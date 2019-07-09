«Начали угорать»: Глушакова высмеяли за жалобу в СК на жену

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, уладив проблемы с футбольной карьерой, продолжает отстаивать свою позицию относительно спорных семейных моментов в суде.

Новоиспеченный полузащитник «Ахмата» написал на бывшую супругу Дарью заявление в Следственный комитет.

Футболист преследует следующие цели: получить разрешение видеться с их общими детьми (у пары растут две дочери) и пролить свет на ситуацию с якобы имевшим место подлогом документов, в котором Денис обвиняет свою жену.

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По словам Алисы Образцовой, адвоката Дарьи Глушаковой, сторона игрока выдвигает обвинения в подлоге из-за спорной квалификации психолога, участвовавшего в разбирательствах по поводу опекунства над детьми. Видимо, предполагается, что Дарья могла как-то подделать документы врача, чтобы тот получил право делать экспертизу, хотя на самом деле не является профессионалом и мог допустить ошибку. Напомним, суд в итоге решил оставить детей с матерью.

«Денис сделал доводы, что у специалиста, который проводил психологическую экспертизу детей, нет образования. Но все необходимые документы к заключению были приложены: свидетельства о повышении квалификации, дипломы государственного образца. Это надлежащий пакет документов, чтобы специалист мог делать заключение. Посмотрим, какое решение примет Следственный комитет», — приводит слова Образцовой Sport24.

Подробности дела с другой точки зрения рассказала адвокат Глушакова Марина Дубровская. По ее словам, Денис подал исковое заявление не столько из-за психолога, сколько по причине того, что Дарья препятствует общению отца с детьми.

«Адвокатами Дарьи в подтверждение такой позиции были представлены документы с приложением подложного заключения специалиста в целях получения незаконного решения. Дети были обследованы психологом без высшего психологического образования. Все это может быть квалифицировано как фальсификация доказательств, а это уголовная статья ч.1 ст. 303 УК РФ»,

— цитирует Super представителя защиты спортсмена.

На высказывание Дубровской тут же отреагировал Сергей Жорин, который является наряду с Образцовой одним из адвокатов бывшей супруги полузащитника «Ахмата». Он с иронией прокомментировал новость о подаче футболистом заявления на экс-жену в Следственный комитет, сравнив спортсмена с «мышью, лезущей на кактус».

«Это какая-то юмористическая выходка... Если даже предположить, что человек, который подписал лингвистическое исследование, не обладает каким-то нужным образованием или навыками, то последствием будет разве что признание этого доказательства недопустимым.

Если же исследование подписано, например, министром здравоохранения, а подписал не министр, то да, тогда можно говорить о подделке», — приводит слова Жорина «Чемпионат.com».

Адвокат также сообщил, что 9 июля будет рассматриваться порядок общения с детьми, но футболисту якобы и так никто не запрещает с ними встречаться.

«В деле никаких подделок подписей быть не может. Думаю, Денис просто готовит информационный фон перед апелляцией, которая будет 16-го числа. Это попытка повлиять на исход дела. Попытка не очень продуманная. Он как в шутке про мышей: плачет и колется, но не перестает лезть на кактус. Денис придумывает выходки, которые не просто ему не помогают, а выставляют его посмешищем», — заключил адвокат.

Сам же факт обвинений вызвал у стороны Глушаковой желание «угорать»,

передает «СЭ».

Стоит отметить, что бракоразводный процесс между Глушаковыми, вызвавший большой резонанс в СМИ, длится уже с осени 2018 года. Инициатором официального разрыва стал сам футболист: Денис обвинял Дарью в изменах, на что девушка также выдвигала упреки в неверности, жалуясь на то, что футболист якобы избивал ее.

В результате основной части заседаний суд принял решение оставить общих дочерей с матерью и обязал футболиста выплачивать в качестве алиментов 1/3 всех доходов (на содержание детей) и 100 тыс. рублей на жизнь супруге до тех пор, пока младшая дочь не достигнет совершеннолетия. Стороне Глушакова такие условия расторжения брака пришлись не по душе — была подана апелляция. Футболист настаивает на фиксированной сумме алиментов — 300 тыс. рублей в месяц.

Вдобавок ко всему, адвокаты игрока обнаружили ошибки в протоколе заседания в Никулинском суде, который и определял размер алиментов. По этой причине дело возвратили в районный суд.