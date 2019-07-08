Пример для русских: как Зинченко сумел покорить Англию

Из грязи в князи

Карьера Александра Зинченко со стороны больше похожа на сценарий фильма о том, как простой человек сумел подняться из нищеты и достичь высот и того материального достатка, о которых мог только мечтать. С большим футболом украинец познакомился в восьмилетнем возрасте, начав выступать за детско-юношескую спортивную школу «Карпатии» из родного Радомышле, в составе которой регулярно становился победителем областных соревнований. В 2008 году Зинченко получил предложение от донецкого «Шахтера», но только не в основную команду, а в фарм-клуб — «Монолит» из Ильичевска. Спустя год украинец все же перешел в молодежный состав «горняков», где даже дорос до роли капитана команды.

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В Донецке же Зинченко получил свой первый вызов в юниорскую сборную Украины и заинтересовал своими выступлениями несколько российских клубов. Одним из них был казанский «Рубин», но дальше разговоров дело не продвинулось.

В 2014 году Александр переехал в Россию и уже не имел контрактных обязательств с донецкой командой. Чтобы держать себя в форме, украинец играл в любительской Митинской футбольной лиге, выступая за московский «Метеор». В этот период агенты игрока активно искали своему клиенту новый клуб, после чего им удалось найти вариант с трансфером в «Уфу».

В уфимском клубе, комментируя переход Зинченко, говорили, что в структуре «Шахтера» тот получал «сущие копейки, как тракторист из сельской местности». В «Уфе» же украинский защитник быстро смог завоевать место в основе.

За один сезон он провел 33 матча, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи, а также был признан лучшим игроком одного из месяцев по мнению болельщиков. Зинченко даже предлагали оформить российское гражданство, однако игрок настоял на сохранении статуса украинца, надеясь на вызов в свою родную сборную.

За нее он, кстати, успел дебютировать уже в октябре 2015 года, выйдя на 88-й минуте отборочного матча чемпионата Европы против Испании, но своей команде помочь не сумел: подопечные Михаила Фоменко уступили с минимальным счетом 0:1, пропустив в середине первого тайма.

Заслужил доверие Гвардиолы

По итогам сезона-2015/16 в СМИ активно распространялись слухи о переезде Зинченко в Англию, а в июле они были подтверждены уже официально — украинский защитник стали игроком «Манчестер Сити». Правда, лишь на время.

Найти место в составе при огромном подборе игроков у «горожан» для Зинченко не удалось, и он был отправлен в аренду на весь сезон в нидерландский ПСВ.

Период, проведенный в Эйндховене, стал для Александра худшим в его карьере. Ему удалось провести лишь 12 матчей в Эредивизи, после чего между футболистом и тогдашним главным тренером красно-белых Филлипом Коку произошел конфликт, и Зинченко был отправлен в дубль.

Следующий сезон украинец начал уже в составе «Сити», дебютировав в конце октября 2017 года в 1/8 финала Кубка английской лиги против «Вулверхэмптона». Зинченко сыграл весь матч и помог «горожанам» пройти в четвертьфинал по итогам серии пенальти. Своей игрой Александр сумел убедить Хосепа Гвардиолу, и тот стал подтягивать украинского защитника к основе, хотя футболист и проводил большую часть времени на скамейке запасных.

Несмотря на это, Зинченко принял участие в восьми встречах и вместе с «Сити» стал чемпионом Англии.

Однако на первые полосы газет украинец вышел не из-за футбольных навыков. Во время церемонии награждения в сезоне-2017/18 Александр праздновал триумф настолько активно, что случайно столкнул кубок АПЛ с постамента. Трофей не пострадал, однако Зинченко в тот момент пришлось серьезно задуматься над своим будущим на «Этихаде».

«Когда кубок упал, честно, подумал, что уже больше не выйду в футболке «Манчестер Сити», — говорил он.

Опасения украинца оказались напрасны, и в следующем сезоне он уже стал твердым игроком основы. Случилось это, правда, вынужденно. Тогда место основного левого защитника «Сити» занимал Бенжамен Менди, однако француз столкнулся с чередой травм, и Зинченко пришлось его заменять. В итоге к середине сезона проблемную позицию украинец застолбил за собой и отблагодарил Гвардиолу за доверие тремя голами в трех матчах, поразив ворота «Саутгемптона» и дважды — «Челси».

Самый удачный отрезок Александра выдался на февраль 2019 года, а прогресс футболиста, еще недавно игравшего в любительской лиге Москвы, оценили даже фанаты «Манчестера», признавшие украинца лучшим игроком месяца.

В итоге «Сити» сумел устоять перед сумасшедшим темпом, заданным в лиге «Ливерпулем», и во второй раз подряд выиграл чемпионат Англии.

На фоне успеха небесно-голубые подписали с Зинченко новый долгосрочный контракт до 2024 года.

«Трудно рассказать, насколько я рад заключению контракта. Этот клуб предоставляет игрокам все, что им нужно для развития. Это честь для меня остаться в клубе еще на пять лет. Этот сезон показал, что мы созданы для успеха. Было великолепно играть в таком историческом сезоне, я никогда этого не забуду. Сейчас я полностью сосредоточен на следующих сезонах. Знаю, что нас еще ждут хорошие времена», — прокомментировал подписание нового соглашения украинец.

Вместе с контрактом Зинченко приобрел и новый игровой номер, сменив 35-й на 11-й. Ранее игровую майку с «барабанными палочками» в составе «Ман Сити» носили бразилец Элано, карьера которого на «Этихаде» не задалась, обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней девушки Адам Джонсон, а также сербский защитник Александр Коларов, который один отличный матч за «горожан» чередовал с тремя неудачными. Возможно, именно Зинченко предстоит взять на себя роль игрока, который прервет проклятье 11-го номера.

В чем секрет успеха?

Александру Зинченко крайне повезло попасть в команду, которую тренирует Хосеп Гвардиола. Методы и подход к делу одного из самых титулованных тренеров мира известны каждому, а команды, которым руководит 48-летний испанский специалист, в большинстве своем пропагандируют тотальный и ультраатакующий футбол. Зинченко в схемы Пепа вписывается практически идеально.

21-й век в мировом футболе характеризуется развитием крайних защитников как игроков, которые занимаются не только обороной, но и отвечают за нападение, помогая вингерам и создавая большую плотность на чужой половине поля. Зинченко в свою очередь еще с начала карьеры отличался именно атакующими действиями и нередко играл на позиции нападающего.

После нескольких месяцев «обучения» у Гвардиолы украинец сумел развить не только свои атакующие навыки, но и умение широко видеть поле и свободное пространство. В «Сити» он зачастую действует в роли ложного фулбека, размещаясь в полуфланге второй линии атаки, позволяя атакующим полузащитникам продвинуться к чужой штрафной площади и занять там максимум пространства.

Единственное, в чем Зинченко явно не преуспевает, так это в своих прямых обязанностях: при игре в обороне.

Украинец является одним из худших в составе «Манчестер Сити» по количеству проигранных единоборств 1 в 1.

В связи с этим позиция левого защитника остается одной из проблемных у Гвардиолы. В какой-то момент испанец даже хотел усилить команду игроком «Лестер Сити» Беном Чилвеллом, поняв, что у украинца на данный момент нет толковой замены — Менди большинство времени проводит в лазарете, а других фланговых левых защитников в команде не имеется.

Интересно, что в этом амплуа Гвардиола пробовал и Фабиана Делфа, однако англичанин Пепа не впечатлил, и «горожане», вероятнее всего, с 29-летним защитником расстанутся уже в этом межсезонье: на игрока претендует «Эвертон», готовый заплатить за него £16 млн. В случае ухода Делфа позиция Зинченко в основе «Ман Сити» только укрепится.

В талант украинца, несмотря на его проблемы при игре в отборе, верит и сам Гвардиола. Причем верит так же сильно, как и в фарт Александра.

За весь период, проведенный в составе небесно-голубых, Зинченко в общей сложности сыграл 43 матча. Интересно, что все 36 встреч, которые украинец провел в рамках АПЛ, Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка английской лиги, «Сити» выиграли. Вместе с «Манчестером» Александр проигрывал лишь однажды — в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, когда «Сити» уступил «Базелю» со счетом 1:2, но при этом по сумме двух встреч (5:2) прошел в четвертьфинал.

Что же до России?

На фоне успеха Зинченко, поигравшего совсем немного в России, справедливо возникает вопрос о том, почему подобного карьерного роста нет у российских футболистов. Только после успешного чемпионата Европы 2008 года произошел массовый отток россиян в топовые лиги и, в частности, в Англию. В последние же годы за границу уезжают лишь единицы, — и тем не удается добиться больших успехов.

Летом прошлого года, когда сборная России на чемпионате мира дошла до четвертьфинала, сенсационно одолев Испанию, из РПЛ уехал только Александр Головин, хотя многие надеялись на повторение сценария 2008-го. Причем у того же Головина в «Монако» дела идут не самым лучшим образом, и, хоть 23-летний хавбек выступает на приличном уровне и получает в свой адрес множество хвалебных отзывов со стороны многих французских экспертов, на фоне командных провалов все это пропадает из виду.

Возможно, Александр даже жалеет, что предпочел «Монако» предложению от лондонского «Челси».

Однако в данном случае рассуждать не приходится, ведь это единичный случай. По слухам, предложения из Англии имели Артем Дзюба и Федор Смолов. Капитан сборной России и сам неоднократно признавался в своем желании попробовать свои силы в АПЛ, однако на 30-летнего форварда из топовых клубов Туманного Альбиона так никто и не вышел, а бороться за сохранение прописки в чемпионате Англии с середняками Артем, вероятно, не готов, осознавая, что при этом может сильно потерять в деньгах.

В случае же со Смоловым «Вест Хэм Юнайтед», маячивший перед российским нападающим еще до мундиаля, явно отказался от идеи трансфера после того, как Федор показал провальное выступление на мировом первенстве.

Тех, кто всерьез может рассчитывать на вызов в Европу сейчас, можно сосчитать на пальцах одной руки: братья Миранчуки из «Локомотива», Роман Зобнин из «Спартака» и, пожалуй, форвард ЦСКА Федор Чалов. Однако конкретных предложений молодым россиянам так и не поступает.

Связано это может быть с несколькими факторами. Во-первых, российские клубы на международном уровне уже давно не добиваются высоких результатов, что в свою очередь считается у европейских грандов одним из важнейших критериев. Во-вторых, иностранцы относятся к россиянам весьма скептически. Об этом говорил даже известный американский комментатор Джон Брэдли, отметивший отрицательную тенденцию, в рамках которой отечественные футболисты, покидая страну, не добиваются успехов в своем новом клубе. Возразить этому мог бы Андрей Аршавин, но и он с лондонским «Арсеналом» не выиграл ничего, хотя и был любимцем британской публики и Арсена Венгера. Это, к слову, заметно и по минимальному количеству легионеров, переходящих из чемпионата России на Запад. В-третьих, весомым фактором является и уровень зарплат в РПЛ по сравнению с европейскими лигами, входящими в топ-4.

В российском клубе доход футболиста доходит до нескольких миллионов евро в год, за границей же такие деньги получают в основном звездные иностранцы.

В данном случае играют роль не только финансовые аппетиты игроков, но и желание их агентов заработать немалые суммы на трансферах своих клиентов. Возможно, когда-нибудь и наступит период, когда россияне будут массово уезжать за границу, но пока что об этом предметно говорить, к сожалению, не приходится, несмотря на их многочисленные слова о желании поиграть в топ-клубах Европы.

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