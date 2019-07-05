Без трансферов и опыта: какие ужасы ждут Лэмпарда в «Челси»

Проклятье Абрамовича

4 июля лондонский «Челси» объявил имя нового главного тренера. Им стал легендарный полузащитник «синих» Фрэнк Лэмпард, ранее возглавлявший «Дерби Каунти». На данном посту 41-летний специалист сменил Маурицио Сарри, ушедшего в туринский «Ювентус», и стал первым англичанином на тренерском мостике лондонского клуба за все время правления там Романа Абрамовича.

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«Сердце «Челси», диспетчер «Челси», — так кличут своего любимца болельщики «синих». Понимая, какие статус и авторитет имеет Лэмпард в клубе, Абрамович, по информации The Times, пообещал ему предоставить как минимум два года работы на посту главного тренера.

В частности, как утверждает источник, владелец «Челси» не будет увольнять Лэмпса даже при неудовлетворительных результатах.

С одной стороны, данное обещание должно немного снять груз ответственности с плеч тренера, что, в свою очередь, поможет максимально сконцентрироваться на делах команды. С другой — политика Абрамовича за весь его период работы в лондонском клубе заставляет задуматься об обратном.

Купив «Челси» в 2003 году, российский бизнесмен успел поработать с 16-ю специалистами, занимавшими как должность главного тренера команды, так и действовавшими в роли исполняющих обязанности наставника. В первый же сезон Абрамович уволил Клаудио Раньери, пригласив Жозе Моуринью. Данное решение было оправдано, ведь португалец, громко заявив о себе после триумфа в Лиге чемпионов с «Порту», дважды подряд приводил «Челси» к золотым медалям АПЛ, попутно захватив Кубок Англии, Суперкубок страны, а также два Кубка английской лиги. Однако превосходства на национальном уровне Абрамовичу оказалось недостаточно — владелец желал побед и в Лиге чемпионов.

Наиболее близок к заветной цели был Авраам Грант, но в драматичном финале в московских «Лужниках» «синие» уступили «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. С тех пор Абрамович успел сменить пятерых тренеров: Луиса Фелипе Сколари, Рэя Уилкинса, Гуса Худдинка, Карло Анчелотти и Андре Виллаш-Боаша. Все они держали «Челси» на высоких позициях в Англии, но не в Европе.

Долгожданного и исторического успеха удалось добиться только с Роберто ди Маттео, исполнявшим тогда обязанности главного тренера.

Итальянцу удалось построить лондонской команде супер-оборонительный футбол, с которым не справились ни «Наполи», ни «Бенфика», ни даже «Барселона» с «Баварией». Однако запас удачи в один момент иссяк, и карьера ди Маттео в «Челси» резко пошла на спад, после чего с ним оперативно попрощались.

На период поиска нового тренера Абрамович позвал в Лондон Рафаэля Бенитеса, имевшего огромный опыт работы в Англии. Однако испанец на тренерском мостике также не задержался — ему изначально поставили условие, согласно которому он покинет клуб по окончании сезона-2012/13.

Сменил Бенитеса Моуринью. Вернувшись в «Челси», Жозе сумел вновь поднять клуб на вершину, выиграв Премьер-лигу и Кубок лиги, однако в ставшей уже родной команде «Особенный» проработал недолго. Моуринью был вскоре уволен, а сам португалец позднее обвинил «Челси» в предательстве и ушел в «Манчестер Юнайтед». И тогда «синие» в очередной раз столкнулись с проблемой поиска нового наставника. В течение года пост главного тренера занимали Стив Холланд и Хиддинк, а на смену им был найден Антонио Конте, ранее возглавлявший «Ювентус» и сборную Италии.

Большой опыт молодого специалиста помог «Челси» взять еще один чемпионский титул и Кубок Англии, однако отсутствие успехов на международном уровне заставило руководство клуба расстаться с итальянцем.

Преемником Конте стал его соотечественник Маурицио Сарри, сделавший себе имя во время работы с «Наполи». Однако с самого начала кандидатура Сарри была воспринята поклонниками лондонцев скептически: ранее 60-летний специалист не выиграл ничего, хотя его тренерская карьера составляла к тому моменту почти 20 лет. Именно в «Челси» Сарри удалось прервать свою печальную серию, выиграв Лигу Европы. Впрочем, триумф во втором по значимости клубном турнире континента не помог итальянцу, и он ушел в «Юве».

Осознавая, какие именитые специалисты в свое время руководили «Челси», Лэмпарду будет весьма проблематично справиться с давлением, надеясь на терпение Абрамовича.

Отсутствие опыта

Несмотря на обещания со стороны российского бизнесмена, а также репутацию Лэмпарда, сложная политика Абрамовича по управлению клубом прямым образом будет влиять на карьеру 41-летнего англичанина на «Стэмфорд Бридж». Мировой футбол знает не один десяток историй, когда на футбольном поле игрок добивался многого и завоевывал огромное количество трофеев, но при этом проваливался на тренерском мостике.

Чаще всего, окончив карьеру футболиста, многие из тех, кто имеет желание стать тренером, начинают с малого: проходят курсы, нанимаются ассистентами в разные команды, затем возглавляют «маленькие» клубы, а только потом, в зависимости от своих результатов и, возможно, тренерского таланта, получают предложения от грандов.

Ситуация с Лэмпардом же несколько иная. Он отошел от стандартной схемы и сразу начал с третьего пункта.

Летом 2018 года Лэмпард возглавил «Дерби Каунти», выступающий в Чемпионшипе — во втором по силе дивизионе Англии. В свой дебютный сезон англичанин сумел довести «баранов» до шестого места в турнирной таблице лиги, которое давало право побороться за выход в АПЛ. В полуфинале плей-офф Чемпионшипа «Дерби» обыграл «Лидс Юнайтед» (4:3 по сумме двух встреч), но в финале уступил «Астон Вилле» — 1:2.

Для «Дерби Каунти» этот результат стал лучшим с момента, когда клуб вылетел из Премьер-лиги, став по итогам сезона-2007/08 худшим за всю историю первенства, набрав в 38 матчах всего лишь 11 очков.

Невозможность усиления

«Я безмерно горд вернуться в «Челси» в роли главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и пути, который мы прошли вместе. Я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я пришел сюда, чтобы усердно работать и в будущем принести клубу успех. Не могу дождаться начала работы», — сказал Лэмпард после своего назначения на должность главного тренера «синих».

Однако на пути к успеху наставнику «Челси» предстоит столкнуться с большой проблемой. В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на лондонцев запрет на оформление трансферов в течение двух ближайших лет.

В частности, руководство ФИФА за последние три года провело масштабное расследование по 90 переходам молодых игроков в структуру «синих» и выявила 29 грубых нарушений. Помимо трансферного бана, «Челси» также был оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков. И если денежная компенсация для лондонцев не является проблемой, то запрет на подписание новых игроков — очень даже. В ФИФА настроены крайне серьезно и просьбу англичан отложить наказание отклонили. Апелляция «Челси» на данный момент еще рассматривается, но погоды не делает.

Единственное, на что сейчас может рассчитывать Фрэнк Лэмпард, — игроки, которые вернутся к новому сезону из аренды.

Всего таких числятся 22 футболиста, однако тех, кто реально может претендовать на место в основном составе, можно пересчитать по пальцам одной руки. Потому большинство вернувшихся из аренды игроков может улучшить лишь глубину состава, а не его качество.

Особый удар по состоянию команды нанес уход лидера «Челси» Эдена Азара, который в начале июня подписал контракт с мадридским «Реалом». И хотя, несмотря на трансферный бан, лондонцы сумели приобрести хавбека «сливочных» Матео Ковачича, соглашение с которым было заключено еще перед наказанием от ФИФА, заменить бельгийского вингера Лэмпарду, по сути, некем.

В связи с этим новому главному тренеру «Челси» приходится надеяться лишь на несколько вариантов: ждать удовлетворения апелляции в ФИФА, найти талант в академии или же перестроить игровую схему таким образом, чтобы не заметить потери лидеров.

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