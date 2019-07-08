Свобода слова? Агент Медведевой об оскорблении Путина

Менеджер серебряной медалистки Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой Леван Матуа дал оценку инциденту, случившемуся на грузинском телевидении.

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Вечером 7 июля журналист Георгий Габуния в эфире своей телепередачи «Постскриптум» на телеканале «Рустави 2» начал выпуск об антироссийских акциях протестов, которые продолжаются в Тбилиси, с нецензурного обращения к президенту России Владимиру Путину. Габуния также грубо высказался в адрес матери и отца российского президента и российских граждан. После скандального монолога у здания телекомпании начался митинг протеста граждан, осудивших журналиста и потребовавших его увольнения. «Рустави 2» даже пришлось приостановить работу.

Матуа также осудил поступок Габунии, заметив, что сам долго не мог поверить в происходящее.

«Мне очень жаль, что глупейший поступок ведущего «Рустави 2», который осуждает вся Грузия, станет инструментом очередной пропаганды против моей родной страны. Я видел это в прямом эфире и долго не мог поверить, что смотрю прайм-тайм «Рустави 2», — написал спортивный агент на своей странице в Facebook.

Матуа также попытался разобраться в случившемся и объяснить подписчикам, как ситуация выглядела на самом деле. По его словам, многие в России не верят, что данный поступок не был согласован с руководством канала или страны, «но это правда». Он отметил, что в Грузии есть свобода слова, а «Рустави 2» — лучший канал страны, где ведущие ни с кем не согласовывают свою позицию.

У Георгия Габуния случилось помутнение. Но лишь у него. С таким быдло-подходом согласны только идиоты в Грузии.

А идиоты есть везде. Большинство, конечно, возмущено, в том числе и руководство самого канала. Он имеет полное право аргументированно осуждать политику и политиков как Грузии, так и России, Албании, Кокосовых островов, Азад Джамму и Кашмира.

Он журналист, и имеет право на свою точку зрения. Но оскорблять чьих-то родителей в эфире — отвратительно. Как бы ты к человеку не относился. В мире немало идиотов, которые меня раздражают, но их родители мне ничего не сделали. Я даже родителям Гитлера желаю покоиться с миром»,

— уверен Матуа.

Подводя итог, спортивный деятель попросил не делать выводы о грузинском народе по поступку одного человека.

«К сожалению, многие в России считают это провокацией со стороны всей Грузии, но это не более, чем помутнение одного человека. На российских телеканалах тоже немало людей, не дружащих с головой. Нам впаривали много дичи (распятие мальчика в Славянске и т.д.), которое можно приравнять к поступку Габунии. Хочу пожелать всем мира и трезвой головы. Никто и ничто не должно заставлять ругаться хороших людей с хорошими людьми», — делится своей позицией Матуа.

Стоит отметить, что агент Медведевой и раньше высказывался в социальных сетях о происходящих в грузинской столице волнениях.

«Листаю ленту в соцсетях и обнимаю каждого русского человека, который пишет теплые слова о Грузии», — писал Матуа. Он отмечал, что в 2008-м жертвами пропаганды стали даже его друзья.

«Я терпел. Молчал. Сидел дома. Но я счастлив, что спустя 11 лет мне не нужно сидеть дома, и почти каждый мой знакомый понимает реальность. Давайте дружить, несмотря ни на что! И выкиньте, пожалуйста, телевизор в окно. Всем мира!» — призывал агент фигуристки.

Протесты в Грузии начались 20 июня после выступления депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. Оппозицию возмутило, что чиновника из России посадили на место грузинского спикера.

Со временем акции вылились в массовые беспорядки в Тбилиси, а недавно избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили в Facebook опубликовала провокационный пост, в котором назвала Россию «врагом и оккупантом». 23 июня к протестам присоединились и спортсмены: футболисты клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в майках с надписями о том, что Россия оккупировала часть их страны.

В ответ на эти действия президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских компаний авиасообщения с Грузией с 8 июля и обязал до этого времени обеспечить возврат на родину российских туристов, находящихся на территории Грузии.

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