«Зря удалил, пенальти не дал»: судья возмутил «Зенит»

«Зенит» и «Локомотив» устроили, пожалуй, лучшую рекламу наступающему сезону Российской премьер-лиги, который стартует 12 июля, и выдали огненный матч за Олимп Суперкубок страны.

Счет был открыт уже на шестой минуте Федором Смоловым, а затем Сердар Азмун забил два красивейших мяча и вывел сине-бело-голубых вперед.

Казалось, что действующий чемпион России своего уже не упустит, и легенда питерцев Владислав Радимов даже написал в твиттере ироничный пост о том, что Педро Роша обошелся «Спартаку» дороже, чем Азмун — «Зениту», но за десять минут до конца основного времени все перевернулось.

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Алексей Миранчук оформил дубль и вновь обеспечил «Локомотиву» преимущество, в то время как Сергей Семак уже заменил «иранского Месси», и вести атаку питерцев вперед было некому.

К тому же в концовке за опасную игру был удален полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. Так встреча и завершилась – со счетом 3:2.

После встречи игроки «Локомотива» отправились получать медали в специальных футболках, где к фамилии каждого было приставлено слово «супер»…

… а главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравлял лично каждого и даже произнес: «Я за вас выпиваю. Браво! Красавцы!»

На пресс-конференции после встречи специалист был также предельно откровенен.

«О чем я думал, когда команда пропустила второй мяч? Мы упустили инициативу, план на игру больше не работал, действовать на контратаках не выходило.

Мы должны были атаковать позиционно и сделали для этого перестановки: в частности, перевели Алексея Миранчука на правый фланг, чтобы он мог смещаться в центр и бить с левой ноги — и это принесло результат. Алексей вообще провел фантастическую встречу», — подчеркнул Семин.

Сам Миранчук, признанный лучшим игроком матча, после матча был краток:

«Здорово, что я сделал дубль? Круто, что мы выиграли трофей. Вот что всегда круто. Сегодня меня поддерживали родители и друзья — они рядом в любые моменты. Два своих гола я посвящаю им и всей своей команде, а конкретно никого выделять не буду».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после встречи не стал юлить и жестко высказался в отношении арбитра. По мнению специалиста, тот допустил немало ошибок — например, несправедливо удалил Оздоева.

«У меня достаточно много вопросов по судейству. Оздоев получил две желтые карточки в тех эпизодах, когда играл в мяч.

Рефери не свистнул фолы, игру руками, не поставил пенальти... Ждем, когда придет система видеопомощи арбитрам (VAR). Видимо, судьям сложно», — заявил специалист.

Также рулевой сине-бело-голубых отметил, что обе команды допускали немало ошибок, поскольку эта встреча была первой официальной после длительного перерыва. Особенно строго он оценил игру голкипера «Зенита» Андрея Лунева.

«Пропуская три гола, сложно рассчитывать на победу.

Мне кажется, что Лунев не выручил в случае с первым и третьим мячом. Есть ли проблема в том, что он пускает в ближний угол? По-моему, проблема в том, что он вообще пропускает какие-либо голы.

Виноват ли Андрей лично, разберем позже», — отрезал Семак.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович казался гораздо спокойнее главного тренера.

«Мы быстро пропустили, и это сильно повлияло на то, какой футбол мы показывали. После этого нужно было добавить в активности, но мы по какой-то причине не сумели включиться.

Во втором тайме нам все же удалось стартовать хорошо, но затем мы пропустили два легких, необязательных гола и уже не смогли перевернуть ход матча. Тем не менее я считаю, что ничего страшного не случилось, нам нужно просто продолжать подготовку к сезону, который будет очень долгим и трудным», — сказал опытный защитник.

Следующую официальную встречу «Зенит» проведет 14 июля против «Тамбова», а «Локомотив» — 15-го против «Рубина». Матчи пройдут уже в рамках чемпионата России.

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