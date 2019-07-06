Ругань «Зенита» с фанатами и гол Смолова: как «Локо» взял кубок

На подъезде к станции метро «Динамо» на удивление не было видно ни одного шарфа играющих команд. Лишь возле стадиона стали отчетливо слышны скандирования болельщиков, которых ожидалось около 24 тысяч. Само собой, местных фанатов «Локомотива» было на порядок больше, что, однако, не мешало и питерцам заряжать как следует (не обошлось даже без оскорбительных кричалок в адрес хозяина арены — московского «Динамо»).

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«Зенит» оказался впереди и по части перформанса. Как только команды вышли на поле, трибуна чемпионов России моментально окрасилась в сине-бело-голубые цвета благодаря большому количеству плакатов, в то время как болельщики столичной команды ограничились надетыми зелеными футболками (которые, к слову, были не у всех).

Перед началом встречи была объявлена минута молчания в память о моряках, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море, но кто-то из болельщиков и во время этой акции продолжал аплодировать, поддерживая свою команду.

Градус напряжения возрос еще больше, когда прозвучал стартовый свисток. Игра проходила вообще без центра поля. Зрители наблюдали атаки то в одну, то в другую сторону, что уже на шестой минуте вылилось в первый гол: Федор Смолов открылся под передачу Рифата Жамалетдинова и отправил мяч в ближний угол ворот Лунева.

После забитого мяча «железнодорожники» продолжили шквал атак на ворота петербуржцев и в целом провели первый тайм лучше чемпионов страны, но неожиданно расслабились и пропустили «в раздевалку». На 45-й минуте защитники красно-зеленых дали Артему Дзюбе спокойно принять мяч в своей штрафной. Если удар Артема удалось заблокировать, то подкарауливший Азмун поразил аккурат правый нижний угол ворот «Локомотива». На этом и закончился первый тайм — 1:1.

Вторую половину встречи активнее начал клуб с берегов Невы, — и это немедленно принесло результат. На 52-й минуте все тот же Азмун принял мяч в штрафной «Локомотива», одним касанием оторвался от защитника и вкатил мяч в ворота.

Фанаты «Зенита» тут же активизировались и запустили очередную острую кричалку в сторону «железнодорожников», подчеркивая свое превосходство над москвичами. Противоположная трибуна отвечала классическим «Вперед, «Локо»!».

Тем временем команды на поле обменивались атаками: «Локомотив» в попытках восстановить статус-кво, а «Зенит» — с желанием еще сильнее оторваться от противника. Атмосфера накалялась, и где-то к 70-й минуте питерские болельщики дружно сняли футболки и продолжили поддерживать родной клуб топлесс со словами «Мы «Зенит», и нам это нравится!».

Однако больше верилось в то, что парни Юрия Семина найдут в себе силы отыграться. Так и случилось.

Алексей Миранчук подхватил мяч в штрафной «Зенита» и неотразимо пробил в «девятку».

Но и на этом «Локо» не собирался останавливаться. Буквально через несколько минут Алексей отличился еще раз, выведя команду вперед.

Семин тут же начал активнее подсказывать своим подопечным: каждый аут у скамейки «Локо» сопровождался советами от главного тренера и еще одного, а то и двух его помощников. Команде Семака нужно было отыгрываться, но рвал почему-то «Локомотив». Питерцам просто не оставили ни глотка кислорода.

На последних минутах Магомед Оздоев даже не выдержал и кинулся в рискованный подкат, за что получил вторую желтую карточку и покинул поле досрочно. После матча полузащитнику даже пришлось вступить в перепалку с болельщиками, которые, судя по всему, высказали ему все, что думают об этом поступке.

Оздоев вступил в перепалку с болельщиком pic.twitter.com/KIhlRhZJ5Z — Никита Макрушин (@rusofutbolisto) 6 июля 2019 г.

В итоге «железнодорожники» вполне заслуженно одолели занервничавший «Зенит» и в третий раз подняли над головой трофей Олимп Суперкубка России, обыграв потенциального соперника в борьбе за чемпионство. Остается надеяться, что этот матч задаст тон всему сезону Российской премьер-лиги, и зрители будут почаще видеть встречи, сопоставимые по зрелищности с этой.

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