провалился. Поспешные удары с дальних дистанций говорили о неуверенности и страхе. И ведь у перуанцев было целых 25 минут до конца матча, чтобы исправить ситуацию, когда удалили Габриэля Жезуса, однако «канарейки» принялись «сушить» игру. Правда, «рохибланкос» все-таки можно похвалить: 21 отбор (с 33 попыток), 13 раз удалось пройти соперника на дриблинге, а Уругваю пришлось 25 раз нарушать правила. В целом перуанцы дали достойный бой бразильцам и выше этого результата прыгнуть не в состоянии. Попасть в финал на кубке Америки для Перу — это уже сродни победе.

Прогресс — налицо

Сборная, о которой можно говорить бесконечно. Команда, обгоняющая остальные по количеству известных игроков, в этот раз опять не дошла до финала, но без медалей не осталась.

Еще до начала турнира у многих болельщиков по всему миру уже были сомнения в том, что «альбиселесте» сумеет достойно проявить себя на бразильских полях. Эти сомнения могли подтвердиться, если бы не победа в последнем групповом туре над Катаром (2:0). Аргентинцы рисковали не выйти даже в плей-офф, так как игра подопечных Лионеля Скалони выглядела хуже, чем на прошедшем чемпионате мира: поражение от Колумбии (0:2) и ничья с Парагваем (1:1).

Проблемные зоны в игре аргентинцев, а именно линия защита и полузащиты, так и остались неисправленными. Николас Отаменди провел хороший сезон в «Сити», но не стал ключевым игроком обороны. А до роскошного нападения из Месси, Агуэро и новичка команды Лаутаро Мартинеса, о котором стоит упомянуть отдельно, просто не доходил мяч. Лео приходилось спускаться назад к Ло Чельсо и выполнять ко всему прочему роль диспетчера. В матче против темно-бордовых он только этим и занимался, собирая на себе всю оборону соперника прежде, чем отдать пас вперед своим партнерам:

При этом стоит отметить, как бесстрашно «десятка» сборной вступала в отбор и прессинг на чужой половине поля. Такого Месси в «Барселоне» не увидишь. Ему приходилось занимать место правого латераля и держать за собой всю бровку.

Сборная Аргентина опять не взяла на турнир Мауро Икарди, обосновав это тем, что он провел слабый сезон в «Интере». Но на замену ему или Гонсало Игуаину был найден 21-летний Лаутаро Мартинес из той же итальянской команды, который идеально вписался в игру «альбиселесте». Он стал лучшим игроком «гаучос», забив два мяча в четырех матчах, а за все время в сборной забил шесть мячей. Интересно, что большинство из них (4 из 6) забито с первого касания. И теперь можно сказать с уверенностью — это будущее сборной. Чего только стоит его шикарный гол в ворота Венесуэлы (2:0).

Новому тренеру Аргентины нужно отдать должное. Его критиковали и говорили о том, что он не соответствует уровню национальной команды, но Скалони не побоялся взять в состав молодых игроков вместо возрастных. Фанаты услышали о новом правом защитнике Хуане Фойте из «Тоттенхэма», который хоть и не всегда надежно играл в обороне, но старался и даже убрал ложным замахом Коутиньо.

Знакомый по выступлениям за «Зенит» Леандро Паредес тоже допускал много непозволительных ошибок на протяжении всего турнира, но в игре против Чили раскрылся как великолепный центральный полузащитник.

Руководству сборной Аргентины стоит задуматься о том, кого вернуть из того состава, который дошел на ЧМ до 1/8 финала. Федерико Фасио, Маркос Рохо, Эвер Банега, Максимильяно Меса, Кристиан Павон — все эти игроки, воспитанники аргентинских футбольных школ (одних из лучших в мире), могут снова прийти на помощь и вылечить болевые точки родной команды. Осталось только разобраться с вратарской позицией и ролью Пауло Дибалы. Он точно не заслужил место на скамейке запасных и в матче против «красных» подтвердил свой профессионализм блестящим голом.

Копа Америка 2019 показала, что «альбиселесте» способны играть в красивой и динамичный футбол. И во многом из-за судейских решений сборная Аргентины не смогла пройти триумфатора Бразилию и выйти в финал, так как в этой встрече не было назначено два явных пенальти.

«У бразильцев была игра рукой, грязные фолы, но не было чертовых пенальти, сегодня вечером судьи ни разу не использовали VAR. Невероятно! Все решения принимались в пользу соперника.

Надеюсь, КОНМЕБОЛ что-то сделает со всем этим. Хотя не думаю. Потому что Бразилия управляет всем»,

— сказал Месси.

Теперь капитана «гаучос» после его горячих слов в адрес КОНМЕБОЛа и организации турнира могут дисквалифицировать на два года:

«Я не пошел на церемонию награждения по многим причинам, не хочу быть частью этой коррупции, и все организовано так, чтобы победила Бразилия. Надеюсь, сборная Перу сумеет побороться в финале. К сожалению, я вижу, что все сделано для победы Бразилии, надеюсь в финале судьи и VAR не будут иметь к этому отношение».

Своей игрой на турнире Месси доказал, что он — часть команды, а не звезда, на которую работают все остальные, как было во времена Хорхе Сампаоли, и это значит, что новый тренер на правильном пути, на пути к былой славе «альбиселесте».

Крушение «ла рохи»

Действующий обладатель Кубка Америки, бесспорный фаворит этого розыгрыша — сборная Чили не смогла войти даже в тройку лидеров. Что же случилось с командой Рейнальдо Руэда?

Чилийцы с первого же матча решили показать, что приехали в Бразилию с намерением в третий раз подряд защитить титул чемпиона. Обыграв с разгромным счетом гостя Копы сборную Японии (4:0), «красные» неожиданно для всех уже в следующей встрече против Эквадора (2:1) начали испытывать серьезные проблемы, которые и стали главной причиной последующих неудач чилийской сборной.

В первую очередь нужно сказать о вратарской позиции. Голкипер Ариас имеет самую низкую оценку из всего состава сборной Чили. Свою ненадежность он демонстрировал на протяжении всего турнира, как в матче против «трехцветных»,

так и в полуфинале против Перу. Слабым местом у 31-летнего вратаря является то, что он довольно часто любит покидать свои ворота, независимо от значимости матча. Такие осечки игрок периодически допускает и в аргентинской лиге. Обычно это приводит к курьезным голам.

I'm not really sure what Gabriel Arias was thinking, but that is just terrible goalkeeping... 2-0 Peru, Chile must step up! #CopaAmerica #CHIPER pic.twitter.com/l8srirTFfD — #VALVERDEOUT (@MathiasAw1) 4 июля 2019 г.

После этого инцидента разгневанные фанаты стали угрожать семье Ариаса расправой, из-за чего ему пришлось даже удалить личную страничку в социальной сети.

И ведь совсем недавно за «ла роху» выступал один из лучших вратарей планеты Клаудио Браво, благодаря которому команда смогла взять Кубок Америки в 2016 году, переиграв в финале Аргентину.

За это выдающееся спасение на его родине ему хотели поставить памятник, после чего он был главным героем и в послематчевой серии пенальти, где отразил мяч от полузащитника Лукаса Бильи. Но забыв заслуги чилийского футболиста, руководство и сами игроки сделали все, чтобы Браво больше не появлялся в красной форме.

Сначала ему запретили тренироваться со своим личным тренером, а потом обвинили в том, что сборная не вышла на чемпионат мира 2018 по его вине.

«Я отказываюсь от вызова в сборную, хочу провести свободное время с семьей. Мне жаль, что меня вызвали в национальную команду, хотя я не хотел этого. Я отдал сборной годы, но не добился уважения», – цитирует Браво ВВС.

Правда, проблема сегодняшней сборной Чили не только во вратаре. Клаудио уже 36 лет, и это говорит лишь об одном — в Чили нет нового поколения футболистов. Средний возраст команды в этом году составил 30,3 года. Привезти на турнир абсолютно тот же коллектив, пусть и дважды ставший чемпионом, — главная ошибка Руэда. Футбол этой сборной всегда отличался эмоциональной составляющей, которая во многом помогала добиваться высоких результатов. Правильная агрессия, обращенная в особый настрой-формула успеха Хуана Антонио Пицци. Но сегодня все сошло на нет, возраст команды сковывает ее, у них уже не та скорость мышления и самой игры.

Матч против финалиста турнира Перу (0:3) оставил ощущение, что Чили вообще не было на поле. Игроки неохотно крыли удары, а защита в моменте с третьим забитым мячом была как будто заколдована.

Здесь сказалась и недооценка соперника, и отсутствие сил, которые были отданы Колумбии ради победы в четвертьфинале, и пассивность ключевых игроков сборной: Алекса Видаля и Алексиса Санчеса. Всю работу за команду делал Чарльз Арангис (3 голевых передачи, 7.8-одна из лучших оценок в составе), хотя и ему уже 30 лет.

Поражения от Уругвая и «инков», победа по пенальти над «кофейщиками» довели коллектив Рейналдо до эмоционального всплеска в поединке за третье место:

Here the full video:



Messi giving a very nasty stamp on the ankle to Medel from behind with ball far.



Medel reacting by trying to headbutting Messi.



Could be both yellow.



If ref has strict disciplinary policy, then it's ok to give both red cards pic.twitter.com/bb0hVzZDZ6 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 6 июля 2019 г.

Капитан — это душа команды. И, наверное, отчаяние в глазах Гари Меделя говорят о том, что чилийскому футболу требуются серьезные перемены.

Трагедия Уругвая

15 раз Уругвай становился лучшим на континенте. Но в последнее время «селесте» патологически не везет. Не повезло и в этот раз, хотя для триумфа было все, что нужно.

В последний раз уругвайцы поднимали Кубок Америки в 2011 году. С того времени в команде многое изменилось, ушли и пришли новые футболисты, но стиль игры оставался прежним.

Футбол, построенный на стремительных контратаках, в которых обязательно важное участие принимают фланговые подачи — Оскар Табарес не собирается ничего менять. Уважаемый 72-летний специалист привил сборной то, что называют эстетикой. Новое поколение игроков, воспитанное «мастером», радует болельщиков практически на каждом континентальном первенстве. Фернандо Муслера, Луис Суарес, ставший лучшим игроком на последнем победном турнире для «селесте», Эдинсон Кавани, Диего Годин — это костяк сегодняшней сборной, который из-за злого рока опять не привел национальную команду к финалу.

Уругвай дошел только до 1/8 финала, что стало настоящим шоком для всех фанатов «чарруа». Поразил всех соперник, остановивший подопечных Табареса. Видимо, в тот вечер везение было на стороне «инков», иначе как еще объяснить такой исход поединка. Ни один мяч, забитый в ворота Тибо Гальесе, в итоге не засчитали. Оборона в составе капитана Година и Хименеса действовала выше всяких похвал. Центрбеки чистили все подходы лидеров сборной Перу. Атаки уругвайцев через фланг, разрезающие передачи Родриго Бентанкура – заканчивались мощными ударами в створ ворот и выше них. Также применялись излюбленные главным тренером лонгболлы. «Селесте» полностью контролировали игру (12:3 по ударам, 3:0 в створ) и по обводкам (12:7), верховым мячам и перехватам (12:7). Атакующая связка двух уругвайцев (101 гол на двоих) растягивала защиту соперника и пробиралась на ударные позиции. Так, например, Кавани просто каким-то чудом промахнулся с пяти метров. Поэтому к самой сборной есть только одна претензия — это реализация своих моментов.

На Кубке Америки конкуренция достаточно высока, и любой удар может стать определяющим. В матче против Чили (1:0) на групповой стадии они били точечно по цели. Попыток пробить выше ворот у «чарруа» было предостаточно, и понять горечь Суареса, который провел замечательный матч и даже забил гол, но не забил роковой пенальти, можно. Футбол сыграл с Уругваем злую шутку, оставив за бортом фаворита Копы-2019.

Luis Suбrez is devastated!



It was his penalty miss that has seen Peru through to the #CopaAmerica Semi Final! pic.twitter.com/Z294HGUGOj — Premier Sports (@PremierSportsTV) 29 июня 2019 г.

Оскар Табарес создал одну из самых сильных южноамериканских сборных: талантливый вратарь, непроходимая оборона, энергичный центр и ударное нападение. Взаимодействие линий на скоростных атаках и победный настрой на каждый матч — это Уругвай, который еще покажет себя в следующем году, ведь невезение обычно временно.

Копа Америка 2019 в Бразилии надолго запомнится всем халатным отношением принимающей стороны к организации турнира. Но это уже в прошлом, впереди 2020 год, в котором лучшие сборные континента опять сойдутся для того, чтобы узнать нового чемпиона.

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