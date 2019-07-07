Никаких поблажек: Тутберидзе всерьез взялась за Загитову

Спустя более чем месяц молчания стали известны подробности будущего российской фигуристки Алины Загитовой и ее планов на следующий сезон. Хореограф олимпийской чемпионки Пхенчхана Даниил Глейхенгауз в своем инстаграме сообщил, что 17-летней спортсменке поставлена новая произвольная программа.

«Наконец-то закончили. Новая произвольная программа. Клеопатра. Музыка: Питер Гэбриэл — «The Feelings Begin», Морис Жарр — увертюра «Lawrence d'Arabie», Хатир Хичам — «Ramses», — написал хореограф.

Уже в начале сентября Загитову ждут контрольные прокаты, после чего стартует полноценный сезон. Так, в ноябре действующая чемпионка мира выступит на этапе Гран-при во французском Гренобле, а к концу осени отправится в Саппоро на японский этап Гран-при. Однако несмотря на то, что до первых официальных соревнований в запасе Загитовой имеется чуть более трех месяцев, подготовительный этап проходит уже сейчас и находится в самом разгаре.

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Из-за плотного графика спортсменка уже не может позволить себе вовсю оторваться на досуге. В частности, Загитова не смогла приехать на Московский международный фестиваль «Сабантуй-2019», который состоялся 6 июля в столичном музее-заповеднике «Коломенское». Организаторы мероприятия анонсировали фигуристку в качестве одного из главных гостей фестиваля, однако уже во время праздника ведущие сообщили, что Загитова не явится из-за того, что ее не отпустили с тренировки.

«Алина Загитова должна была быть на майдане со своей японской собакой породы Масару, которую ей подарили, но она не смогла. Она на тренировках и не успела вернуться. Давайте поаплодируем ей, нашей чемпионке. А грамоту передадим ей в ближайшие дни»,

– сообщили на фестивале.

Фестиваль «Сабантуй» проводится ежегодно и является народным татарским и башкирским праздником. Загитова родилась в Ижевске, а потому уже не первый раз получает приглашение со стороны организаторов мероприятия. Так, фигуристка выступила на празднике в 2018 году, когда со сцены говорила о «силе татарской нации».

«Огромное спасибо всем, кто за меня болел на Олимпийских играх и на протяжении всей моей спортивной карьеры. Я рада здесь находиться. Все, что я выиграла, все награды, которые я заслужила – в этом мне помогли Всевышний, тренеры и, конечно же, родители», — говорила Загитова на фестивале «Сабантуй-2018».

Сейчас же у фигуристки на первом месте стоит подготовка к новому сезону, и это не мудрено. В прошлом соревновательном году Загитова наконец заняла пустевшую нишу мирового первенства и стала чемпионкой мира, завоевав золото в японской Сайтаме. Несмотря на долгожданный успех, путь к нему по ходу сезона выдался неоднозначным: россиянка выиграла два этапа Гран-при, но уступила японке Рике Кихире в финале, а на чемпионате России и вовсе заняла только пятое место, пробившись на первенство Европы. В Минске Алина также осталась без победы, вследствие своих же ошибок упустив золото, которое забрала ее соотечественница Софья Самодурова.

Череда неудач повлекла за собой волну критики в адрес подопечной Этери Тутберидзе, а ряд экспертов и вовсе выразил мнение, что олимпийская чемпионка начала не справляться с высокими физическими нагрузками. Понимала это и сама Загитова, едва не отказавшаяся от поездки в Сайтаму.

Продолжающийся до сих пор период межсезонья на снижение разговоров относительно будущего 17-летней россиянки не повлиял. Наоборот — спровоцировал еще больше различных слухов, среди которых выделялась одна мысль о том, что фигуристка раздумывает о постепенном завершении карьеры.

Особенно громкими разговоры об этом стали к концу июня: Загитова отправлению в Москву, в «Хрустальный», предпочитала разъезды по Японии, где регулярно участвовала в ледовых шоу Fantasy On Ice и Dreams On Ice. Вместе с этим никакой информации о том, готовит ли спортсменка новые номера и программы к очередному сезону, не поступало. Теперь же напряжение частично снял Глейхенгауз, подтвердивший, что Загитова в новом сезоне выступит. Однако вопросов от этого меньше не стало.

Одним и уже изрядно надоевшим самой Загитовой и Тутберидзе является боевой арсенал фигуристки. А точнее — пополнится ли он четверными прыжками.

Тройной аксель 17-летняя олимпийская чемпионка не прыгает, а конкуренция в женском одиночном катании возрастает едва ли не каждый месяц. С этого года на взрослый уровень выходят партнерши Загитовой по «Хрустальному» Анна Щербакова и Александра Трусова с четверными лутцами, а также Алена Косторная с «трикселем». По одной только базе Алина рискует заметно уступить своим младшим соотечественницам, которые чемпионате России в Саранске заняли весь пьедестал. Чтобы соответствовать им, олимпийская чемпионка должна включить в программу более тяжелые и дорогие по базовой системе оценок элементы. Случится ли это — главная загадка межсезонья.

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